Eenrum-voorzitter Jannes de Vries: Samen doen is beter.

Iets samen doen is beter vindt Jannes de Vries die sinds 2013 voorzitter is van de voetbalvereniging Eenrum. Een voorzitter die open en transparant is en oprecht hoopt dat de bijna 100-jarige voetbalvereniging nog lang zijn eigen identiteit zal behouden.Een hand van een jeugdlid en die hem vervolgens de vraag of hij de ‘baas’ van de voetbalclub is betekend veel voor de nu 62-jarige Jannes de Vries die sinds 2013 voorzitter is van de voetbalvereniging Eenrum. ,, Dat zijn voor mij als voorzitter van Eenrum echt de momenten die ik koester. Ik wil namelijk een voorzitter zijn die voor iedereen toegankelijk is. In mijn denkwijze van hoe ik in het leven wil staan past het niet dat er een afstand is tussen mij als voorzitter en de overige leden. Zo kan ik ook absoluut niet tegen trammelant in welke vorm dan ook. Dan denk ik direct in oplossingen,” vertelt Jannes de Vries die zijn jeugdjaren voor de voetbalde voor de voetbalvereniging Boerakker. ,,Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met het voetballen. Vanuit Boerakker verhuisde ik later naar Den Andel. Toen ik daar kwam wonen, dat zal rond mijn drieëndertigste zijn geweest, ben ik voor CSB gaan voetballen en besloot verder om mij daarnaast toe te gaan leggen op het marathonschaatsen. Ik trok in die tijd veel op met de in deze contreien zeer bekende Jannes Kadijk en Albert Bakker. “Wanneer de als orthopedagoog/GZ-psycholoog bij VCPO Noord-Groningen werkzame Jannes de Vries de namen van beide marathonschaatsers uitspreekt begint hij ogenblikkelijk te lachen. ,,Naast dat Albert en Jannes uitstekende schaatsers waren kon je ze er ook qua sfeer uitstekend bij hebben. Wat dat betreft denk ik nog steeds met veel plezier aan die periode terug”, vertelt de preses van de voetbalvereniging Eenrum die ooit nog even voor de voor veel Eenrumers ‘aartsvijand’ Hunsingo heeft gespeeld. ,,Ik weet dat nog goed dat ik op een gegeven moment werd gevraagd voor het zaterdagteam van Hunsingo. Daar heb ik vervolgens vier seizoenen in gespeeld maar toen ik op mijn 47naar Eenrum verhuisde kwam daar een eind aan. Ik vond toen, en nu nog steeds, dat wanneer er in het dorp waar je woont, of gaat wonen, een voetbalclub is je daar moet gaan voetballen. Vandaar dat ik toen in het tweede elftal van Eenrum terecht kwam. Uiteindelijk heb ik dat tot mijn vijftigste volgehouden en raakte toen via mijn dochter Emma, die in die periode besloot dat ze voetballen wel leuk vond, wat meer als vrijwilliger bij Eenrum betrokken. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik rond 2006 benaderd werd voor de functie van secretaris. Dat heb ik toen een periode van vier jaar gedaan om vervolgens in 2013 terug te keren als voorzitter van wat ik een prachtige club vind.”De laatste woorden spreekt de preses luid en duidelijk uit waarbij de onderbouwing direct volgt. ,,Ik vind namelijk dat wij het bestuurlijk gezien binnen Eenrum prima op orde hebben. Dan kijk ik niet altijd naar het hoofdbestuur maar ook zeker naar onze jeugdcommissie. Dat is een groep fijne mensen met een hart voor de club waar wij als hoofdbestuur geen omkijken naar hebben. Ik moet zeggen, dat maakt het bestuurslid zijn wel fijn. Ik wil namelijk wel plezier beleven aan de dingen die ik doe. Plezier in iets hebben wat je doet is voor mij een belangrijke drijfveer.”Dat roept echter automatisch de opmerking op dat er toch wel iets is wat hij minder leuk vind aan zijn taak als voorzitter. Een opmerking die Jannes de Vries inderdaad kan bevestigen. De aimabele en openhartige voorzitter van de vijfdeklasser uit Eenrum maakt zich namelijk oprecht zorgen over de toekomst van het amateurvoetbal in de gemeente de Marne. , We zitten met de voorzitters van de vijf verenigingen in onze gemeente, FC LEO, Kloosterburen, VVSV ’09, Zeester en Eenrum maandelijks om tafel. Dat heeft als doel om te kijken hoe we in de toekomst nog meer met elkaar kunnen samenwerken. Dat gebeurt nu al door een samenwerking tussen Eenrum en Kloosterburen op het gebied van het vrouwenvoetbal en bij de O- 19 en O-17 tussen FC LEO en Kloosterburen. Maar daar kunnen en moeten we als verenigingen nog veel meer mee doen zonder onze eigen identiteit te verliezen. Want we weten allemaal dat een voetbalclub een belangrijk onderdeel is binnen het sociale leven van velen. Maar om dat in stand te houden moeten we wel samenwerken. Dat zie ik ook in het onderwijs. Daar moeten we ook samenwerken anders doet iedereen maar wat hem goed dunkt zonder dat er ook maar enig resultaat geboekt wordt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die kennis wel meeneem richting het samenwerken van de vijf voetbalverenigingen in onze gemeente. “ Vervolgens valt de opmerking of dat ook geldt op het gebied van bijvoorbeeld een gezamenlijke jeugdopleiding. Een opmerking waar De Vries direct dieper op ingaat. ,,Ik heb net al gezegd dat we als vijf vereniging moeten proberen onze eigen identiteit te behouden. Maar dat betekent niet dat je je ogen moet sluiten voor een eventuele samenwerking op het wel gebied dan ook. Let wel het is nog geen direct gespreksthema maar we moeten met elkaar wel kijken wat voor ons allemaal het beste is,” aldus de als rustig en bescheiden bekend staande preses van een voetbalvereniging die op 1 april 2018 zijn honderdjarig jubileum hoopt te vieren. Een jubileum dat, zo vertelt een trotse voorzitter, in een bij Eenrum passende bescheidenheid gevierd gaat worden. ,, Onze viering van het honderdjarig jubileum gaat zeker geen feest worden wat een enorme aanslag op onze geldelijke middelen gaat betekenen. Dat is ook niet iets wat bij ons als vereniging past maar we gaan het wel vieren. Dat zijn we verplicht naar onze historie, oud-leden en huidige leden.”Wanneer er vervolgens namen van diverse clubiconen uit vroegere tijden voorbij komen blijkt dat diverse oud-leden nog steeds een speciale band met de voetbalvereniging hebben. Waar de een dat is op het gebied van vrijwilligerswerk is een ander dat als een trouwe supporter die bijna bij alle duels van de hoofdmacht aanwezig is. ,,Laat ik vooropstellen dat ik iedereen die deze mooie club een warm hart toedraagt enorm waardeer waar het gaat om zijn of haar inbreng richting de club. Dat maakt mij als voorzitter enorm blij. Maar waar ik met bewondering naar kijk is naar een wel heel erg trouwe supporter in de persoon van Wim Nubé. Wim, zo is mij al vaak verteld, behoort tot een van de beste voetballers die Eenrum heeft voortgebracht en woont ondertussen in Groningen. Maar nog steeds mist hij zowel uit als thuis bijna geen duel van het eerste elftal. Dat is in mijn ogen echte clubliefde wat ik gelukkig binnen de vereniging steeds meer zie terugkeren. Ik ga namelijk niet ontkennen dat het een tijdje wat minder met de club is gegaan maar dat ligt nu achter ons. Onder het motto van: Samen doen is beter, is er een nieuw elan binnen de club in gang gezet en dat is iets wat we als vijf voetbalverenigingen in de gemeente De Marne ook moeten willen. Het iets samen doen is namelijk niet alleen beter maar maakt je ook sterker. En dat hebben we richting een hopelijk mooie toekomst voor alle vijf de verenigingen absoluut nodig.”