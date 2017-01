Jasper Ludema: 'Met VV Groningen gaan we voor de titel."

De nu 26-jarige Jasper Ludema voetbalt na een aantal omzwervingen door voetballand wonderland nu voor het derde jaar voor VV Groningen. Met de zaterdag tweedeklasser promoveerde de technisch begaafde voetballer vorig seizoen naar de tweede klasse waarin het halverwege het seizoen trotse koploper is. Dat en nog veel meer komt aan de orde in het vraaggesprek wat Puurvoetbalonline had met Jasper.Ja klopt het is inderdaad allemaal ergens anders begonnen. Ik ben begonnen bij OKVC maar van daar ging ik naar de jeugdopleiding van de FC Groningen. Na daar een aantal jaren te hebben gevoetbald ben ik op den duur terug gegaan naar OKVC. Aangezien ik daarna toch weer hoger wilde voetballen ben ik naar Grijpskerk gegaan toen nog uitkomend in de 1klasse. Daar heb ik een seizoen gespeeld en vervolgens werd ik gevraagd door Achilles 1894 uit Assen. Daar heb ik een seizoen gespeeld en vanuit Assen verhuisde ik voor twee seizoenen naar PKC’83 en nu speel ik al voor het 3seizoen voor VV Groningen.‘Ja op dit moment staan we eerste met 4 punten voorsprong op nummer 2 Noordscheschut. We gaan nu in ieder geval voor het kampioenschap en die kwaliteiten hebben we ook zeker. Alleen wordt dat een hele zware opgave. Daar komt nog eens bij, we zijn een promovendus dus hoe je er nu voor staat is natuurlijk al fantastisch.”‘Ik denk dat ik het persoonlijk moet hebben van mijn inzicht, trap en techniek‘Gert is een man van de club. Wij hebben een trainer nodig die wel bij ons past, die de club kent en de jongens kent. We zijn niet altijd even gemakkelijk voor een trainer en hij weet daar goed mee om te gaan.”Veel te wisselvallig inderdaad, kwalitatief niet goed genoeg om aan te sluiten bij de subtop in de eerste helft van de competitie. Ik hoop dat ze in de 2seizoenshelft een goede reeks wedstrijden weten te winnen zodat ze zich daar toch weer bij aan kunnen sluiten. Want uiteindelijk hoort een club als FC Groningen daar gewoon te staanIk werk bij een koeriersbedrijf.”‘Als het aan mij ligt speelt VV Groningen dan zeker in de eerste klasse, er is genoeg kwaliteit en we zijn allemaal vrienden van elkaar. Er wordt niet betaald en toch wil iedereen naar VV Groningen toe komen. Dat zegt genoeg met hoe veel plezier iedereen voetbalt bij VV Groningen. Zo kan je dus ook hoge ogen gooien niet alleen in de stad maar ook buiten de stad.”Eerlijk gezegd maakt me dat eigenlijk niet zoveel uit. Voetballers verdienen allemaal toch al meer dan genoeg. China heeft nu het geld en wil het voetbal daar op de kaart zetten en probeert dat zo te doen. Dat is over een paar jaar wel weer afgelopen.”‘Voetbal hoort op gras, maar ik voetbal nu een aantal jaar op kunstgras en dat is wel echt ideaal. Goed voor je techniek en het spel gaat veel sneller, je kunt bijna altijd spelen. Dus eigenlijk zitten er voor mij aan kunstgras alleen maar voordelen aan.”‘Daar kan ik lang en kort over zijn, maar ik kwam op een leeftijd dat ik ook andere dingen ontdekte! Aan mijn voetbal kwaliteiten heeft het niet gelegen, maar om het echte profvoetbal te halen moet je echt heel veel laten vallen dus komt het er gewoon op neer dat ik mentaal niet sterk genoeg was.‘Ik hoop dan toch dat het Feyenoord wordt. Zolang het maar geen Ajax is !”Niet bijzonders, leuk om mee te hebben gedaan aan dit vraaggesprek en veel succes verder met Puurvoetbalonline.