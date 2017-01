Aniek Batema (SV Bedum M-17 ): Ik ben wel een 'trainingsbeest '

Aniek keepte in het O-17 team van Poolster maar besloot om uiteindelijk toch de overstap naar SV Bedum te maken en om eigenlijk een hele simpele reden. ‘Ik zocht al wat langer naar een leuk maar serieus voetballend meidenelftal. Ik heb tot nu toe altijd met jongens gevoetbald maar ik ben nu op een leeftijd dat ik graag bij een meisjesteam wil keepen. En via mensen binnen de voetbalwereld die ik ken hoorde ik positieve geluiden over SV Bedum, verteld Aniek die in Bedum niet alleen op natuurgras maar ook op kunstgras speelt en traint. ‘ Ik moet zeggen dat ik geen echte voorkeur heb. Het voordeel van kunstgras is dat je bijna altijd kunt spelen. Maar voor een keeper/keepster is gewoon gras prettiger omdat je op natuurgras wat gemakkelijker door kunt glijden. Dus aan beide zitten voor en nadelen, aldus de jonge keepster die naast het beoefenen van de voetbalsport weinig ruimte voor andere hobby’s heeft. ‘Ik ben gewoon bezeten van voetbal dus zijn er eigenlijk geen andere hobby’s die ik leuk vind. Ik heb naast mijn schoolactiviteiten mijn trainingen bij nu SV Bedum en die bij Keeperschool ‘Keeping the zero’. Verder speel ik op zaterdag natuurlijk mijn wedstrijden die ik nu dus in Bedum ga spelen,” vertelt de enthousiaste fan van Manuel Neuer. ’Dat is echt mijn grote favoriet. Neuer is gewoon de beste keeper ter wereld. Die beheerst echt alle facetten van het keepersvak, aldus Aniek die nadat ze de middelbare school heeft afgemaakt graag de studie Sport en Bewegen wil gaan doen.



Opeens valt het woord ‘trainingsbeest’ wat een benaming is die vaak geroepen wordt wanneer het gaat over een keeper of keepster die graag mag trainen. Een term waar Aniek zich wel in kan vinden. ‘Herkenbaar is dat zeker want ook ik ben best heel fanatiek. Ik ga er altijd 100% voor bij mijn trainingen en wedstrijden. Dus wanneer daar mee wordt bedoeld dat ik een trainingsbeest ben dan klopt die omschrijving wel, aldus de jonge keepster die in de zaal, tijdens het toernooi om de Hogeland Cup al even aan SV Bedum dames 1 mocht ruiken. Een succesvolle ‘snuffelstage’ want met het team wat voor SV Bedum op de finaledag in actie kwam wisten Aniek het toernooi te winnen.



Een keer een dag ruilen met een keeper die als prof actief is zou de -jarige Aniek wel graag willen is een opmerking die ze maakt. ‘Een dag trainen als een echte prof zou geweldig zijn. Gewoon een keer mee maken wat die er qua trainingen allemaal voor moeten doen om op dat niveau te presteren,” zegt de keepster die qua kleur van haar tenue geen speciaal voorkeur heeft. ‘Om heel eerlijk te zijn, dat maakt mij niet echt veel uit. Een tenue moet lekker zitten, vertelt een rustige keepster die in Nederland fan is van FC Groningen, ben in Groningen geboren en dan ben je voor de FC, maar stiekem toch nog meer heeft met een andere club. ‘Real Madrid is wel mijn club wanneer het gaat over wat ik een mooie club vindt. Maar Real komt nu eenmaal niet uit Nederland dus vandaar FC Groningen, vertelt de in ’t Zandt woonachtige Aniek die tot slot nog even ingaat op de vraag, waarom keepster. ‘Als keepster kun je niet alleen alles goed overzien maar ben je ook het laatste ‘redmiddel’. In de meeste gevallen ben je als keepster degene die nog redding kan brengen en ik moet eerlijk zeggen, dat is het mooie aan het keepersvak.”



