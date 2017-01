Fabian Jansen is op zijn plaats binnen SV Bedum O-13

Fabian Jansen speelt dit seizoen voor het eerste jaar bij SV Bedum O-13. De jonge voetballer kwam voor aanvang van dit seizoen namelijk over van de voetbalvereniging Noordwolde. Dat en nog meer verteld Fabian in het interview dat Puurvoetbalonline met hem had.Voor aanvang van het huidige seizoen maakte Fabian Jansen de overstap naar Bedum vanuit Noordwolde waar het voor Fabian allemaal begon. ‘Toen ik zes jaar was ben ik bij Noordwolde begonnen. Omdat ik het graag op een hoger niveau wilde proberen heb ik deze zomer de overstap naar Bedum gemaakt. Een overstap waar ik absoluut geen spijt van heb.Wat Noordwolde bijvoorbeeld niet heeft is kunstgras. Op kunstgras spelen heeft namelijk mijn voorkeur. De bal rolt op kunstgras namelijk beter dan op natuurgras en waardoor het spel sneller gaat. Daarnaast kun je op kunstgras eigenlijk altijd spelen en dat is gewoon prettig, vertelt Fabian die een voorkeur heeft voor de spitspositie maar ook wel op het middenveld uit de voeten kan. ‘De spitspositie heeft wel mijn voorkeur en dat komt een beetje doordat ik fan ben van Cristiano Ronaldo. Die bewonder ik echt om zijn inzet. Ronaldo gaat altijd door al denk je dat het een kansloze actie is. Maar hij weet er dan vaak toch nog wat van te maken. Dus wat dat betreft zie ik hem wel als mijn voorbeeld,” aldus Fabian die verder enthousiast is over de rol van de diverse ouders langs de lijn bij de duels van SV Bedum O-13. ‘Het is fijn dat er zoveel ouders zijn die ons steeds aanmoedigen. Dan doe je namelijk extra je best om te laten zien dat je blij bent dat ze er steeds zijn om je aan te moedigen. “Fan van FC Groningen is Fabian ook en dat is iets wat hij als iets logisch ziet. ‘Ik ben in Groningen geboren en dan is het toch niet vreemd dat ik voor FC Groningen ben, vertelt de jonge voetballer die het echter niet heel logisch vind dat hij met SV Bedum O-13 op een derde plaats in de derde divisie H staat. ‘Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. We zijn best een jong team en er zijn een aantal jongens, waar ik een van ben, die van een andere club zijn gekomen. Daarom is de derde plaats ook keurige plaats op de ranglijst waar we samen met onze trainers ook hard voor gewerkt hebben,” aldus Fabian die het mooie aan SV Bedum O-13 vindt dat hij en zijn teamgenoten door meerdere trainers getraind worden. ‘Van iedere trainer leren we weer wat anders en dat maakt het trainen extra leuk, vertelt Fabian die gemiddeld negen uur per week aan het voetballen besteed en verder blij is dat hij nu voor SV Bedum O-13 speelt. ‘We hebben echt een heel leuk team en ook de trainers en leiders zijn super leuk. Want naast dat we veel leren is er ook tijd en ruimte voor grapjes en dat moet ook hoor, vertelt Fabian die tot slot van dit interview ook voor één keer bondscoach Danny Blind mocht vervangen. Het werd een aanvallend Nederlands Elftal want Fabian kwam met de volgende namen: Cillessen, De Vrij, Bruma, Vlaar, Blind; Karsdorp, Sneijder, Elia, Depay, Van Persie, Robben. ‘Ik heb gekozen voor veel aanvallers in mijn team. Want dat is iets wat ik gewoon leuk vind. Lekker op de aanval spelen, zo besluit Fabian het interview met een olijke knipoog.