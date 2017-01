Voor veel verenigingen op het Hogeland is het bijna ‘één minuut voor twaalf’

Club



Klasse



2e team



Onder 19



Onder 17



Onder 15



VV Winsum



1e klasse



1e klasse A



4e divisie H



4e divisie H



Hoofdklasse P



SV Bedum



2e klasse



1e klasse A



Hoofdklasse N



1e klasse 32



1e klasse 32



Loppersum



3e klasse



3e klasse E



2e klasse 03



3e klasse 30voorjaar



2e klasse 14



Noordwolde



3e klasse



3e klasse D



1e klasse 32



2e klasse 12



4e klasse 21



Poolster



4e klasse



6e klasse P



2e klasse 03



2e klasse 12



2e klasse 14



Middelstum



4e klasse



3e klasse E



Geen



2e klasse 12



4e klasse 21



Corenos



4e klasse



4e klasse B



Geen



3e klasse 30voorjaar



4e klasse 23



De Heracliden



4e klasse



3e klasse E



2e klasse 03



2e klasse 12



3e klasse 15



FCLEO



4e klasse



4e klasse D



2e klasse 30



+kloosterburen



3eklassevoorjaar



+kloosterburen



4e klasse 22



SIOS



4e klasse



5e klasse N



Geen



3e klasse 26



voorjaar



Geen



De Fivel



4e klasse



5e klasse J



Geen



3e klasse 31



voorjaar



3e klasse 15



VVSV



5e klasse



6e klasse Q



Geen



Geen



4e klasse 22



Zeester



5e klasse



6e klasse P



2e klasse 02



3e klasse 29 voorjaar



3e klasse 13



Ezinge



5e klasse



6e klasse P



Geen



3e klasse 26



voorjaar



3e klasse 13



Rood Zwart Baflo



5e klasse



5e klasse J



Geen



3e klasse 26



voorjaar



4e klasse 22



Noordpool



5e klasse



5e klasse J



2e klasse 02



3e klasse 32



voorjaar



2e klasse 14



ZEC



5e klasse



6e klasse Q



Geen



Geen



4e klasse 23



+KRC



Stedum



5e klasse



5e klasse K



Geen



3e klasse 30 voorjaar STEO



4e klasse 21



STEO



Kloosterburen



5e klasse



6e klasse G



2e klasse 30



+FC LEO



3eklassevoorjaar



+FC Leo



4e klasse 22



Warffum



5e klasse



5e klasse B



Geen



Geen



4e klasse 22



Eenrum



5e klasse



6e klasse G



Geen



3e klasse 29



voorjaar



4e klasse 22





Het is niet best gesteld met het voetbal op het Hogeland. Die conclusie mogen we trekken wanneer je in kaart brengt op wat voor niveau niet alleen het vlaggenschip maar vooral het tweede team en de bovenbouw van de voetbalbalverenigingen op het Hogeland in uitkomen.Het zal in de week voor de kerst zijn geweest dat iemand mij vroeg hoe ik tegen het niveau van het voetbal op het Hogeland aankeek. Ik moest eerlijk toegeven dat het er qua niveau allemaal niet beter op was geworden in de ruim acht seizoenen dat ik in de weekenden voor de Ommelander Courant langs de lijn sta. Niet dat ik mij niet vermaak, in tegendeel zelfs. Ik weet namelijk op welk niveau een duel gespeeld wordt, maar voetbaltechnisch wordt het er allemaal niet beter op. Dat is geen wijsheid die ik alleen van mijzelf heb maar een opmerking die ik met regelmaat hoor. In dat gesprek kreeg ik de vraag of ik de zin en tijd had om eens in kaart te brengen op wat voor niveau er op het Hogeland niet alleen door eerste teams gespeeld werd maar vooral op wat voor niveau het 2team, en de jeugdteams O- 19, O- 17 en O- 15 speelden. Omdat ik zelf ook wel nieuwsgierig was besloot ik dat in kaart te brengen. Een niet echt heel erg lastige klus maar wel eentje met een schrikbarende uitkomst. Want het overzicht laat duidelijk zien dat wanneer je als getalenteerde jeugdspeler wat met je talent wilt doen je boven de stad Groningen bij VV Winsum of SV Bedum moet zijn. De enige echte positieve verrassing is wat dat betreft Noordwolde dat met zijn O- 19 in de eerste klasse uitkomt maar daarin wel op een voorlaatste plaats staat.Dat is geen verwijt naar Noordwolde, in tegendeel zelfs, maar is een teken aan de hand. Dat geldt precies eender voor de tweede elftallen. Buiten VV Winsum en SV Bedum is er geen club op het Hogeland dat met zijn reserves hoger speelt dan de derde klasse. Verder zijn er van de 23 verenigingen die op het Hogeland met hun eerste elftal in het standaardvoetbal uitkomen er 10 die niet over een O- 19 beschikken. Drie verenigingen hebben geen O- 19 en geen O- 17 en een vereniging heeft geen O- 19 en geen O- 15.Wanneer je dat ziet en naar het niveau kijkt dan zou je denken van, de hoogste tijd om te gaan samenwerken. Iedere zomer hoor je namelijk weer dat er spelers naar elders, lees grotere verenigingen, vertrekken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook mooi zou vinden wanneer een of meerdere talenten voor hun club behouden zouden blijven. Maar we moeten ook realistisch zijn, wat heeft zijn club het talent dan te bieden. Zo sprak ik gistermiddag nog met iemand en die gaf een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. De echtgenote van een neefje van hem was benaderd door de vereniging van haar zoontje of ze als trainster van de O- 13 wilde fungeren. Het bleek dat de dame in kwestie evenveel affiniteit met het spelletje heeft dan ik met alles wat zich onder de motorkap van een auto afspeelt en dat is helemaal niks. Een ontwikkeling die je meer ziet en wat mede gevoed wordt door programma’s waarbij iedereen die kan lezen een training kan verzorgen. Programma’s die de nodige centjes kosten maar waar de meningen over verdeeld zijn. De een struikelt er bijna over van enthousiasme en een ander denkt er het zijne van.Dat laatste doen ouders echter ook. Ouders die voor hun getalenteerde zoon, of dochter, contributie betalen en dan geen zoon of dochter thuis willen zien komen met de opmerking dat de training weer niets voorstelde. Dat willen ouders niet en dan is de volgende stap dat ze verder gaan kijken. Iets wat tegenwoordig op steeds jongere leeftijd gebeurt. Wanneer je als talentvolle speler een team ziet spelen waar je van denkt dat wil ik ook dan is het contact tegenwoordig gauw gelegd. Want in een wereld waarin de sociale media een belangrijke plaats inneemt is dat zo geregeld.Nadat ik het overzicht had afgerond legde ik het voor aan een paar personen binnen het amateurvoetbal en die kwamen ook tot de conclusie van, wanneer je als kleinere club niets doet moet je niet zeuren wanneer talentvolle jeugdspelers hun heil ergens anders zoeken. Je moet je ze namelijk niet laten trainen door iemand met een lange leren jas, spijkerbroek en bont gevoerde laarzen zoals ik ooit een keer zag. En waar ik toen van dacht, wanneer mijn zoon of dochter hier zou spelen was ik snel klaar. Ik betaal voor een serieuze training en niet voor iets van, we doen maar wat maar leren ze niks. Uit de opmerkingen die er na het lezen van het overzicht kwamen werd duidelijk dat het bij veel meer verenigingen niet goed geregeld is. Want dit waren de opmerkingen die ik steeds weer hoorde:-Wanneer de kleinere clubs zich willen wapenen dan zal er wat moeten gebeuren op het gebied van samenwerken. Als je bijvoorbeeld kijkt waar het merendeel van de jeugdteams die op 2klasse niveau spelen staan dan is dat te laag.-Verenigingen denken meer in kwantiteit dan in kwaliteit.-Er wordt niet naar de lange termijn gekeken . En wanneer men dat al doet, dan krijgt men het schijnbaar niet voor elkaar.-Talentvolle spelers hebben door een gebrek aan capabele trainers reden genoeg om hun eigen club te verlaten als het gaat om prestatievoetbal.-Bij veel clubs heerst er een kop in het zand steken politiek . “Jeugdplan hebben we al jaren”.-Men zegt dat er geen draagvlak is om samen te gaan met jeugdafdelingen en iets op te gaan bouwen.-Dat men gewoon zal blijven kijken naar de dag van vandaag op wat voor niveau het 1e elftal speelt en niet verder zal kijken.Natuurlijk ben ik niet de ‘verlosser’ die het allemaal wel even gaat vertellen. En dat zijn de personen die ik verder raadpleegde ook niet. Maar samen kwamen we er wel achter dat het voor veel verenigingen op het Hogeland bijna ‘één minuut voor twaalf’ is willen ze de tendens doen keren dat hun talenten naar elders vertrekken. Dan zullen ze echt actie moeten ondernemen om daar verandering in aan te brengen want anders vrees ik met vreze dat sommige verenigingen over een aantal jaren niet meer bestaan.