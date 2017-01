Ons Genoegen gaat voor veertig nieuwe vissteigers

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken in winterslaap is krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat was deze winter niet anders. Lekker rustig zeker hoor ik dan met regelmaat. Maar in een qua voetbal rustige periode gebeurt er natuurlijk veel meer op sportgebied waar ik over mag schrijven. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was tot deze zomer dan steevast, Puurvoetbal is een voetbalsite en dus blijft deze ‘schoenmaker’ bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert steeds meer en ik bedacht mij, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen of acties waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komen. En de sporters, of oud-sporters komen in beeld op mijn eigen site is zodat ik aan niemand verantwoording hoef af te leggen over wat ik wel of niet wil plaatsen.De hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Uithuizen heeft zich voor 2017 een belangrijk doel gesteld. De zeer actieve hengelsportvereniging wil namelijk op het traject Doodstil tot aan de Ceres pijpen veertig vissteigers aanleggen die als doel hebben de hengelsport in onze regio van een positieve impuls te voorzien.Direct bij aanvang van het gesprek valt het enthousiasme wat voorzitter Wout Oldenhuis en penningmeester Jan Kruger uitstralen op. Beide mannen zijn namelijk razend enthousiast over de plannen die de hengelsportvereniging Ons Genoegen heeft met de locatie Boterdiep tussen Doodstil en Ceres pijpen. ,, We hebben op dit moment eigenlijk maar twee locaties meer waar we echt viswedstrijden kunnen organiseren, vertelt voorzitter Wout Oldenhuis.,, Dat is vanaf Kantens naar de Ceres pijpen en de lange tochtsloot richting Noordpolderzijl. Maar vroeger hadden we dus nog een derde locatie en die willen we graag weer in ere herstellen omdat we niet alleen een bloeiende vereniging met rond de 600 leden zijn maar ook omdat we de hengelsport graag nog meer willen promoten. We merken namelijk heel sterk dat de jeugd het vissen steeds meer als een prachtige hobby gaat zien. Daar willen wij als vereniging graag een rol in vervullen en vandaar ook de plannen voor de aanleg van veertig vissteigers op de locatie tussen Doodstil en de Ceres pijpen. Plannen waarbij de vereniging duidelijk niet over een nacht ijs is gegaan blijkt uit de woorden van penningmeester Jan Kruger. ,,We zijn weliswaar een bloeiende vereniging maar wij hadden natuurlijk niet ‘even’ 50.000 euro klaar liggen om onze plannen op de locatie tussen Doodstil en de Ceres pijpen te realiseren. Daarom zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Eemsmond, instellingen en bedrijven in de gemeente Eemsmond met de vraag wat er qua financiële ondersteuning mogelijk was. Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij verrast ben met de toezeggingen die zijn gedaan. Op dit moment staat de teller op 35 vissteigers die we kunnen financieren maar we willen toch graag naar de veertig toe. Daar komen we echter nog ongeveer 7500 euro voor tekort, vertelt Jan Kruger die het alleen al voor de jeugdige vissers prachtig vind dat de plannen van Ons Genoegen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. ,,Ik geniet oprecht van het enthousiasme wat de jeugd richting de hengelsport heeft. Natuurlijk weten Wout en ik ook wel dat je, en zeker als beginnende visser, wel wat moet vangen. Want gebeurt dat niet, of te weinig, dan gaan ze zich vervelen en verdwijnt de animo nog sneller dan dat die gekomen is.”Woorden van zijn penningmeester die door voorzitter Oldenhuis worden bevestigd en die zelfs nog een stapje verder. ,,Binnen de vereniging hebben we daarom ook voldoende materiaal beschikbaar voor eventuele nieuwe leden om met onze sport in aanraking te komen. Laat je eventueel geïnteresseerden direct een hengel en verdere attributen aanschaffen dan creëer je namelijk als vereniging direct al een drempel. En dat is nu juist iets wat we nu net niet willen. Onze generatie roept dat de jeugd teveel bezig is met de sociale media en computerspelletjes. Maar wanneer je dat roept moet je als vereniging ook wat te bieden. Daar zorgen wij voor door materiaal beschikbaar te stellen en ze de eerste beginselen van het vissen te leren,” aldus Oldenhuis die met zijn enthousiaste wijze van vertellen de hengelsport, en de hengelsportvereniging Ons Genoegen in het bijzonder, uitstekend weet te promoten. ,, Dat komt mede, en dat hebben Jan en onze secretatis Roelof Groenewoud ook, omdat ik nu al kan genieten van wat het aanstaande project de hengelsport hier in onze omgeving voor een impuls gaat geven. Dan denk ik aan het organiseren van visdagen voor minder validen, recreatievissen, stekwedstrijden voor jeugd en senioren en les en trainingssessies voor de jeugd. Allemaal activiteiten waarvan ik hoop dat we die medio 2017 aan de vele hengelsportliefhebbers die er zijn kunnen geven,” vertelt de preses die met nadruk het woord geven in de mond neemt. ,, Zo zie ik dat echt. Wij als hengelsportvereniging willen de hengelsportliefhebbers wat teruggeven. Wij zien namelijk dat velen heel veel plezier beleven aan het vissen en daar doen we het voor.”Op de laatste woorden van Wout Oldenhuis haakt Jan Kruger in met de opmerking dat men zich tegenwoordig ook online kan aanmelden als lid van een hengelsportvereniging. ,, Doordat er in de Eemshaven veel mensen uit het voormalig Oostblok werkzaam zijn, en die graag mogen vissen, worden ze lid van onze vereniging. Dat zorgde een paar jaar geleden voor een explosieve groei richting ongeveer 800 leden. Dat aantal liep vervolgens weer wat terug. Op dit moment schommelt het ledental rond de 600 leden waardoor we de grootste sportvereniging in de gemeente Eemsmond zijn,” vertelt de penningmeester trots. Wanneer vervolgens de hengelsportliefhebbers uit een andere cultuur ter sprake komen blijkt dat het terugzetten van de gevangen vis in die contreien niet gebeurt. ,,Daar is men het gewend dat de vangst ook genuttigd wordt. Waar we hier in Nederland met de nodige eerbied de vis weer terug het water laat glijden is dat daar ondenkbaar. Ik moet zeggen, daar kijk je eerst wel even raar tegenaan. Maar wanneer je al een tijdje in de hengelsportwereld rondloopt, weet je dat er ook in Nederland zijn die nog aan het in de tas vissen doen. Maar gelukkig worden dat er steeds minder want anders zou dat betekenen dat het visbestand in ons land wel heel erg snel zou verminderen. En dat is iets waar we met elkaar voor moeten zorgen dat het zo ver niet komt, aldus de preses van ‘Ons Genoegen’ die direct bijval krijgt van Jan Kruger. ,,Dat moet zeker niet gebeuren. We zijn absoluut op de goede weg als vereniging en als sport en dat moet zo blijven. Want er zijn zelfs geluiden om het stekvissen, waar alle vissers op een door loting bepaalde plek zitten te vissen, op de volgende Olympische van 2020 in Tokyo als demonstratiesport te laten meedoen. Let wel, het zijn geluiden hoor want zo ver is het nog lang niet”. ,,Maar, gaat Wout Oldenhuis verder, wat er wel komt is een groot aantal vissteigers waar we nog 7500 euro voor nodig hebben om ze alle veertig te realiseren. Daar zijn we qua plannen en vergunningen helemaal klaar voor. Ook qua financiering ziet het er goed uit. Maar voor de in totaal veertig steigers hebben we nog een klein beetje hulp nodig en daarom hoop ik oprecht dat er nog bedrijven of instellingen zijn die ons, samen met alle instanties en bedrijven die al toezeggingen hebben gedaan, willen helpen de prachtige locatie voor het organiseren van viswedstrijden tussen Doodstil en de Ceres pijpen weer in ere te herstellen