Leroy Munters (VV Winsum O-15 ): Ik ben best ambitieus.

Steeds vaker maken voetballers op jonge leeftijd de keuze om overstappen naar een andere, lees grotere, vereniging. Dit om te kijken waar hun plafond als voetballer/keeper ligt. Een overstap die de nu 14 jarige Leroy Munters ook maakte door als jonge talentvolle doelman van De Fivel naar VV Winsum te verhuizen.In het seizoen 2014-2015 had men in het team waar Leroy Munters geen echte doelman. Een probleem wat werd opgelost doordat Leroy liet weten dat hij wel een rol als doelman ambieerde. ‘Ik het keepen eigenlijk altijd wel leuk maar dat gold ook wel als veldspeler. Als veldspeler was ik linksbuiten maar toch bleef het keepen trekken en wat er dus uiteindelijk toch voor een switch heeft gezorgd.”Een switch waar hij misschien wel van denkt van, had ik het maar eerder gedaan omdat het o.a. met een selectie voor KNVB O-15 district Noord allemaal wel heel erg snel gaat vertelt de jonge doelman. ‘Ik keep natuurlijk nog niet heel erg lang en had daarom ook absoluut niet verwacht dat ik zou worden opgeroepen voor de selectie van de KNVB O-15 voor het district Noord. Na een eerste selectietraining kreeg ik te horen dat was uitgekozen voor het spelen van een aantal wedstrijden met KNVB O-15. We hebben ondertussen tegen SC Cambuur gespeeld en zullen we in 2017 nog een aantal wedstrijden spelen tegen andere BVO’s. Dat is natuurlijk niet alleen erg leuk maar ook leerzaam. “Wat betreft het keepersvak onder de knie krijgen besteed Leroy daar redelijk wat tijd aan.’ Ik krijg op de maandag op de club specifieke keepertraining. Op de donderdag train ik samen met mijn eigen team en op vrijdag train ik bij Keepersschool Groningen. En uiteraard op zaterdag een wedstrijd met mijn team van VV Winsum. Dat zorgt dat ik het redelijk druk heb want ik heb natuurlijk ook huiswerk en heb ook een krantenloop. Maar ik wilde graag op een hoger niveau spelen en met gevolg dat ik meer tijd aan mijn hobby kan besteden, vertelt de keeper die ook als voetballer aardig uit de voeten kon. Een gegeven dat er logischerwijs een doelman zijn voorbeeld kan zijn. ‘Dat is natuurlijk Manuel Neuer. Dat is echt een doelman die uitstekend kan meevoetballen wat tegenwoordig steeds belangrijker wordt. Je ziet weleens keepers in de problemen komen maar wat Neuer niet snel zal gebeuren,” vertelt Leroy die precies eender als zijn vrienden ook een fan van Play station is.Maar de fan van FC Groningen, ik zou in Nederland geen andere club weten waar ik fan van wil zijn, is echter vooral bezig met het beter worden als doelman want of zijn ambities stoppen bij VV Winsum durft hij niet te zeggen. ‘Ik ben best ambitieus en keep nu in de hoofdklasse en wat al op een redelijk niveau is. Maar mijn broertje Davey voetbalt met zijn team in de derde divisie en dat zou ik ook wel willen. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren want op dit moment staan we op een zesde plaats. We hebben tegen ploegen die onder ons staan dure punten laten liggen en dat mag ons na de winterstop niet meer gebeuren willen we bovenin meedoen, aldus een vastberaden doelman die qua kleuren van zijn tenue een liefhebber van felle kleuren is en verder als goalie een lichte voorkeur voor natuurgras heeft. ‘Eigenlijk maakt het mij niet heel veel uit. Op kunstgras rolt de bal beter maar op natuurgras duikt het voor een keeper prettiger, ” aldus de in Westeremden wonende doelman die tot slot ook zijn favoriet Nederlands elftal mocht samenstellen. ‘Ik kies dan voor de volgende elf, Cillessen, Haps, van Dijk, Bruma, Karsdorp, Strootman, Sneijder, Wijnaldum, Robben, Van Persie en Depay. Met dit team moet Nederland het WK kunnen bereiken,” zegt ‘bondscoach Leroy Munters die waarschijnlijk in stilte hoopt wat velen van zijn leeftijd ook doen.