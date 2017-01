Davey Munters is blij met zijn overstap naar VV Winsum O-13 .

Steeds vaker maken voetballers op jonge leeftijd de keuze om overstappen naar een andere, lees grotere, vereniging om te kijken waar hun plafond als voetballer ligt. Een overstap die de 12 jarige Davey Munters ook maakte door van De Fivel naar VV Winsum te verkassen.Davey Munters voetbalt sinds het begin van dit seizoen voor de VV Winsum maar zijn roots als voetballer liggen echter elders. ‘Ik ben bij De Fivel in Zeerijp begonnen als voetballer. Maar voor aanvang van dit seizoen ben ik overgestapt naar VV Winsum. Ik wilde graag op een hoger niveau voetballen en omdat mijn broer Leroy ook de overstap naar Winsum maakte besloot ik om dezelfde keuze te maken,” vertelt de jonge voetballer die het overigens jammer vind dat men in Winsum niet over een kunstgrasveld beschikt. ‘ Ik voetbal graag op kunstgras. Dat voetbalt toch wat fijner dan op natuurgras. Dan wil de bal soms graag allerlei kanten op springen. Op kunstgras rolt de bal gewoon fijner.”Een volgende vraag aan de spits van VV Winsum O- 13 is hoeveel tijd hij aan het voetballen besteed. En uit zijn antwoord blijkt dat het wonen in een plaats waar men niet over een kunstgrasveld beschikt dat zorgt dat het voor Davey bij slecht weer beperkt blijft tot het trainen in Winsum en zijn wedstrijd spelen. ,,Ik woon in Westeremden en daar hebben we niet echt een veld dat bij slecht weer goed bespeelbaar is. Dus dan komt er buiten de trainingen om weinig terecht van het voetballen. Maar tegenwoordig spreek ik wel vaker af met jongens uit mijn team en dan gaan we in Winsum voetballen. Maar dat moet ook op gewoon gras en dus moeten we ook in Winsum rekening houden met de veldomstandigheden. Maar gelukkig heb ik nog andere hobby’s zoals op E-box spelletjes spelen en uiteraard ben ik ook weleens met mijn telefoon bezig, vertelt Davey die als spits enkele weken geleden in de derby tegen SV Bedum O- 13 nog twee keer wist te scoren. ‘Ik speel graag als spits en kijk op TV daardoor ook veel naar de spitsen in de grotere competities. Zo vind ik Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund echt heel erg goed, vertelt de jonge voetballer die met zijn team van VV Winsum in de derde divisie H een negende plaats inneemt. Een plaats waar Davey van vind dat dit een te lage klassering is. ‘Dat vind ik wel. Op Heerenveen na is de rest redelijk aan elkaar gewaagd. Een paar wedstrijden, waarin we goed speelden verloren we nipt en dat zorgt dat we met een beetje geluk na de winterstop nog wel een paar plaatsen op de ranglijst kunnen stijgen, vertelt de fervente aanhanger van Ajax. ‘Velen zijn hier in Groningen fan van FC Groningen. Dat heb ik nooit gehad. Ik was direct al voor Ajax omdat ik die gewoon beter vind, zegt de frele voetballer die verder vind dat hij een type spits is die graag in de ruimte aangespeeld wil worden. ‘Ik ben zeker geen spits die in de punt van de aanval wacht tot er een bal zijn kant op komt. Ik moet wel in beweging kunnen zijn.”Dat in beweging zijn is ook terug te vinden in zijn opstelling van Oranje wanneer hij voor één dag bondscoach zou mogen zijn. Want Davey heeft voor een altijd in beweging zijnde Vincent Janssen een basisplaats ingeruimd in een team dat verder bestaat uit, Cillessen, Van der Wiel, Vlaar, de Vrij, Dijks, Strootman, Sneijder, Claassen, Depay en Robben.Een gewaagde opstelling van Davey Munters die verder nog laat weten dat hij het in Winsum prima naar zijn zin heeft. ‘Ik ben blij met mijn keuze om in Winsum hogerop te gaan spelen. We hebben in leuk team waar ik met veel plezier in speel. En inderdaad hoor je weleens de vraag of je nog een stap wilt maken maar voor dit moment is het goed zo. We zijn in potentie een prima middenmoter en misschien maken we na de winterstop nog kans op een plaatje in de subtop en dus ben ik op dit moment tevreden.”