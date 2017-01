Vrienden willen met Noordpool naar de vierde klasse

Al zes jaar zijn Stephano Da Silva Piloto, Jordy van der Velden, Mart Hovenkamp, Rick Bos en Mark Bos met elkaar bevriend. En sinds dit seizoen maakt het vijftal verder ook gezamenlijk deel uit van de eerste selectie van Noordpool UFC waarmee ze het met Noordpool naar de vierde klasse promoveren als een gezamenlijke doelstelling hebben.Bij aanvang van het interview gaat het al snel over de doelstelling die er binnen de selectie leeft en waarbij de oudste van het vijftal, de 20-jarige Stephano Da Silva Piloto, het woord neemt. ,,We hebben voor aanvang van het seizoen als team afgesproken dat we met Noordpool naar de vierde klasse willen promoveren. Dat is absoluut geen grootspraak maar dat is een doelstelling die past bij de vereniging. Wanneer je alleen al kijkt naar het aantal inwoners wat Uithuizen heeft vind ik niet dat een vereniging als Noordpool in de vijfde klasse thuishoort.” Een duidelijke mening van Stephano die door de overige vier wordt ondersteund maar waar de 19-jarige Rick Bos wel een kanttekening bij plaatst. ,,Ik ben het helemaal met Stephano eens maar in de eerste seizoenshelft hebben we een paar keer dom puntverlies geleden. Natuurlijk kun je een keer verliezen maar in de wedstrijden tegen Stedum, Oosterparkers en ZEC hebben we ons duidelijk te kort gedaan. En willen we promoveren dan moet dat er wel uit.” Wat volgt is direct een discussie over de opmerking van de middenvelder die, volgens Mark Bos, door zijn teamgenoten een beetje als leider wordt gezien. ,,Als Rick tegen mij tekeer gaat dan luister ik naar hem. Maar wanneer een ander wat zegt word ik boos en nukkig. Dat is gewoon het verschil want ik vind hem wel een leider. En verder weet Rick mij in het veld altijd te vinden. Wij voetballen al vanaf de F-junioren samen en bij hem hoef ik nooit om een bal te vragen. Ik weet dat wanneer ik ga lopen de bal negen van de tien keer mijn kant op komt. We zijn geen familie maar in het veld zijn we bijna een tweeling.” De laatste opmerking van de 17-jarige goalgetter van Noordpool zorgt uiteraard voor de nodige hilariteit bij de overige jonge voetballers die niet allemaal verzekerd zijn van een basisplek. Zo hebben Stephano Da Silva Piloto en de 19-jarige Jordy van der Velden niet altijd een basisplaats onder trainer Jur Smit. Iets wat weer wel geldt voor Mart Hovenkamp die voor het seizoen 2014/2015 overkwam van KRC uit Kantens. ,,Bij KRC kwam ik al op hele jonge leeftijd bij de eerste selectie. Maar daar werd ik niet echt vrolijk van. We verloren echt alles met KRC en ook als voetballer leerde ik er niets. Daardoor besloot ik bij KRC te vertrekken en was eerst SV Bedum een optie. Ik kende Mark, Rick, Stephano en Jordy echter al van school en toen was voor mij de keuze om naar Noordpool te gaan snel gemaakt.”Waar Mart Hovenkamp aan zijn derde jaar bij Noordpool bezig is en nu als linkervleugelverdediger in de basis speelt is dat voor de 20-jarige Jordy van der Velden dus nog niet weggelegd. De rustigste van het stel, die net als dan Rick Bos een opleiding tot timmerman volgt, voetbalt al vanaf het begin van zijn voetballoopbaan voor Noordpool maar heeft trainer Jur Smit nog niet voldoende kunnen overtuigen voor een vaste stek in de Winsumer zijn favoriete basiself. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat er op het middenveld veel concurrentie is. Onder de vorige trainer (Willem Kluin) heb ik ook wel eens rechtsback gespeeld maar dat is niet echt mijn ding. Daar ben ik verdedigend niet sterk genoeg voor, zegt de jonge voetballer die verder geen kwaad woord wil horen over de trainer die door het vijftal als fanatiek en duidelijk wordt gezien. ,,Wat de trainer wil is ons als team en individueel beter maken,” vertelt Rick Bos. ,,Maar ik moet wel zeggen dat ik hem vaak wel begrijp wanneer hij tegen dingen aanloopt waar hij van denkt, hoe is het mogelijk dat ze dat niet begrijpen. Maar dan kijk ik toch even terug hoe het binnen Noordpool te lang bij jeugdafdeling is gegaan. Ik weet nog goed dat toen ik in de F-junioren begon met voetballen mijn moeder onze trainster was. Mijn moeder deed geweldig haar best maar dat was natuurlijk geen groot succes, vertelt de jonge voetballer met een grijns van oor tot oor.” Naast hem begint de Sport en Bewegen studerende Mark Bos vervolgens wat te grinniken wanneer hem wordt gevraagd naar zijn relatie met de trainer. Want vanuit de wandelgangen komen weleens geluiden dat de kleine spits soms een speciale aanpak nodig heeft. ,, Het lukt de trainer steeds weer om mij te prikkelen. Soms geeft hij mij figuurlijk een schop onder mijn kont en een andere keer maakt hij mijn kapsel even in de war. Dat vind ik echt mooi aan de trainer, hij is gewoon echt.” Wanneer de kleinezoals trainer Jur Smit zijn kleine spits soms noemt, zijn laatste opmerking plaatst, blijkt dat niet alleen de trainer maar ook zijn vrienden hem soms corrigeren wanneer hij weer even buiten de lijntjes van het teamgebeuren loopt, vertelt de een opleiding in het Toerisme volgende Stephano Da Silva Piloto. ,, Het is heel simpel. Wanneer je met elkaar bevriend bent dan moet je op je houding en gedrag aangesproken kunnen worden. Wanneer dat niet kan ben je ook geen vrienden.”Aan de laatste opmerking van Stephano wil de binnen de Zeevaart studerende Mart Hovenkamp echter wel even wat aan toevoegen. ,,Men moet niet denken dat we een clubje vrienden binnen een team zijn. Dat is pertinent niet het geval. We zijn wel vrienden maar we zijn gewoon onderdeel van het team.” Een opmerking waar de overige vier het roerend mee eens zijn. Precies zoals ze alle vijf hopen dat er richting het volgend seizoen, dat nu nog elders voetballen weer bij Noordpool terugkeren. Dit omdat o.a. aanvoerder Jos Klip te kennen heeft gegeven dat hij na dit seizoen stopt als speler van het eerste elftal. ,,Dat Jos stopt vind ik echt jammer, steekt Rick Bos direct van wal. ,,Jos is nog steeds van veel waarde voor ons als jonge spelers. Maar ik snap wel dat hij stopt omdat het qua werkzaamheden gewoon niet meer gaat. Daarom zou het alleen al mooi zijn dat we de doelstelling, promotie naar de vierde klasse, zouden realiseren. Dat zou voor Jos namelijk een fraai afscheid zijn en voor ons een prachtige start van een hopelijk mooie toekomst met Noordpool.”