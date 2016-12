Ivar van der Ark (SV Bedum O-13 ): Scheidsrechters moeten wel eerlijk fluiten.

Foto: Marc Kramer



De eerste vraag aan Ivar was waar zijn voorkeur naar uitgaat wanneer het gaat over het spelen op gewoon gras of het spelen op een kunstgrasveld. ‘Ik vind het lekker om op natuurgras te voetballen. Daar kun je beter slidings op maken en voetbal hoort ook wel een beetje op natuurgras gespeeld te worden vind ik. Wat wel een nadeel is bij sommige natuurgrasvelden dat er soms hobbels in het veld zitten. Dus wat dat betreft voetbal ik liever op kunstgras. Maar het liefst heb ik een strak natuurgrasveld,” vertelt Ivar die het niet veel uitmaakt op welke positie in het team hij geposteerd wordt. ‘Ik speel het liefst als aanvallende middenvelder. Daar gaat, wanneer ik mag kiezen, mijn voorkeur naar uit. Maar beslissen de trainers dat ik ergens anders moet spelen is dat ook prima hoor want we zijn tenslotte een team.”



Duidelijke woorden



Duidelijke woorden van de jonge voetballer die nog wel meer tijd aan zijn favoriete hobby wil besteden dan het aantal uren dat hij nu al wekelijks doet. ‘ We trainen twee keer per week in totaal drie uur. Verder iedere zaterdag vaak een wedstrijd en op woensdag hebben we de Speedsoccer League in het Indoor Soccer Centre in Groningen. Verder nog de SV Bedum Skills (1 uur) en naast die activiteiten voetbal ik gemiddeld ook nog zeker 2,5 uur op het Robbenveld of op het sportpark. Ik zou nog wel meer willen voetballen, maar ik heb ook nog huiswerk te doen. En naast het voetballen kijk ik op TV graag naar voetbal. En verder speel ik FIFA op de PlayStation. En verder mag ik graag tijdschriften en boeken lezen over voetbal.”



Een bezige bij mag Ivar als voetballer en voetballiefhebber daarom ook zeker genoemd worden wat ook blijkt uit zijn antwoord op de vraag wat zijn voorbeeld als voetballer is. Dan volgt er namelijk een antwoord wat goed onderbouwd is. ‘Dat zijn er twee. Ik geniet van Lionel Messi om zijn spelinzicht en techniek en bewonder Arjen Robben om zijn strijdlust en zijn karakter om steeds na een blessure toch weer op topniveau terug te keren. En verder vind ik het prachtig hoe hij vanaf rechts naar binnen komt en dan met links vaak raak schiet.”



FC Groningen



Dat de fan van FC Groningen, ik woon in Groningen en dan ben je gewoon voor de FC, niet om een woordje verlegen zit blijkt ook uit het antwoord wat hij geeft op de vraag wat hij van de huidige positie van SV Bedum O-13 vind. ‘Ik had voor het seizoen niet verwacht dat we zo hoog zouden staan. We kregen namelijk mee dat het een moeilijke competitie was voor ons als team met veel eerstejaars D-junioren. Maar toen we aan het seizoen begonnen had ik er al snel alle vertrouwen in dat we het goed zouden gaan doen als team. Dat gebeurde uiteindelijk ook en daardoor kijk ik er niet heel raar van op dat we nu op een derde plaats de winterstop in zijn gegaan. En op de vraag of ik weleens aan een stapje hogerop denk, de derde divisie vind ik voor dit moment al een mooi hoog niveau,” aldus Ivar die het, precies eender dan zijn teamgenoten, mooi vind dat er veel publiek, waaronder veel ouders, naar de wedstrijden van SV Bedum O-13 komen kijken. ‘Wanneer je flink wordt aangemoedigd geeft je dat extra energie. Na een gewonnen wedstrijd houden we als team elkaars hand vast en lopen we met onze handen heen en weer zwaaiend naar het publiek. Die geven ons dan een applaus. Ik moet zeggen dat ik dat wel heel erg gaaf vind.



Meerdere trainers



Het trainen onder meerdere trainers is ook iets wat de jonge Bedumer heel erg aanspreekt. ‘Op die manier leer je toch verschillende dingen. Dat is wel fijn omdat we allemaal graag een betere voetballer willen worden. En alle trainers zijn echt verschillend van elkaar en dat maakt iedere training weer anders en daardoor leuk, aldus die ook het verzoek kreeg om voor één keer een Nederlands Elftal samen te stellen. Een elftal waarin een ‘oude’ bekende terugkeerde. ‘Mijn elftal ziet er als volgt uit: Zoet; Karsdorp, van Dijk, Bruma, Blind; Strootman, Sneijder, Wijnaldum; Robben, van Persie, Promes. Inderdaad met Van Persie want dat is echt een prima spits,” aldus de middenvelder die tot slot nog wel even wat kwijt wil. ‘ We hebben echt een leuk team, samen met de trainers en leiders. Verder vind ik het leuk dat er vaak oefenwedstrijden, toernooien en teamuitjes worden geregeld en dat we meedoen aan de Speedsoccer League. Dat zorgt dat ik het voetballen bij SV Bedum echt leuk vind. Maar, en dat wil toch even zeggen, ik vind het heel erg jammer dat we in uitwedstrijden bij belangrijke spelmomenten (zoals buitenspel wel of niet) onterecht worden afgefloten door de scheidsrechter. Ik weet dat een paar van mijn teamgenoten dit ook hebben gezegd maar het is ook echt waar. En dat hoort niet zo.”





Op vierjarige leeftijd werd Ivar van der Ark lid van de voetbalvereniging Bedum en begon hij bij de mini’s. Nu, ruim zeven jaar later, speelt hij met SV Bedum O-13 in de derde divisie.