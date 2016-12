Yorick Walraven (SV Bedum O-13 ) Play station is leuk maar zelf voetballen is veel leuker

Yorick Walraven ken ik al een tijdje als voetballer. Yorick leerde ik namelijk kennen toen hij nog voor de F-pupillen van de gezamenlijke jeugdafdeling van Bedum en CVVB voetbalde en wat een van de onderwerpen was die in het onderstaand interview naar voren komen.Yorick Jij voetbalt ondertussen voor SV Bedum O-13 maar dat je begon te voetballen in Bedum is al een tijdje geleden. ‘Dat klopt helemaal. Toen ik zes jaar was en mijn zwemdiploma’s had gehaald mocht ik eindelijk voetballen. Daar was ik wel blij mee want voetballen is echt mijn hobby. Ik denk dat ik wel meer dan tien uur aan mijn hobby besteed, vertelt Yorick. ‘Maandag trainen we met ons team . Op dinsdag ga ik vaak met mijn broertje mee naar zijn training. Woensdag gaan we ook vaak voetballen en op donderdag trainen we weer met ons team. Op vrijdag ga ik soms naar skills of voetbal ik zelf met wat jongens uit het dorp. Op zaterdag hebben we natuurlijk een wedstrijd en op zondag ga ik vaak met Ryan Hageman naar het voetbalveld of naar de voetbalkooi op school.”Inderdaad wanneer we de uren optellen die de centrale verdediger van SV Bedum O-13 aan het voetballen besteed overschrijdt hij ruimschoots het aantal van tien uur per week. Centrale verdediger, het is al even genoemd, is een positie waar Yorick wel een voorkeur voor heeft. ‘Centraal achterin spelen is mooi omdat ik dan moet doorschuiven naar het middenveld om daar een overtalsituatie te creëren. Dat maakt het als centrale verdediger spelen extra leuk, ” vertelt Yorick die een duidelijke fan van Real Madrid-speler Sergio Ramos is. ‘Sergio Ramos is echt heel erg sterk in de duels. Die zie je bijna nooit een persoonlijk duel verliezen.”‘Kunstgras is direct het antwoord van Yorick wanneer hij de vraag krijgt voorgelegd waar zijn voorkeur naar uitgaat, kunst of natuurgras. ‘Op kunstgras stuitert de bal minder dan op natuurgras. Dat zorgt dat je de bal beter en sneller onder controle krijgt waardoor je sneller kunt spelen, aldus de jonge voetballer die verder als hobby heeft dat hij op play station FIFA 17 speelt. ‘FIFA 17 is na het zelf voetballen mijn grootste hobby al komt het zelf voetballen wel op de eerste plaats hoor.”Als de vraag komt van, hoe denk je over een stapje hoger dan volgt daar een duidelijk antwoord op van de jonge Bedumer. ‘Ik heb nog maar net de overstap naar de D-junioren gemaakt en moet dus nog veel leren. Zo moet ik bijvoorbeeld nog duidelijk wennen aan het feit dat het veld veel groter is. Dus voor een eventueel stapje hogerop is het nu nog veel te vroeg. Daarnaast doen we het als team ontzettend goed in de competitie. We staan op een derde plaats met een team wat voor een groot gedeelte uit eerstejaars D-junioren bestaat. Dat is natuurlijk best knap en wat mede komt doordat er altijd veel ouders langs de lijn staan. Die moedigen ons flink aan en dan durf je toch vaak net even wat meer, zegt de supporter van FC Groningen, ik vind FC Groningen een prima ploeg, die uiteraard ook zijn favoriet Nederlands Elftal mocht samenstellen. Een Nederlands Elftal met een duidelijk verrassende naam in de goal.’ Als doelman Sergio Padt die is namelijk echt heel goed. In de achterhoede kies ik voor Karsdorp, Van Dijk, de Vrij en Blind. Mijn middenveld bestaat uit Sneijder, Wijnaldum en Klaassen en de aanvallers zijn, Elia, Janssen en Robben,” geeft ‘bondscoach Yorick Walraven door en die tot slot nog wel even wat kwijt wil. ‘Ik ben ontzettend blij dat we getraind worden door Gertjan Hageman, Jelmer Meinardi en Rolf de Boer. Die zijn als trainer echt heel goed en maken ons echt beter. Daarnaast worden er veel oefenwedstrijden voor ons georganiseerd en doen we veel aan indoorsoccer. En daarnaast vind ik ons team ook nog eens heel erg leuk.