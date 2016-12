Nick Martini hoopt met SV Bedum O-13 de stijgende lijn door te trekken.Nick Martini voetbalt vanaf dat hij vijf jaar oud werd voor eerst CVVB. Nu, zeven jaar later is Nick een van de spelers die voor SV Bedum O-13.Wanneer ik Nick vraag naar zijn favoriete positie in een elftal dan is dat direct een lastige voor de voetballer.’ Dat is lastige, ik twijfel tussen links voor en centraal achterin. Ik vind het namelijk ook leuk om tegenstanders op snelheid voorbij te gaan en te scoren. Maar om als verdediger opgesteld te worden goals te voorkomen en een tegenstander uit te schakelen vind ik ook niet vervelend hoor.”, verteld de Bedumer die aardig wat uurtjes aan zijn het voetballen besteed.’ We trainen drie uur per week, een wedstrijd duurt ook een uur, Daarnaast zijn we regelmatig in de indoorsoccerhal in Groningen. En verder voetballen we zaterdagmiddag na de wedstrijd nog wel drie uur. En verder zondags meestal naar het Robbenveld, dus best veel,” zegt Nick die daarnaast gelukkig ook nog tijd voor andere hobby’s heeft.‘Naast het voetballen, mag ik via You tube graag voetbalfilmpjes opzoeken. Daarbij gaat mijn voorkeur uit naar filmpjes over Sergio Ramos. Daar ben ik als verdediger namelijk fan van. En verder mag ik ook graag gamen.”Even later komen de prestaties van SV Bedum O-13 in de competitie aan de orde en blijkt dat de vaak als verdediger spelende Nick verbaasd is over het goed presteren van hem en zijn teamgenoten. ‘ Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we zo hoog zouden staan. We hebben namelijk geen echt fysieke ploeg en daarom had ik verwacht dat we het in de competitie lastiger zouden krijgen dan we het tot nu toe hebben. En verder staan we, denk ik, ook zo hoog omdat we als team zo goed samen spelen en we op kunstgras goed uit de voeten kunnen. Op kunstgras kun je toch de bal wat sneller rondspelen dan op natuurgras.”‘Of ik weleens aan een stapje hogerop gedacht heb, om eerlijk te zijn niet. ‘Ik heb het eerlijk gezegd prima naar mijn zin bij SV Bedum en de derde divisie waar we nu in spelen is ook best een hoog niveau. Maar wie weet ooit maar dan liever als team,” aldus een openhartige FC Groningen-fan, ik ben een Groninger en dan ben je fan van FC Groningen, die het verder leuk vind wanneer zijn, en andere ouders hem en zijn teamgenoten komen aanmoedigen. ‘Dat vind ik echt leuk dat ze ons aanmoedigen en bij onze wedstrijden ben er altijd veel ouders aanwezig.”Wat de jonge voetballer verder leuk vind is dat SV Bedum O-13 door meerdere trainers wordt getraind. ‘ Dat zorgt voor veel variatie in de trainingen en dat is niet alleen leuk maar maakt ons ook beter ‘vertelt Nick die aan het slot van zijn interview met een verrassend Nederlands Elftal komt met:Doel: Padt,Verdediging: Hateboer-van Dijk-Beugelsdijk- BlindMiddenveld: Sneijder-Klaassen-Wijnaldum en alsAanval: Robben-Janssen- Narsingh.