Christiaan Issaa hoopt dat zijn droom uitkomt

Op 20 december 2009 was het onderstaand interview het eerste wat op een heel erg prille www.puurvoetbalonline.nl door mij werd geplaatst. Een interview met een toen nog heel erg jonge Christiaan Issaa die juist in die periode met zijn ouders verhuisde van Groningen naar Enschede. Het interview met Christiaan was toen het eerste in een lange rij wat er ondertussen geplaatst is. Vandaar dat ik eens 7 jaar terug in de tijd ging met de toen nog voor GVAV Rapiditas voetballende Christiaan Issaa.In de wedstrijd tegen Velocitas 1897 E1 heeft Christiaan Issaa afscheid genomen van GVAV Rapiditas. Het gezin Issaa is, na dertien jaar in Groningen te hebben gewoond, enkele weken geleden vertrokken naar Enschede waar Christiaan zijn voetbalcarrière bij het roemruchtige Sportclub Enschede zal voortzettenToen de nu tien jarige Christiaan Issaa vijf jaar geleden werd aangemeld bij GVAV Rapiditas door zijn in Syrië geboren ouders leefde de familie in een grote vorm van onzekerheid. Er was nog geen sprake van een Generaal Pardon en de familie wist dus niet of hun verblijf in Nederland kon worden verlengd. In deze onzekerheid werd de jeugdige Christiaan dus lid van GVAV Rapiditas. De Groninger vereniging ontpopte zich voor de familie Issaa meer dan alleen maar als een voetbalclub. Door de vereniging werd het gezin op velerlei manieren geholpen om een plekje in de Nederlandse samenleving te vinden. Vooral toen in 2008 eindelijk het verlossende bericht uit Den Haag kwam dat het gezin Issaa ook onder het Generaal Pardon viel waren er diverse mensen binnen GVAV die het gezin wegwijs maakte in de hoeveelheid regels die Nederland rijk is. Christiaan was ondertussen via de F-pupillen en de E2 in de E1 terecht gekomen een traject die hij samen met Dion Paapst en Bas van Veen aflegde. Met deze twee jongens heeft Christiaan in de afgelopen vijf jaar dan ook een bijzondere band opgebouwd. ‘Met Dion en Bas kwam ik samen te voetballen bij de F9 en we gingen steeds met ons drieën door naar een hoger team. Dat was erg leuk omdat we vanaf het begin goed met elkaar op konden schieten.”Dat voor een hoger team spelen ging voor het drietal in een sneltreinvaart want in de F9 vielen ze door hun goede spel op bij jeugdtrainer Ron Nap. De jeugdtrainer zorgde er vervolgens mede voor dat ze het daaropvolgende seizoen in de F1 speelden. De drie jongens werden zogezegd voetbalvrienden want helaas zaten ze niet bij elkaar op school verteld Christiaan. ‘Dat vond ik erg jammer, maar gelukkig zag ik ze regelmatig op de voetbalclub waar steeds meer vriendjes kreeg.”Door het feit dat GVAV qua jeugdopleiding tot een van de vooraanstaande verenigingen in Noord-Nederland gerekend mag worden was het niet vreemd dat er regelmatig een scout van de KNVB op Kardinge rondliep. Die had als taak de diverse talentjes te noteren en door te geven zodat ze voor een centrale training uitgenodigd konden worden. Bij een van die bezoeken werden de namen van Christiaan Issaa en Dion Paapst genoteerd waarop ze werden uitgenodigd voor een training bij de KNVB. Na de eerste regionale training bij de KNVB werden Christiaan en zijn al vader aangesproken door een scout van het grote FC Groningen. ‘ Na die de eerste training kwam een scout van FC Groningen bij mijn vader en mij om te zeggen dat hij mijn naam door zou geven en dat ik een uitnodiging zou krijgen voor een proefperiode bij de FC Groningen en wat ook gold voor Dion.”Hun voetbalvriendje, Bas van Veen, was de beide jongens al voor gegaan waardoor het trio ook bij de FC Groningen in ere werd hersteld. ‘Dat we bij de FC Groningen gingen trainen vond ik erg spannend. En helemaal toen ik hoorde dat oud-profvoetballer Peter Hoekstra ons zou gaan trainen.”Het drietal was echter bij de FC Groningen niet lang compleet want zoals gezegd is het gezin Issaa ondertussen naar Enschede verhuisd. Christiaan, die bijna dezelfde voornaam heeft als zijn grote idool Christian Ronaldo, was duidelijk verdrietig dat hij GVAV Rapiditas moest verlaten. Maar de keuze was gemaakt en zo werd de talentvolle middenvelder aangemeld als lid van de Sportclub Enschede. Christiaan gaat dus van het prachtige tenue van GVAV Rapiditas naar de club die ook de traditie trouw is gebleven, zwart shirt en witte broek, de Sportclub Enschede. Zo zal het drietal na vijf jaar samen te hebben gespeeld niet meer gezamenlijk met hun teamgenoten ten strijde trekken maar zullen ze elkaar in de toekomst misschien wel als tegenstander tegen komen. Maar als de droomwens van Christiaan uitkomt, gebeurt er over een aantal jaren toch iets anders. ‘Hoewel ik natuurlijk heel veel vrienden bij GVAV Rapiditas heb zijn Dion en Bas wel speciaal. We voetballen al vijf jaar samen en daar komt voorlopig een eind aan. Maar mijn droom is dat ik later samen met Dion en Bas in het betaald voetbal terecht kom en dat we dan weer samen zullen spelen. Als dat gaat gebeuren dan zou mijn grootste wens in vervulling gaan.”Zelf gaat hij er alles aan doen om zijn droom, profvoetballer worden, te verwezenlijken waarbij hij zijn beginperiode als voetballer niet gauw zal vergeten. ‘GVAV Rapiditas zal nooit uit mijn hart gaan. De trainers Ron( Nap) en Ruud( Kuipers) zijn geweldig voor mij geweest net als alle andere mensen van de club die ons altijd geholpen hebben en daarom zeg ik tot slot: ‘ Iedereen van GVAV Rapiditas bedankt voor alles en het ga jullie goed en vergeten zal ik jullie nooit.”