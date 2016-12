Kampcoördinator Saskia van Bruggen: ‘Gasselte is het beste voetbalkamp van Nederland.”

Saskia van Bruggen is sinds 2015 kampcoördinator van het voetbalkamp in Gasselte. Daarvoor was de Garmerwoldse als leider en trainer actief in Gasselte en in 2011 en 2012 in Bakkeveen. Dat en nog veel meer vertelt Saskia in het onderstaand interview en waarin ze haar enthousiasme voor ‘Gasselte’ duidelijk niet onder stoelen en banken steekt.Saskia‘In 2011 ben ik voor het eerst in Gasselte geweest als leider. In dat jaar was ik ook in Bakkeveen actief als leider. Net zoals een jaar later. Ook toen was ik op beide kampen aanwezig als leider. In het jaar 2013 was ik voor het eerst actief als trainer op voetbalkamp Gasselte. Vanwege mijn werk kreeg ik het toen niet meer voor elkaar om ook in Bakkeveen aanwezig te zijn. Sinds de KNVB de stekker eruit heeft getrokken en we verder zijn gegaan als Voetbalkamp Gasselte mag ik mezelf kampcoördinator noemen. Voetbalkamp Gasselte wordt dus daardoor mijn 3jaar als kampcoördinator en inmiddels alweer mijn 7jaar in Gasselte en waar als het aan mij ligt komen daar nog heel wat jaren bij.”In Gasselte ben ik in 2000 ooit eens geweest als speelster en dat was zo leuk dat ik niet heel lang na hoefde te denken toen Jan ten Caat mij vroeg of ik de KNVB voetbalkampen (toen nog) niet kon gebruiken als stage uren voor school. Sinds het moment dat Jan mij daarvoor heeft gevraagd heb ik er geen moment over gedacht om een jaar niet te komen als leider of trainer en zelfs nu als kamp coördinator. Gasselte heeft gewoon iets gezelligs en dat wil je gewoon niet missen. “Toen ik begon vielen de kampen nog onder de KNVB. Dezen waren ook altijd super leuk, maar het grote verschil is toch wel dat wij als organisatie nu meer dingen in eigen hand hebben en er meer onze eigen draai aan kunnen geven. Neem een simpel iets als de keuze van de kleding of de indeling van de dagen en activiteiten. Voorheen werd dit vastgelegd en besloten door de KNVB, maar sinds zei niks meer te maken hebben met de voetbalkampen hebben wij als organisatie een grotere verantwoordelijkheid. Dat levert wel veel extra werk op, maar als je dan na een fantastische kampweek weer thuis komt ben je al het werk wat je hiervoor hebt verricht alweer vergeten. Het is gewoon fantastisch om zoveel kinderen en leiders weer naar huis te zien gaan na een geweldige week. Dat blijft je bij en wil je elk jaar weer minimaal evenaren. “‘Naast het organiseren van voetbalkamp Gasselte, trap ik zelf nog een balletje in het 4damesteam van CVV Oranje Nassau. Verder ben ik sinds ruim een jaar eigenaar van een eigen voetbalschool.is ontstaan door het feit dat ik geen werk had en altijd bezig was met het geven van jeugdtrainingen. Hoe leuk is het dan om uiteindelijk je eigen voetbalschool te starten en met deze school clubs te helpen om hun organisatie op de rit te zetten en vooral te houden. “Nee. En nog steeds snap ik het niet. Deze kampen waren zo fantastisch en goed bezet, dat het in mijn ogen onmogelijk was om de stekker eruit te trekken. Aan de andere kant ben ik wel heel blij dat ze dat gedaan hebben, want nu kunnen wij zeggen dat het ons kamp is en hebben wij als coördinatoren inmiddels wel bewezen dat het een domme keuze van de KNVB is geweest. Want ook zonder hulp van de KNVB is het kamp nog steeds geweldig en zitten wel elk jaar vol, wat zelfs overvol.Dus nee begrijpen doe ik het niet. Hun keuze omdraaien was niet mogelijk, dus hebben wij het beste ervan gemaakt en de handen in een geslagen om dit kamp in stand te houden.”Ja, de laatste jaren komen er steeds meer meiden die zich aanmelden voor het kamp. En ook de leidersgroep wordt steeds meer gevormd door dames. Zelf vind ik dit super leuk en ben ik blij om deze vorderingen te zien. Men zegt nog steeds voetbal is een mannenwereld, maar persoonlijk vind ik dat echt dikke onzin. Voetbal is van en voor iedereen. Kijk nou naar onze topleidster, Inessa Kaagman. Zij speelt bij Ajax en doet dit behoorlijk goed en heeft ook al enkele keren bij de selectie van Oranje gezeten. En tijdens het voetbalkamp zijn het echt niet alleen de meiden, maar ook de jongens en leiders die naar haar opkijken. Dat zegt toch wel wat over het voetbal in combinatie met meiden/dames. Nogmaals voetbal is van iedereen dus ook van de meiden en vrouwen.”‘In het dagelijkse leven werk is als toezichthouder in verschillende zwembaden in de gemeente Groningen. En daarnaast heb ik sinds oktober 2015 dus mijn eigen voetbalschool De Aftrap. Met de voetbalschool verzorg ik verschillende voetbalactiviteiten in de schoolvakanties en word ik het gehele seizoen ingehuurd als hoofd jeugdtrainer van CVV Oranje Nassau. De voetbalschool regelt dus allerlei zaken voor de jeugd van Oranje Nassau. Van de trainingen tot nieuwe aanmeldingen etc. Deze voetbalschool probeer ik steeds groter en beter te maken.‘Gasselte heeft iets wat een ieder ander kamp niet heeft. Het is super gezellig, er is al enkele jaren een vaste leidersgroep. De vrijwilligers van GKC zetten alles op alles om het kamp perfect te laten verlopen. Je hoeft maar bij ze aan te kloppen voor iets en ze regelen het. De organisatie staat gewoon als een huis. Het straalt professionaliteit uit. Daarbij komt nog eens dat het een geweldig sportpark is. Lekker beschut in de bossen, zwembad in de buurt om een middagje niet met voetbal bezig te zijn. Genoeg velden en een grote parkeerplaats voor de wel bekende gigantische slaaptent. Want ja dat is ook typisch Gasselte. Met zijn allen slapen in 1 grote tent. “Haha ja die tosti`s. Dat is wel een begrip in Gasselte. Ze zijn elk ontbijt en lunch weer heerlijk. Maar af en toe denk ik wel, nu even niet hoor. Zo nu en dan een normaal broodje is ook echt heerlijk. Maar als je trainer bent in ‘Gasselte’ dan horen de tosti`s er gewoon bij. Je kunt wel zeggen er worden trainers afgewezen om het feit dat ze geen tosti eten. HahahHet een geweldig kamp is en wij als organisatie elk jaar weer stappen in de goede richting maken om het kamp te perfectioneren. Afgelopen jaar kwam er een grote groep uit Egmond aan Zee en die vonden het allemaal fantastisch. Als het kamp daar dus al bekend is dan, moet het toch meer dan vol komen dit jaar. Bovendien zijn er enkele spelers die het kamp hebben mee gemaakt en niet eens op voetbal zitten. Ook zij gingen met een fantastisch gevoel naar huis. Een beter compliment kan er niet zijn. “‘Absoluut zonder de vrijwilligers van GKC zijn wij als kampcoördinatoren nergens. GKC verzet bergen werk voor, tijdens en na het kamp. Kijk alleen al naar elke keer het moeten dekken van de tafel voor 150 personen. Dat is echt een berg werk, maar er is niet een iemand van GKC die je hoort mopperen dat dit drie keer per dag moet gebeuren. Het is een geweldige groep vrijwilligers die wij als organisatie niet kunnen en willen missen. Ondank het vele werk wat ze verrichten is het ook nog eens een feest om met ze te mogen werken. Gezelligheid op zijn tijd en als er weer gewerkt moet worden, dan zijn zei de laatsten die klagen. Heerlijk een dergelijke groep waar je op kunt bouwen en vertrouwen.”Omdat wij het beste voetbalkamp van Nederland zijn. Gasselte is gewoon de plek waar je de eerste week van de zomervakantie moet zijn. Zowel de fanatieker voetballers als de wat minder fanatiekere voetballers. Voor iedereen die komt is dit een groot feest en vervolgens ga je gewoon beter naar huis als dat je naar Gasselte gekomen bent.