Milan Smit (SV Bedum O-13 ) linkermiddenvelder is leuk maar linksbuiten ook.

Milan Smit voetbalt nu voor het tweede jaar in de D1 van SV Bedum wat tegenwoordig genoemd wordt. In het onderstaand interview vertelt Milan o.a. over zijn huidig team en of hij voorlopig wel of niet een stapje hoger gaat maken.Dat er in Bedum zowel op kunst als natuurgras wordt gespeeld ziet Milan Smit niet als een groot probleem. ‘Dat maakt mij eigenlijk niks uit. Het voordeel van kunstgras is dat de bal geen rare capriolen maakt en ook makkelijker rolt. Maar het spelen op natuurgras heeft weer als voordeel dat je bij het maken van een sliding geen schaafplekken oploopt,” aldus Milan voor wie het ongeveer zes jaar allemaal begon in Bedum. ‘Ik ben begonnen te voetballen toen ik 6 jaar was bij toen nog CVVB. Daar begon ik in F6. Daarna kwam ik in de F1 waar we kampioen mee werden. Vervolgens bleef ik nog een jaar in de F1. Met het hele team gingen we vervolgens naar de E2 en later naar E1. Toen ik in E1 speelde mocht ik met de D1 meetrainen en wedstrijden spelen voor onder 12. Nu speel ik voor het tweede seizoen in D1 en wat nu O-13 heet, vertelt Milan die in SV Bedum O-13 veelal links op het middenveld speelt. ‘Dat is een mooie positie. Tegen GVAV speelde ik echter voor het eerst linksbuiten en ook dat vond ik erg leuk. Dus wat dat betreft wil ik wel vaker linksbuiten spelen, aldus de linkspoot die de nodige uren aan zijn hobby besteed. ‘zaterdag ben ik de hele dag op het voetbalveld. Eerst speel ik dan een wedstrijd en ga daarna bij andere teams kijken. E n natuurlijk ga ik daarna ook zelf ook nog even voetballen met teamgenoten en vrienden. En verder train ik op maandag en donderdag en deed ik skills op vrijdag. En in mijn vrije tijd voetbal ik verder ook graag. Want om nu te zeggen dat ik naast het voetbal nog andere hobby’s heb is niet echt zo.”‘Een stapje omhoog is iets wat mij niet echt bezig houdt. Ik heb het namelijk prima naar mijn zin bij nu SV Bedum, gaat de jonge Bedumer verder die verder erg blij is met de derde plaats die hij en zijn teamgenoten op dit moment in de derde divisie H innemen. ‘Als ik eerlijk ben had ik dat niet verwacht. Vorig seizoen eindigden we op een vierde plaats en dat vond iedereen al een prima klassering. Dus dat we nu op een derde plaats staan is daardoor nog beter natuurlijk.”Opeens valt de naam van Andrés Iniesta wanneer het gaat over een voetballer waar Milan fan van is. ‘Iniesta is echt een fantastische middenvelder. Iniesta is een voetballer waar ik graag naar mag kijken. Maar dat heb ik ook met FC Groningen. Ik ben een echte fan van FC Groningen en ook Groningen mag ik graag zien spelen en vooral wanneer het stadion een beetje vol is. Dan speelt Groningen altijd beter dan wanneer er minder publiek is. Dat is ook wel logisch want dat geldt toch voor iedere voetballer. Ik vind het ook leuk wanneer er bij onze wedstrijden veel publiek staat om ons aan te moedigen, vertelt een vol geestdrift pratende Milan die op de vraag hoe zijn Nederlands Elftal zou samenstellen met een paar verrassende namen komt. ‘De middenvelder kiest namelijk voor Sergio Padt in het doel met daarvoor een verdediging die bestaat uit, Willems, van Dijk, Bruma en Karsdorp. Op het middenveld heeft Milan geen plaats ingeruimd voor Strootman want in zijn elftal spelen Wijnaldum, Sneijder, Klaasen. In de voorhoede zijn er zelfs twee verrassende namen met Bas Dost en Depay die samen met Arjen Robben het aanvalstrio vormen. ‘Ik vind dit wel een prima team”, zegt Milan die aan het slot van het interview nog even bij SV Bedum terugkeert. ‘Dat wij worden getraind door meerdere trainers heeft als voordeel dat we daardoor ook meer tips krijgen. Dat is prettig want zo wordt je alleen maar beter. En dat is natuurlijk iets wat we graag willen. En verder vind Ik dat we een heel leuk team hebben met goede trainers en leiders. Daarnaast vind ik het super dat we aan de Indoor Soccer League meedoen. Dat is echt heel mooi en waar we ook veel van leren,” aldus de volgens de kenners technisch begaafde linkspoot.