Bram Dijkstra (SV Bedum O-13 ): Precies als Arjen Robben wil ik altijd winnen.".

Voor Bram Dijkstra begon het voetbal allemaal toen hij 5 jaar was. Bram kwam toen terecht in de F-junioren en waar hij in totaal vier seizoenen in speelde. Maar nu voetbalt hij voor SV Bedum O-13 waar ik hem zaterdag tegen GVAV Rapiditas als rechtsback zag voetballen.Bram jij voetbalt al vanaf je vijfde voor Bedum was dat niet heel erg vroeg was een eerste vraag aan de jonge voetballer. ‘ Ik vond eigenlijk van niet want ik wilde eigenlijk al eerder gaan voetballen. Maar mijn vader en moeder vonden dat ik eerst mijn zwemdiploma moest halen. Maar om heel eerlijk te zijn wilde ik daar niet op wachten. Ik wilde gewoon graag voetballen. Ik heb verder ook geen hobby’s. Voetballen is mijn hobby zeg ik altijd wanneer iemand mij naar mijn hobby’s vraagt.”Wanneer Bram de laatste woorden uitspreekt is de volgende vraag, hoeveel uur besteed jij aan je hobby, een logische.’ Maandag 1,5 uur trainen, donderdag 1,5 uur trainen , skills op vrijdag 1,5 uur, voetbalkooi op school 4,5 uur en een wedstrijd op zaterdag zorgt samen voor zeker 10 uur. Maar ik ben vaak al eerder op de training om te voetballen en verder voetbal ik op zaterdag na de wedstrijd ook nog vaak en ook nog op het Robben-veldje. En verder gaan we op woensdag ook nog 1 keer per maand naar indoor soccer met ons team, “ vertelt Bram die het verder niet uitmaakt op welke positie hij wordt opgesteld. ‘Ik wil geen doelman zijn maar verder maakt het mij niet uit. Zolang ik maar vaak aan de bal ben vind ik het prima,” aldus de multifunctionele voetballer die het ook niet uitmaakt op welke ondergrond er gespeeld wordt. ‘Het voordeel van kunstgras is dat de bal beter rolt. Maar natuurgras heeft als voordeel dat je geen schaafplekken oploopt wanneer je een sliding maakt, vertelt de voetballer die fan is van Arjen Robben. ‘Arjen komt natuurlijk uit Bedum en is echt heel erg goed. Verder is hij ook iemand die altijd wil winnen. Dat spreekt mij heel erg aan moet ik eerlijk zeggen. Hij gaat altijd voor het hoogste en dat wil ik ook graag. We spelen met SV Bedum O-13 best hoog maar wie weet ooit. Ik zou dat best willen want ik wil graag profvoetballer worden,” aldus een eerlijke Bram die met zijn teamgenoten op een derde plaats in de derde divisie H staat. ‘Als ik eerlijk ben had ik dat niet verwacht. Maar we hebben gewoon een heel goed team en daarom zeg ik ook dat we op een mooie derde plaats staan.”Een volgende vraag aan Bram is wat hij vind van ouders langs de lijn. ‘Naast dat ik het leuk vind wanneer mijn vader en moeder komen kijken is het ook mooi dat we even samen kunnen napraten. Napraten over of je gespeeld hebt en wat er bijvoorbeeld goed of minder goed ging. Dat geeft mij wel een prettig gevoel, vertelt de supporter van FC Groningen. ‘Ik ben in Groningen geboren en dan ben je vind ik supporter van Groningen. En verder vind ik ze ook leuk spelen. Daarnaast ben ik weleens in het stadion wat het allemaal nog wat specialer maakt, zegt Bram die blij is met de trainingen binnen SV Bedum. 'Doordat we bij SV Bedum training van verschillende trainers krijgen worden we ook van meer tips voorzien. Dat maakt ons als speler en team natuurlijk beter. En verder is het leuke aan SV Bedum dat we veel wedstrijden spelen en de trainingen erg leuk zijn,” aldus een zeer enthousiaste Bram die tot slot ook nog even met zijn favoriet Nederlands Elftal komt. Een Nederlands elftal bestaande uit: Zoet; Karsdorp, Bruma, Van Dijk, Blind; Sneijder, Klaasen, Strootman; Robben, Janssen, Depay.