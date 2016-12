Rindert Havinga blijft De Fivel nog wel een aantal jaartjes trouw

Rindert Havinga debuteerde op 15-jarige leeftijd in het eerste elftal van De Fivel als rechtsback. Maar nu op 17-jarige leeftijd speekt Rindert in de spits van de vierdeklasser uit Zeerijp. Dat, en nog veel meer, komt aan de orde in het vraaggesprek dat Puurvoetbalonline had met de jonge voetballer uit Zeerijp: ,Ja, dat klopt. Toen ik 15 was deed ik in een oefenwedstrijd mee tegen Middelstum. We verloren toen met 1-0. Mijn officiële debuut was echter uit bij VV Groningen, toen Ronald Vermeulen nog trainer was. Omdat Arjan de Vries rood pakte, kwam ik erin als rechtsback. Dat was geen prettig debuut kan ik wel vertellen. We verloren namelijk met 7-1.‘Mijn hele jeugd heb ik op het middenveld gespeeld maar sinds de laatste wedstrijden van het vorig seizoen heeft onze huidige trainer Simon Schuil mij in de spits gezet. In het begin was dat nog wat onwennig. Toen was het echt een beetje zoeken. Maar ik denk dat ik nu mijn plek in de spits wel gevonden heb. De spitspositie bevalt mij dus prima dus wat mij betreft gaat hier mijn voorkeur op dit moment wel naar uit.‘Je staat waar je staat, maar ik denk dat er meer in had gezeten dan de achtste plek. We hebben naar mijn idee teveel onnodige punten verloren, zoals SGV uit en De Heracliden thuis. Onze doelstelling is om in de top 5 te eindigen, dus wat dat betreft zullen we er nog even aan moeten trekken.‘Ik ga naar het Gomarus college in Groningen en ik zit nu in het laatste jaar van het VWO. Verder spreek ik veel af met vrienden. Buiten het voetballen houd ik ook van wielrennen en in de zomer stap ik dan ook vaak op m’n racefiets. Ik ben net een tijdje gestopt met werken bij de AH en ik werk nu alleen nog in de vakanties bij m’n vader.”Wellicht in de verre toekomst. Ik heb het nu uitstekend naar mijn zin bij de Fivel en we hebben een gezellig team. Ik blijf hier sowieso nog heel wat jaartjes voetballen. Natuurlijk wil je zo hoog mogelijk voetballen, maar het liefst voetbal ik dan op een hoger niveau met de Fivel. Het zou mooi zijn als we binnen een paar jaar weer zouden promoveren naar de derde klasse. “Ja, dit jaar ligt het trainingsveld er nog wel redelijk bij. Vorig jaar was het echt dramatisch. Ik weet het fijne er niet van maar de gemeente mag inderdaad wel wat geld steken in ons trainingsveld. Overigens geldt dat ook voor het hoofdveld, want die is ook niet van een geweldige kwaliteit.Ja, dat denk ik wel. Simon past bij de Fivel. Hij steekt veel tijd in de club (zowel eerste elftal als jeugd). En verder denk ik dat hij wel belangrijk is geweest is voor de doorstroom van jeugdspelers zoals Emiel en Joran Bos en mijn persoontje naar het eerste elftal. We beginnen onder Simon steeds beter te voetballen en dit seizoen ook meer aanvallend dan vorig seizoen. Ik denk dat mede door Simon de sfeer in het team ook erg goed is. Alleen moet ik wel zeggen dat van mij soms de nadruk wel wat meer mag liggen op het sportieve gedeelte dan op het bier na afloop;).Messi is natuurlijk voetbal pur sang en ik vind het echt een genot om hem te zien voetballen. Ronaldo is echter meer een atleet. Hij is alleen tevreden als hij de beste is. Dat vind ik iets moois hebben. Iedereen vind het prachtig als Ibrahimovic weer eens arrogant gedrag vertoond, terwijl men dit bij Ronaldo uitkotst. Alleen dat bewijst dat Christian Ronaldo van een ongekend hoog niveau is. Naar mijn idee is hij ook terecht verkozen tot beste voetballer van 2016.‘Natuurlijk vanwege de humor die het programma heeft, maar ik vind het ook mooi dat ze durven zeggen wat ze willen, ook al is dit soms wat overdreven.”Mijn eerste moment is dat Portugal het EK wint. Tijdens de finale keek ik met vrienden en ik was de enige die voor Portugal was. Heerlijk!Als tweede moment vond ik dit jaar de kracht van Team Sky in de tour de France echt ongelooflijk. En dan vooral Wout Poels die zo ongelooflijk sterk was.Op mijn derde plaats komt natuurlijk het kampioenschap van Leicester City. Op zo’n moment wint voetbal het van het geld. Prachtig!”M’n broers die speelden samen met wat vrienden de omgeving ‘Online Soccer Manager’. Ik wilde ook graag meedoen. Ik was toen 7 ofzo. M’n broer Jacob die hielp mij met het aanmaken van een account en mijn managersnaam werd toen Chef Rindert. Sindsdien begon iedereen mij Chef te noemen, haha.‘Als ik eerlijk ben boeit FC Groningen mij niet zo veel. Haha. Ik ben altijd fan geweest van Ajax en ik hoop dan ook dat Ajax dit seizoen kampioen wordt. Maar ik hoop voor Groningen dat ze de play offs halen. Zou leuk voor ze zijn!”