Kelderklassemoment: De keepershandschoen

Tja..en dan moet je een groot schrijver gaan vervangen als het op een verslag aankomt. Immers onze vast verslaggever bij Stedum 3 was een weekend weg. En deze memorabele journalist is met geen pen te vervangen, ofwel ik ga dat ook niet proberen. Maar ja..een verslag kan niet ontbreken van Dio tegen de koploper Stedum. Ja u leest het goed: koploper.Tot onze verbazing had namelijk concurrent Meedhuizen verloren van Glimmen en hierdoor waren we toch op de 1e plaats beland. Toch geeft dit geen extra druk bij de veteranen van Stedum. Men vertrouwt op het eigen spel. Toch waren we gewaarschuwd want we hebben het normaal gesproken altijd wel last met het spel van Dio Groningen. In de 1e helft kwamen we snel op een 0-1 voorsprong en hadden we daarna ook verder moeten uitlopen. Maar uit het niets wist de ploeg uit Groningen op gelijke hoogte te komen. Hierna zette Stedum snel de zaken weer recht door met 1-2 de rust in te gaan. In de rust werden er wat poppetjes op de juiste plek gezet zodat we in de 2e helft ons niet konden laten verrassen.Het begin van deze 2e helft liet iets langer op zich wachten dan gepland hetgeen door handschoenen werd veroorzaakt. In een ver verleden waren er topkeepers die ballen pakten zonder handschoenen. Zo keepte Jan Jongbloed in 1974 in de finale zonder handschoenen en die pakte menig bal. Het spelletje voetbal bestaat al wel 3000 jaar maar pas in de jaren 70 werden er keepershandschoenen geïntroduceerd. In de jaren er voor had men alleen handschoenen (wol) als de keeper het koud had. De eerste keeper die met handschoenen ging keepen was de Argentijn Amadeo Carrizo. Carrizo heeft van 1945 tot 1970 ruim 560 wedstrijden gekeept en stond in zijn tijd bekend als iemand die innovatieve technieken en strategieën voor de keepers bedacht. Hij was een van de eerste keepers die keepershandschoenen droeg. Daarnaast is zijn manier van keepen wereldwijd bekend geworden, onder meer doordat hij de eerste was die buiten het 16-metergebied keepte.In navolging van Amadeo Carrizo besloot de Engelse Gordon Banks op het WK van 1970 te experimenteren met het dragen van keepershandschoenen. Dit was zo’n succes dat vanaf dit moment de ontwikkeling van de keepershandschoenen in een stroomversnelling kwam. De hele wereld heeft Banks met zijn handschoenen een fenomenale redding zien maken op een kopbal van Pele, waardoor de handschoen definitief als meerwaarde werd gezien. Kennelijk had onze keeper dat ook gelezen en wilde kennelijk ook iets experimenteren. Hij kwam het veld op met 1 handschoen maar gelukkig bedacht hij dat hij dat er toch niet voor niks handschoenen zijn geïntroduceerd en vroeg aan de scheidsrechter om even terug te gaan naar de kleedkamer en zo kon het gebeuren dat de wedstrijd met enige vertraging werd hervat. Een mooi kelderklasse moment dus!Ondanks dit alles wist Stedum de stand uiteindelijk op te krikken naar 1-4 waarna het slotakkoord voor Dio was dat nog 2-4 wist te scoren en daarvoor ook al een paar kansen had gehad maar gelukkig had onze keeper zijn beide handschoenen aan en wist dankzij de handschoen de ballen te keren. Volgende keer is de vliegende journalist er weer