Stedum behoudt kop, rentree Colstee

Futsal Stedum is de competitie prima gestart. De ploeg deed goede zaken op de transfermarkt door de gebroeders Bos (2x) binnen te halen. Hierdoor is de ploeg er sterker op geworden en begon het meteen sterk aan het seizoen en wist het de koppositie te veroveren tegen concurrent Vijfje 7. Hierna wist de ploeg ook vorige week te winnen van Exstudiantes waardoor het afgelopen vrijdag opnieuw een topper moest spelen tegen de nummer 3, Madjoe 2.Met 9 spelers aanwezig liet Futsal Stedum niks aan het toeval over en gaf direct vol gas tegen de nummer 3. Binnen mum van tijd was het Emiel Bos die met een hard schot de keeper kansloos liet. Even later was het Allert Moeken die een schitterende aanval afmaakte en zijn 1van de 3 treffers van deze avond liet noteren. Stedum bleef hierna geconcentreerd voetballen en kwam door Diederik Dijk op 0-3. Uit het niets kwam Madjoe tot scoren en ze deden dat nog niet eens zelf. Want Heeres probeerde een bal te onderscheppen. Tot zijn grote verdriet zag hij zijn touche gebombardeerd worden tot doelpunt.En dan was daar ook nog het grote moment in de 1helft. Na lang blessureleed (zeker 3 jaar) maakte Matthijs Colstee zijn rentree en de Col liet zien nog steeds prima aan de bal te zijn. Natuurlijk was hij op het veld al wat langer terug maar toch miste hij in de zaal nog een beetje ritme en al snel was hij ook al weer op de bank te vinden. In de 2helft ging het ineens snel met de doelpunten en ook hier was menige aanval weer om van te smullen en dit werd ook beaamd door supporter Jan Sijk, die aangaf deze avond genoten te hebben. Hij adviseert dan ook aan andere fans om vaker te komen kijken en de eerste mogelijkheid hiervoor is op 20 december in de thuis haven ‘de Boshal’. Maar ook komende week uit tegen Potetos (sporthal Beijum) is qua reistijd te doen voor supporters.De doelpunten werden gescoord door nogmaals Dijk, Moeken (2) en Heeres (2) en zeker waren het allemaal mooie doelpunten. Maar hierna kwam wederom de ‘Col’ in het veld en nu was Stedum er alles aan gelegen om deze speler zijn doelpunt te gunnen. Echter voordat hij scoorde liet hij ook weer zijn klik zien met Diederik Dijk. Beide spelers waren in het verleden goed voor vele doelpunten samen en dat kwam mede door elkaar goed aan te vullen. Dit was dan ook te zien bij de 2goal van Diederik. Het was Matthijs die zich langs zijn tegenstander wurmde en de bal op een presenteerblaadje legde voor Diederik. Maar uiteindelijk kwam daar het mooiste moment van de avond. Uit een schitterende aanval werd Matthijs in stelling gebracht en kon hij weer zijn 1doelpunt in de zaal scoren na 3 jaar van afwezigheid. Welkom terug Matthijs Colstee. En zo wist Futsal Stedum met maar liefst 1-9 te winnen bij de nummer 3. De tegenstander gaf na afloop dan ook toe dat Stedum een maatje te groot was vandaag. Van het ‘toverwoord’ wil captain de Sturler nog niks weten. Hij houdt de ploeg scherp door te zeggen: ‘per wedstrijd bekijken’, we zijn er nog niet.Komende vrijdag is het in sporthal Beijum om 21.30 Potetos 2 – Futsal Stedum. Support is welkom.