Winst voor Annen, punt voor Actief en Eenrum en FC Zuidlaren met lege handen

Nu het voetbalseizoen weer is begonnen zijn daar ook weer de belverslagen. Belverslagen die ik voor een gedeelte voor de Ommelander Courant en in zijn geheel voor de huis aan huiskrant de Oostermoer verzorg. Dat zorgt voor een leuke invulling van vooral de zondag en de maandag om te zorgen dat de ‘bellers’ op tijd op de redacties zijn. Met mijn belverslagen deed ik nooit structureel iets mee maar met ingang van dit seizoen ga ik de belverslagen die op maandag in de Ommelander Courant en op woensdag in de Oostermoer staan vanaf donderdag op Puurvoetbalonline plaatsen.Actief is na drie duels van de hatelijke nul af. In Foxhol speelde de ploeg uit Eelde/Paterswolde met 2-2 gelijk tegen FVV en wat een terechte uitslag was.De eerste helft in Foxhol was er een waarin beide ploegen aardig aan elkaar gewaagd waren. Zowel de thuisploeg als ook de bezoekers kregen wat mogelijkheden om tot scoren te komen maar daar bleef het voorlopig bij. Dat zorgde voor een ruststand van 0-0 wat gezien het spelbeeld ook volledig in orde was. Na de verplichte onderbreking kwam de thuisploeg al vlot op voorsprong en in de 68minuut volgde de 2-0. Vanaf dat moment ging Actief alles of niets spelen in de hoop dat men nog minimaal een punt uit het vuur kon slepen. In de 83minuut zorgde Wilber Scheres voor de aansluitingstreffer zodat de gasten nu nog meer op jacht gingen naar de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er ook daadwerkelijk kwam toen Justin Krijthe in de 89minuut de stand op 2-2 wist te brengen wat enkele minuten later ook de eindstand was. ,,We hebben er hard voor moeten werken maar zijn gelukkig van de nul af,” aldus Peter Slijfer die verder wel kon leven met het gelijkspel. ,,Soms moet je ergens tevreden mee zijn en dat was ook nu het geval.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eenrum ging zondagmiddag stevig onderuit tegen Bareveld. In het gelijknamige dorp werd het een 4-1 nederlaag voor de Eenrumers die te weinig brachten om recht op meer te hebben.Eenrum trof in Bareveld een thuisploeg die fel uit de startblokken kwam. De gastheren creëerden zich direct de nodige kansen maar in de dertigste minuut was het Bobo Miedema die Eenrum op voorsprong had kunnen zetten. De snelle spits verscheen alleen voor de doelman van Bareveld maar zag zijn inzet gestopt worden door een goed meegelopen verdediger. Met nog zeven minuten tot het rustsignaal kwam de thuisploeg toch aan de leiding en wat gezien het spelbeeld terecht te noemen was. Na de rust kreeg Bobo Miedema al snel een dot van een kans op de gelijkmaker maar ook deze keer wist een verdediger van de thuisploeg een goal van de gasten te verijdelen. In de tegenaanval was het vervolgens Bareveld dat de 2-0 scoorde. Knullig uitverdedigen van de Eenrum-defensie zorgde dat een speler van de thuisploeg doelman Alex Plat simpel wist te passeren. Na de tweede treffer van de thuisploeg verdween het geloof in een goed resultaat steeds meer bij de bezoekers die in de 63e minuut een derde tegengoal te verwerken kregen. Zeven minuten later was het weer raak voor de thuisploeg zodat het voor de Eenrumers nu zaak was om de schade verder te beperken. Iets waar de ploeg ook in slaagde waarbij het zelfs nog wist te scoren. In de 72e minuut werd Nick Rijzinga in het strafschopgebied onderuit gehaald en ging de bal op de stip. Vanaf elf meter schoot Tim Spijk vervolgens raak zodat de stand 4-1 werd. Een stand waar verder geen verandering in kwam zodat Eenrum met een, volgens Klaas van der Ploeg, terechte nederlaag huiswaarts keerde. ,,We hebben te weinig gebracht om recht op meer te hebben en dat is iets wat we ons zelf kunnen verwijten.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FC Zuidlaren liep zaterdagmiddag tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan. In Grijpskerk werd het een 2-1 nederlaag tegen de plaatselijke hoofdmacht die vooral fysiek meer in de melk te brokkelen had dan FC Zuidlaren.In het eerste half van het duel tussen Grijpskerk en FC Zuidlaren was er voor de gasten nog weinig aan de hand. De thuisploeg was wel de iets bovenliggende partij maar wat nog niet voor een voorsprong voor Grijpskerk zorgde. Iets waar in de 32minuut verandering kwam toen de thuisploeg door een goal van Marco Brander op voorsprong kwam. De 1-0 voorsprong voor de gastheren stond na vijfenveertig minuten nog steeds op het scorebord mar een kwartier na de rust veranderde dat. Voor Grijpskerk was het Joost Schoenmaker die de 2-0 op het scorebord schoot. Bij FC Zuidlaren was de met een enkelblessure tobbende Robin Wolters ondertussen vervangen door Jasper Schenk. Richting de slotfase gooiden de gasten de schroom toch wat van zich af en in de 77minuut was daar de aansluitingstreffer. Na een overtreding in het strafschopgebied van de thuisploeg ging de bal op de stip en zorgde Bas Boersma voor de 2- 1. De gasten probeerden vervolgens nog wel om een punt uit het vuur te slepen maar de thuisploeg hield zich keurig staande zodat het voor FC Zuidlaren een eerste seizoensnederlaag werd. ,,We hebben verloren van een Grijpskerk dat ons fysiek de baas was en dan is een nederlaag terecht,” aldus een realistische Edwin Prins.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annen heeft zijn eerste seizoensoverwinning binnen. In Veendam werd er namelijk met 3-2 van het eveneens gepromoveerde Veendam 1894 gewonnen.Annen begon goed aan het duel tegen Veendam 1894 en kwam al in de tiende minuut op 0- 1 door een goal van Jaap-Jan Mulder. Tien minuten later volgde een schitterende aanval die prima werd afgerond door Roald Lammers: 0-2. Veendam kreeg vervolgens een grote kans op de aansluitingstreffer die echter door doelman Hans de Wals op miraculeuze wijze werd gepareerd. Annen was in deze eerste helft verder heer en meester waar de 0-3 in de drieëndertigste minuut een logisch gevolg van was. Een derde treffer die op naam kwam van Dolf Nijborg. Direct vanaf de aftrap kwam de thuisploeg echter terug tot 1-3 en wat ook de ruststand was. Na de thee scoorde de thuisclub een tweede treffer zodat het opeens weer spannend werd in Veendam. De thuisclub ging nu vol druk naar voren spelen maar tot echt hele grote kansen leidde dat niet. Omdat ook Annen niets deed met de mogelijkheden die het kreeg bleef de stand 2-3 en waren de eerste drie punten binnen voor Annen. ,,Wanneer je naar de hele wedstrijd kijkt hebben we terecht gewonnen. De instelling was goed en er werd met de nodige passie gespeeld,” aldus een tevreden Hemmo de Wal.