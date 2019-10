EKC verslaat VVK

In Groningen speelden de voetbaldames van EKC (Eenrum/Kloosterburen) zaterdag 5 oktober tegen hekkensluiter VVK. Na de goede wedstrijd van de week ervoor wilde EKC deze lijn doortrekken.In de eerste helft was het ook de meer dominerende ploeg alhoewel VVK niet als geheel uitgevlakt kon worden beschouwd. De betere kansen waren voor EKC maar vooreerst wilde dit niet lukken. VVK kwam ook wat dreigend op maar echt gevaarlijk werd ze niet. In de 27e minuut was het raak voor de gasten. Nicky Knol vond Sarah Rijzinga die haar ploeg op 0-1 zette. EKC wilde uiteraard meer en nadat het VVK had afgestopt was het in de 36e minuut andermaal raak. Na het voorbereidende werk van Marije Roelink en Nicky Knol kwam de bal bij Sarah Rijzinga die op haar beurt vanaf links voorzette. Judith Zuidersma schoof de 0-2 binnen. Hierna drong EKC nog wel wat aan maar wist de score niet verder uit te bouwen. Ook VVK wist niet meer terug te doen zodat 0-2 ook de ruststand werd.Na de rust zette VVK meer aan maar EKC wist dit alles vooreerst af te stoppen. Zelf was ze ook meermaals voorin te vinden maar de gasten wisten goede kansen niet te benutten. In de 55e minuut viel Desie Tjoelker uit en werd vervangen door Rebecca Postma. EKC zette druk maar kon dit niet verzilveren. Toch liet VVK zich ook nu niet helemaal wegzetten en wist het in de 64e minuut de aansluitingstreffer te produceren: 1-2. VVK rook meer en EKC kreeg het toch wat moeilijker. Gelukkig voor EKC hadden de aanvalsters van VVK het vizier niet op scherp staan. In de 78e minuut werd de moe gespeelde Judith Zuidersma gewisseld voor Maaike Remijn. VVK bleef proberen de stand gelijk te trekken maar de EKC-defensie onder leiding van libero Wendy Reitsma werkte alles weg. In de 81e minuut kwam Jonie Lukkien er nog in voor Marije Roelink. De dreiging van een gelijkmaker bleef op de loer liggen maar in de 85e minuut kwam aan deze onzekerheid een eind. Via Emma Postma en Marjon Bos kwam de bal bij Sarah Rijzinga die het leer tegen de touwen joeg: 1-3. Hierna kreeg EKC nog een aantal goede kansen maar benutte deze niet meer. VVK wist al helemaal niets meer terug te doen zodat EKC met 1-3 haar tweede overwinning binnen haalde. Komende zaterdag komt degradant Helpman uit Groningen op bezoek in Kloosterburen (aanvang 14.00 uur).VVK – EKC 1-3 (0-2). 27. Sarah Rijzinga 0-1; 36. Judith Zuidersma 0-2; 64. VVK 1-2; 85. Sarah Rijzinga 1-3.Scheidsrechter: J. de Jong (Groningen)EKC: Emma Postma, Sarah Rijzinga, Marieke Wilpstra, Nicky Knol, Gretha Annema, Marjon Bos, Judith Zuidersma (78. Maaike Remijn), Wendy Reitsma, Desie Tjoelker (55. Rebecca Postma), Janet Toonder, Marije Roelink (81. Jonie Lukkien).