Ongelukkig verlies EKC 2

De reserves van EKC (Eenrum/Kloosterburen) speelden zaterdag 5 oktober thuis op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen tegen het hoger geklasseerde SV Bedum 3 uit het gelijknamige dorp.Beide ploegen waren aardig gelijkwaardig aan elkaar. Dit leverde aan beide kanten dan ook kansen op. Keepster Nikki Werkman stond op haar post maar dat gold – helaas voor EKC – ook voor haar collega op het andere doel. Zo waren Chantal Hofman, Romy Rijzinga en Sanne Werkman onfortuinlijk. Tegen het einde van de eerste helft kende EKC een tegenslag. De goed keepende Nikki Werkman raakte geblesseerd en keerde na de rust niet weer terug. Haar plek werd door de keepster van Eenrums 7 tegen 7-team Christina Prins overgenomen.In de tweede helft drong EKC wat meer aan maar helaas leverde dit niets op. Bedum was ook wel voorin te vinden maar EKC domineerde toch wat meer. Echter het afwerken van kansen was een tweede. Zo was spits Chantal Hofman meermaals onfortuinlijk en dat gold ook voor – maar dan in mindere mate – Romy Rijzinga en Sanne Werkman. Later kwam ook Bedum wat meer opzetten maar ook haar voorwaartsen wisten er niets van te maken. Zo leek de wedstrijd naar een gelijkspel te gaan toen de 84e minuut aanbrak. Op een aanval van Bedum ging keepster Prins helaas in de fout en stond het toch 0-1. Hierna deed EKC nog verwoede pogingen de stand alsnog gelijk te trekken maar dat mocht niet meer baten zodat de punten meegingen naar Bedum terwijl een gelijkspel verdiend was geweest.EKC 2 – SV Bedum 3 0-1 (0-0). 84. SV Bedum 0-1.Scheidsrechter: R. Bolt (Kloosterburen)EKC 2: Birgit Bruinink, Sandra Meulenkamp, Romy Rijzinga, Liesanne Tammens, Marlies Tammens, Sanne Werkman, Nikki Werkman, Iris Knol, Chantal Hofman, Christina Prins, Marieke Roggeveld, Amber Knol, Annika Werkman.