Hoofdrol scheids bij Kloosterburen: 3-4

Het duel tussen Kloosterburen en Nieuweschans kende meer bizarre momenten dan hoogtepunten. Want er mocht dan zeven keer gescoord zijn in het door Nieuweschans met 3-4 gewonnen duel, in de kantine van de thuisploeg zal er ongetwijfeld meer nagepraat zijn over de vier gele kaarten die werden gegeven door een arbiter die een verder sportief duel niet aanvoelde.Kloosterburen-trainer Wieger Kooistra moest voor het duel tegen Nieuweschans even puzzelen. Door andere verplichtingen of blessures ontbraken Kevin Kat, Daniel van Dijk en Marc Sneijder. Maar terug van een verblijf in het buitenland was Rick de Schutter die als wissel begon. Waar kantinebaas Harry Reitsma het in de ochtend nog had over een biljartlaken had de regen er toch voor gezorgd dat het hoofdveld in Kloosterburen om 14.00 uur zwaar te bespelen was. Waar Nieuweschans direct vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief nam waren het de gastheren die in de zevende minuut op voorsprong kwamen. Een prima aanval over meerdere schijven kwam bij Niels Bolt die met een fraaie schuiver voor 1-0 zorgde. Een voorsprong waar Kloosterburen echter niet lang van kon genieten. Want direct vanaf de aftrap trokken de gasten weer ten aanval en was het Henk Struiksma die volgens arbiter Hoiting hands in het eigen strafschopgebied maakte. Voor de gasten nam Yannick Mugabe plaats achter de penalty die even later feilloos achter doelman Heinstra verdween: 1-1. Na deze twee snelle goals gebeurde er tot aan de vijfendertigste minuut maar weinig bijzonders op sportpark Westerklooster. De gasten dachten dat ze met zaalvoetbaltruckjes de thuisploeg pijn kon doen en aan de kant van dezelfde thuisploeg ontbrak het aan voetbalgogme om de defensie van Nieuweschans echt onder druk te zetten. In de 35minuut kwam er toch een nieuwe stand op het scorebord toen Yannick Mugabe bij een scrimmage de bal achter doelman Patrick Heinstra wist te tikken. Nadat bij de bezoekers Robin Heinekamp geel had gekregen voor een domme overtreding op Jeroen Holman kwam Nieuweschans in de 39minuut op 1-3. Bij een corner van David van Meerveld stond de defensie van Kloosterburen niet op te letten en kopte Kymani Jacobs een derde treffer achter Patrick Heinstra. De 1-3 was ook de ruststand in Kloosterburen waar een twintigtal toeschouwers de moeite had genomen om langs de lijn te gaan staan. In de tweede helft keerde Henk Struiksma aan de kant van de thuisploeg niet terug. Hij werd vervangen door Olger Jonker. Na vijf minuten in de tweede helft ging ook Bas Bolt naar de kant en voor hem kwam Rick de Schutter in de ploeg. Ondertussen bleven de spelers van Nieuweschans proberen om met hakballetjes en andere truckjes tot scoren te komen. Maar ze moesten in de 63minuut hulp krijgen van Niels van der Maar om op 1-4 te komen. De centrale verdediger schoof de bal namelijk in de voeten van Yannick Mugabe die met dit buitenkansje wel raad wist en daarmee zijn derde goal van de middag scoorde. Waar iedereen dacht dat Kloosterburen nu naar een forse nederlaag gespeeld zou worden had het mis. In de 68minuut zorgde Olger Jonker op bijzondere wijze voor 2-4. Een schot van Niels Bolt leek in het doel te verdwijnen maar de bal bleef in het drassig doelgebied liggen. Voordat de matige keeper Henk Venhuizen, of een van zijn verdedigers, kon reageren tikte Jonker de bal over de lijn. Vier minuten later was aan de kant van Kloosterburen Jelte Toxopeus opeens weg. De middenvelder had hoge nood en was naar de kleedkamer vertrokken voor een sanitaire stop. Een sanitaire stop die hem bij terugkomst een gele kaart opleverde. Een gele kaart dat het begin was van een ‘arbiter Hoiting-show.’ De scheidsrechter uit Zuidwolde kreeg het namelijk even later met zijn assistent, Jorne Wieringa, aan de stok zodat aan deze samenwerking een vroegtijdig einde kwam. Wieger Kooistra besloot daarop om te gaan assisteren waarbij hij in het speelveld liep om de kortste weg naar de overkant te nemen. Een actie die ook de trainer van Kloosterburen een gele kaart opleverde. Iets wat ook Jorne Wieringa ten deel viel toen hij Hoiting even liet horen wat hij van zijn optreden vond. Of dat nog niet genoeg was verdween ook Jorn Bolt nog in het boekje van de onpartijdige. Ondertussen regende het nog steeds in Kloosterburen en werd er ook nog een beetje gevoetbald. Kloosterburen bleef namelijk proberen om nog meer te scoren tegen een Nieuweschans dat het ook in de tweede helft allemaal veel te mooi wilde doen. En dat laatste was iets waar het ook nog bijna de rekening voor kreeg gepresenteerd. In de 86minuut kwam de thuisploeg namelijk terug tot 3-4 door een identieke goal als die van Olger Jonker. Weer schoot Niels Bolt op doel en weer smoorde de bal in het doelgebied. En ook nu reageerde doelman Venhuizen apathisch en grepen ook zijn verdedigers niet in zodat Rick de Schutter de stand op 3-4 bracht. Twee minuten later had het ook prima 4-4 kunnen staan wanneer de door Jelte Toxopeus genomen vrije bal op doel was geweest. Nu ging het schot net naast maar bij een bal op doel had de Nieuweschans-keeper absoluut het nakijken gehad. Zo waren de betere kansen in de slotfase voor de thuisploeg die echter niet meer wist te scoren zodat het een 3-4 nederlaag werd voor de mannen van trainer Wieger Kooistra. Een trainer die na afloop duidelijk teleurgesteld het kletsnatte hoofdveld op sportpark Westerklooster verliet omdat zijn team te weinig had gekregen tegen een ‘zaalvoetbalteam’ uit Nieuweschans.Kloosterburen-Nieuweschans: 3-4(1-3)7. Niels Bolt 1-0, 8. Mugabe 1-1(str), 35. Mugabe 1-2, 39. Jacobs 1-3, 63. Mugabe 1-4, 68. Jonker 2-4, De Schutter 3-4.Scheidsrechter H. Hoiting(Zuidwolde)Gele kaarten: Jorn Bolt, Wieger Kooistra, Toxopeus, Jorne Wieringa(Kloosterburen), Heidekamp(Nieuweschans)Kloosterburen: Heinstra; Steur, Van der Laan, Van der Maar, Holman; Jorn Bolt, Tammens, Niels Bolt, Struiksma(46.Jonker), Toxopeus; Bas Bolt(50.De Schutter)Nieuweschans: Venhuizen; Hedzic, Zuiderveen, Hauwen, Ahmelovic; Maros, Jacobs, Heidekamp; Van Meerveld, Raymond Toxopeus, Mugabe