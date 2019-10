Negental Noordpool sleept punt uit het vuur tegen Warffum

Met nog vijfentwintig minuten te spelen stonden er, door rode kaarten voor Johan Kluin en Richard Haan, nog negen spelers van Noordpool op het veld. Op dat moment en keek de thuisploeg in het tegen een 1-2 aan en gaf niemand nog een cent voor de kansen voor de thuisploeg. Maar toen scheidsrechter Olthof voor de laatste keer floot stond het 2-2 in Uithuizen en was Noordpool blij met een punt en had streekgenoot Warffum er twee laten liggen.In Uithuizen stond zaterdagmiddag de streekderby tussen Noordpool en Warffum op het programma. Een derby die nog nooit als een officieel duel op de zaterdag was gespeeld. Zowel de thuisploeg als de gasten waren niet compleet. Zo ontbrak bij de gastheren de zieke Mart Hovenkamp en moesten de gasten het doen zonder Jeffrey Doornbos, die een week eerder tegen Ezinge nog twee keer had gescoord, en de niet fitte Stefan van den Berg. In Uithuizen stond de straffe wind dwars over het veld en wat het er voor de spelers er niet beter op maakte. In de tiende minuut was er een eerste kans voor de thuisploeg toen Richard Haan alleen voor doelman Gert-Jan Dijkhuizen verscheen. Maar met een prima ingreep wist de goalie de bal tot corner te tikken. Een corner die door Jos Klip werd genomen en door Sam Doornbos Clevering, die slecht verdedigen van de Warffumers goed afstrafte, achter doelman Dijkhuizen werd gewerkt: 1-0. Zes minuten later stond het weer gelijk in Uithuizen. In het eigen strafschopgebied maakte Johan Kluin hands waardoor arbiter Olthof de gasten een terechte strafschop gaf. Voor Warffum nam Robbert Bos plaats achter de bal en even later was Swen Johannes een kansloze doelman en stond het 1-1. Direct na deze terechte penalty werd Johan Kluin door scheidsrechter Olthof op de bon geslingerd. De routinier bleef namelijk doorzeuren tegen de arbiter die daar niet van was gediend. Na dit intermezzo gebeurde er een groot aantal minuten niet heel veel in het winderige Uithuizen waar de gasten steeds meer de bovenliggende partij werden. In de 37minuut was er opeens een uitbraak van Mark Bos. De rappe aanvaller zag zijn inzet echter gekeerd worden door Warffum-keeper Dijkhuizen. Twee minuten later kwam Warffum op een op dat moment ook verdiende voorsprong. Bij een door Roel Klinkhamer genomen corner werkt de defensie van de thuisploeg de bal niet goed weg waardoor Klinkhamer weer in balbezit kwam. Wat volgde was een schot in de korte hoek waar Noordpool-goalie Johannes onvoldoende op reageerde en wat de 1-2 betekende. Nadat Mark Bos zich in de slotseconden van de eerste helft prima vrijspeelde, maar weer doelman Dijkhuizen op zijn weg vond, brak de rust aan met een voorsprong voor de Warffumers die daar gezien het vertoonde spel ook het meeste recht op hadden. Gebeurde er in de eerste helft niet heel veel bijzonders, dat zou in de tweede helft anders worden. Zo was daar in de 50minuut een wissel aan de kant van Noordpool. In het veld kwam Arnoud de Graaf en naar de kant ging de al op leeftijd zijnde Reinier Smit en die het lastig had tegen de snellere Roel Klinkhamer. Een logische wissel die, gezien zijn sprint naar de kleedkamer, door de routinier niet werd begrepen. In de 53minuut kroop Jos Klip door het oog van de naald toen hij een stevig overtreding maakte op Bartel Klinkhamer die vervolgens groggy naar de grond ging. Maar gelukkig voor de gasten kon de lange spits het duel wel vervolgen. Waar Jos Klip een gele prent bespaard bleef kon Johan Kluin in de 57minuut gaan douchen. Kluin speelde onder de ogen van scheidsrechter Olthof voor eigen rechter nadat Teun Venhuizen hem een stomp in zijn maagstreek had gegeven. Een eerste actie die niet was gezien door de arbiter uit Ten Boer zodat de centrale verdediger van Warffum mocht blijven staan. Maar Kluin, die de arbiter nog even in woord ‘bedankte’ voor de rode kaart mocht dus vertrekken en wat Richard Haan drie minuten later ook mocht. Haan maakte een overreding op Rick Kloosterhuis en kreeg daar een gele kaart voor. Een beslissing waar ‘Kippie’ het duidelijk niet mee eens was en wat hem nog een extra bonus in de vorm van een tweede gele kaart opleverde. Dat zorgde dat Noordpool met twee man minder op jacht moest naar de gelijkmaker. Een in de ogen van velen onmogelijke klus maar waar Jos Klip en Warffum-goalie Gert-Jan Dijkhuizen anders over dachten. In de 63minuut mocht Noordpool een vrije bal nemen die door Jos Klip in het strafschopgebied van Warffum werd gepompt. Daar leek de bal een gemakkelijke prooi te worden voor doelman Dijkhuizen . De keeper liet de bal echter uit zijn handen vallen waarbij het speeltuig achter de lijn verdween. Een situatie die ook werd waargenomen door assistent-scheidsrechter Demir Guberinic die vervolgens het teken gaf dat het een geldig doelpunt was. Een beslissing die als zeer sportief mocht worden gezien maar bij de goalie van Warffum de stoom bijna uit zijn oren deed komen maar wat een 2-2 stand in de wedstrijd betekende. Met nog vijfentwintig minuten te spelen twijfelde niemand er aan dat Warffum met een zege huiswaarts zou keren. Maar onder aanvoering van Rick en Mark Bos ging Noordpool opeens duidelijk beter voetballen. De thuisploeg werd uiteraard meer in de verdediging gedrukt maar men bleef proberen om voor het doel van Warffum te komen. Waar de gasten vaak te gehaast en onzuiver het doel van Swen Johannes onder vuur namen waren de betere kansen uiteindelijk voor de thuisploeg. Zo brak in de 75minuut op de rechtervleugel Bram Postma goed door. Met een fraaie actie stuurde hij twee Warffumers het bos in om vervolgens een voorzet af te leveren die door Sam Doornbos Clevering op een haar na werd gemist. Zeven minuten later had Mark Bos de 3-2 op zijn schoen. Een fraaie aanval, opgezet door Stephano da Silva Piloto en Rick Bos, kwam bij de kleine aanvaller die zijn schot echter op de paal zag eindigen. Zo bleef het nog even spannend in Uithuizen waar ook Warffum in de slotminuten het als kijkspel niet onaardig duel nog had kunnen beslissen. Maar na twee minuten extra tijd vond scheidsrechter Olthof het wel prima zodat het eerste competitieduel op zaterdag tussen Noordpool en Warffum uiteindelijk toch geen winnaar kreeg.Noordpool-Warffum: 2-2(1-2)10. Doornbos Clevering 1-0, 16. Bos 1-1, 39. Roel Klinkhamer 1-2, 63. Klip 2-2Scheidsrechter P. Olthof (Ten Boer)Gele kaarten: Kluin(Noordpool)Rode kaarten: Kluin, Haan 2x geel(Noordpool)Noordpool: Swen Johannes; Postma, Kluin, Smit(50. De Graaf), Van der Bijl; Da Silva Piloto, Klip, Rick Bos, Doornbos Clevering(85. Makin); Haan, Mark BosWarffum: Dijkhuizen; Meijer, Kloosterhuis, Venhuizen, Jan Klinkhamer; Schuiling, Roel Klinkhamer, Zantingh, Doornbos(85. Kijlstra); Robbert Bos, Bartel Klinkhamer.Domme kaartenWillem Kluin was na afloop duidelijk. ,,De twee rode kaarten waren twee hele domme. Maar toen kwam er wel iets onverzettelijks in de ploeg wat ons uiteindelijk nog een punt heeft opgeleverd. En als ik heel eerlijk ben hadden we ook nog kunnen winnen tegen een Warffum dat geen gebruik van een overtal situatie wist te maken.” En laatste opmerking waar Warffum-trainer Jur Smit het helemaal mee eens was. ,,Er werd met te weinig overleg gespeeld waarbij het natuurlijk niet goed is dat je de doelman van Noordpool, die ik geen sterke indruk vond maken, niet meer op de proef stelt. Dus wat dat betreft hebben we te weinig gebruik gemaakt van de twee domme rode kaarten aan de kant van Noordpool.”