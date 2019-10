Drie punten voor De Heracliden, verlies voor Yde en Tynaarlo

Nu het voetbalseizoen weer is begonnen zijn daar ook weer de belverslagen. Belverslagen die ik voor een gedeelte voor de Ommelander Courant en in zijn geheel voor de huis aan huiskrant de Oostermoer verzorg. Dat zorgt voor een leuke invulling van vooral de zondag en de maandag om te zorgen dat de ‘bellers’ op tijd op de redacties zijn. Met mijn belverslagen deed ik nooit structureel iets mee maar met ingang van dit seizoen ga ik de belverslagen die op maandag in de Ommelander Courant en op woensdag in de Oostermoer staan vanaf donderdag op Puurvoetbalonline plaatsen.Tynaarlo ging in zijn tweede competitieduel fors onderuit tegen Groen Geel. Op Corpus den Hoorn werd het, na een ruststand van 4-0, uiteindelijk een 11-0 nederlaag voor de Tynaarloërs.Dat Tynaarlo een lastig seizoen tegemoet zou gaan vertelde Roelof Rutgers al in de voetbalbijlage van de. Een voorspelling die al in de tweede wedstrijd van het seizoen bewaarheid werd. Op Corpus den Hoorn bleek namelijk al snel dat Groen Geel een paar maatjes te groot was voor het stevig afgeroomde Tynaarlo. Al snel in de wedstrijd scoorde de thuisploeg zijn eerste treffer en voor de rust werden daar nog drie aan toegevoegd. Wisten de gasten de schade voor de pauze nog een beetje te beperken, na de thee was dat toch anders. Toen de 5 en 6-0 vlot op het scorebord kwamen te staan geloofden de bezoekers het verder wel en konden de gastheren uitlopen naar een overwinning met dubbele cijfers en dat was iets waar Roelof Rutgers vanzelfsprekend niet blij mee was. ,,Vooropgesteld, Groen Geel heeft een prima ploeg. Maar wij hebben zoveel kwaliteit ingeleverd dat voor ons elk duel een lastig verhaal gaat worden. Wat dat betreft zal het seizoen voor ons in het teken staan van punten sprokkelen.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yde de Punt kon zondagmiddag tegen Stânfries geen vervolg geven aan de zege van een week eerder tegen Fochteloo. Op eigen terrein werd het namelijk een 2-1 nederlaag voor de mannen van Willem Dontje.Op een kletsnat sportpark speelde Yde de Punt een redelijke eerste helft en opende het de score via de jarige Niels Hingstman: 1-0. Na deze openingstreffer kwamen er voor beide ploegen wat kansjes maar gescoord werd er voor de rust niet meer. Na de rust was het de thuisploeg dat een aantal 100 % kansen om zeep hielp en dat gaf de bezoekers enige moed. Halverwege de tweede helft mocht Stânfries een vrije trap nemen op ongeveer dertig meter van het doel van Wilko Schreuder wat de gasten de gelijkmaker opleverde. Kort daarna scoorde de gasten vervolgens ook nog de 1-2 en moest de thuisploeg in de achtervolging. Maar wat de thuisploeg ook probeerde, gescoord werd er niet meer in Yde de Punt zodat de thuisploeg met lege handen achterbleef en wat gezien het wedstrijdbeeld niet nodig was geweest.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Heracliden pakte zaterdagmiddag zijn eerste drie punten in het nog prille seizoen. Op sportpark Coendersborg werd er met 3-2 van Amicitia VMC gewonnen door een zege die pas diep in de tweede helft tot stand kwamIn de eerste helft van het uitduel tegen Amicitia VMC speelde De Heracliden niet goed. Het was allemaal te slap wat de gasten lieten zien tegen een thuisploeg die daardoor voldoende mogelijkheden kreeg om aan de leiding te komen. Gelukkig voor de bezoekers gingen de voorwaartsen van Amicitia daar niet goed mee om zodat het lang 0-0 bleef. Met nog een paar minuten in de eerste helft te spelen was het centrale verdediger Mark de Boer die in de fout ging en wat zorgde dat De Heracliden met een 1-0 achterstand de rust inging. Na de pauze keerde De Boer niet meer terug aan de kant van De Heracliden dat nu op zoek moest naar de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er in de 73minuut kwam door een goal van Frank de Boer. Een minuut later was het de thuisploeg die weer wist te scoren zodat de blauwhemden weer op jacht naar een gelijkmaker konden gaan. Zes minuten na deze hernieuwde voorsprong voor de gastheren zorgde Martijs Delker vervolgens voor de 2-2. Dat deed bij het conditioneel sterker De Heracliden de hoop ontstaan dat er mogelijk nog meer in zou zitten. Iets wat ook daadwerkelijk gebeurde want in de 84minuut zorgde Yuri Jaarsma voor een 2-3 stand. Nu moest de thuisploeg in de achtervolging om nog een punt aan het duel over te houden maar het in de tweede helft duidelijk meer als een team voetballend De Heracliden hield keurig stand zodat Raymond Scholtens sprak van een, op basis van de tweede helft, terechte zege. ,,De eerste helft was matig en kwamen we door een fout van Mark de Boer, die ook nog eens niet dat bracht wat je van een routinier mag verwachten, op achterstand. In de tweede helft herstelden we ons echter goed en werd het een zwaarbevochten, maar terechte, zege.”