Glimmen verliest, SVZ deelt punten en winst voor Eext en FC Zuidlaren

Nu het voetbalseizoen weer is begonnen zijn daar ook weer de belverslagen. Belverslagen die ik voor een gedeelte voor de Ommelander Courant en in zijn geheel voor de huis aan huiskrant de Oostermoer verzorg. Dat zorgt voor een leuke invulling van vooral de zondag en de maandag om te zorgen dat de ‘bellers’ op tijd op de redacties zijn. Met mijn belverslagen deed ik nooit structureel iets mee maar met ingang van dit seizoen ga ik de belverslagen die op maandag in de Ommelander Courant en op woensdag in de Oostermoer staan vanaf donderdag op Puurvoetbalonline plaatsen.Glimmen moest zaterdag zijn tweede nederlaag in het nog prille seizoen slikken. In eigen huis werd het een 3-1 nederlaag tegen Be Quick 1887 in een wedstijd waarin de gastheren nog wel op voorsprong kwamenIn de eerste helft waren beide ploegen goed aan elkaar gewaagd waarbij de betere kansen wel voor de thuisploeg waren. Kansen die vooralsnog niet verzilverd werden maar waar in de 39minuut verandering in kwam. Een aanval die werd opgezet door Wieb Mulder werd door Tim Oosterhof goed verlengd op broer Rick die de 1-0 achter de doelman van Be Quick schoot. Waar Glimmen voor de rust zijn zaakjes goed voor elkaar had was dat na de thee anders. Door een fout in de defensie van Glimmen kwam Be Quick 1887 in de 47minuut gelijk en even later op voorsprong. Een voorsprong die op bijzondere wijze tot stand kwam. In het strafschopgebied van Glimmen werd een overtreding gemaakt wat zorgde dat de bal op de stip ging. De penalty werd vervolgens gestopt maar moest overgenomen worden omdat er van beide ploegen spelers waren die te vroeg in kwamen lopen. Helaas voor de thuisploeg ging in tweede instantie alles wel volgens de regels en werd er ook gescoord zodat de gasten op voorsprong kwamen. Glimmen ging nu op jacht naar de gelijkmaker maar had bepaald pech dat Wieb Mulder en Rick Mulder paal en lat op hun weg vonden. Waar de thuisploeg geen succes had in de afwerking deed Be Quick dat beter want in de slotfase gooiden de bezoekers met een derde treffer het duel definitief op slot. Dat zorgde voor een tweede nederlaag in het prille seizoen maar wat binnen Glimmen nog niet voor paniek zorgt. ,,We hebben verloren van een prima Be Quick 1887. Maar met iets meer geluk hadden we er misschien zelfs een punt uit kunnen slepen. En dat zorgt dat we de toekomst absoluut met vertrouwen tegemoet zien,” aldus Glimmen-trainer Jorick de Haan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eext speelde zondag zijn eerste wedstrijd van het seizoen. In eigen huis waren de Eextenaren met 5- 1 te sterk voor JVV uit SellingenEext was vorig weekend nog vrij en opende daarom zondag het seizoen met een thuisduel tegen JVV. Pikant aan dit duel was dat de vorig seizoen in Eext weggestuurde Dirk Zuur nu als hoofdtrainer van JVV in Eext terugkeerde. In een kletsnat was het eerst wat aftasten wat. Eext deed maar na vijfentwintig begon het te draaien bij de thuisploeg. Dat zorgde dat Bart Kuik er in de 32minuut 1-0 van wist te maken en Berni Nijhof de stand een minuut voor het rustsignaal op 2-0 bracht. Na de rust kwam JVV, door een misverstand tussen doelman Erwin Poelman en verdediger Ruben Raterink terug tot 2-1. De aansluitingstreffer zorgde dat het niveau bij Eext naar een bedenkelijk niveau zakte. Te vaak werden de verkeerde keuze gemaakt waardoor het tot de 75minuut duurde voordat een beter voetballende thuisploeg weer tot scoren kwam. Met nog een kwartier te gaan was het Bart Kuik die met zijn tweede goal van de middag de stand op 3- 1 bracht en was het verzet van JVV gebroken. In de slotfase liep de thuisclub, door goals van Niels Buiter en Gert Warring vervolgens uit naar 5- 1. Dit werd uiteindelijk ook de eindstand in Eext waar Hemmo Kuipers van vond dat dit aan de lage kant was. ,,In bepaalde fases van de wedstrijd deden we het niet goed. Want gezien het krachtsverschil hadden we veel ruimer moeten winnen.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FC Zuidlaren won zaterdagmiddag ruim van degradant Omlandia. In Zuidlaren werd het 4-0 voor de thuisploeg die met zes punten uit twee duels een prima start van het seizoen kent.FC Zuidlaren begon scherp aan de wedstrijd tegen Omlandia en al in de 15minuut zorgde Robin Wolters voor de 1-0. Na deze snelle openingstreffer bleef de thuisploeg de bovenliggende partij maar werd er voor de pauze niet meer gescoord. Na de pauze kwam er in de 47minuut, door een goal van Bas Boersma, al snel een 2-0 stand op het scorebord te staan en dat zorgde dat het verzet van Omlandia was gebroken. In de 61minuut werd het door Bas Boersma vervolgens 3-0 voor een thuisploeg die het duel nu helemaal rustig uit kon spelen. Waar Robin Wolters al twee goals in het mandje had liggen slaagde ook Bas Boersma er in om twee keer te scoren. Want in de 66minuut wist hij de stand op 4-0 te brengen. Een stand wat, ondanks dat de thuisploeg nog meer had kunnen scoren, ook de eindstand werd van een wedstrijd waarin Zuidlaren het volgens trainer Edwin Prins geen moment lastig had. ,,We begonnen scherp aan de wedstrijd. Want wat dat betreft hadden we ons lesje wel geleert van vorige week toen we tegen Stadspark met 3-0 achterkwamen te staan. Die scherpte hadden we nu wel zodat het een prima zege werd op een tegenstander waar ik eerlijk gezegd wel wat meer van had verwacht.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVZ pakte zondag zijn eerste punt in een nog pril seizoen. Uit bij Gieten werd er met 3-3 gelijkgespeeld en waar SVZ-trainer Max Hulsinga wel mee kon leven.In Gieten kwam SVZ al vroeg op achterstand toen Max de Vries een overtreding binnen de beruchte lijnen maakte en de bal op de stip ging. Maar nog in de eerste helft kwamen de Zeijenaren sterk terug. Eerst was het Ryan Subaeswaran die in de veertigste minuut voor de gelijkmaker zorgde en even later bracht Avner Leidelmeijer de stand op 1-2. Direct aan het begin van de tweede helft kreeg SVZ een paar mogelijkheden om de voorsprong verder uit te breiden maar in de 63minuut was het de thuisploeg die de stand weer gelijk trok. Drie minuten later stond het 2-3 toen Jochem Haverkate de doelman van Gieten wist te passeren. Maar nog was de koek niet op in Gieten waar de thuisploeg de stand in de 71minuut op 3-3 bracht. Na de derde treffer van de Gietenaren kregen beide teams nog de nodige kansen op een vierde treffer maar uiteindelijk bleef het bij een 3-3 eindstand. Een eindstand waar Max Hulsinga wel mee kon leven. ,,Beide ploegen speelden voor de winst en hadden ook kunnen winnen. Maar gezien het spelbeeld was een gelijkspel wel de juiste uitslag na een wedstrijd waar ook nog eens veel strijd zat.”