Verlies voor Actief, Annen en De Fivel en punt voor Eenrum

Nu het voetbalseizoen weer is begonnen zijn daar ook weer de belverslagen. Belverslagen die ik voor een gedeelte voor de Ommelander Courant en in zijn geheel voor de huis aan huiskrant de Oostermoer verzorg. Dat zorgt voor een leuke invulling van vooral de zondag en de maandag om te zorgen dat de ‘bellers’ op tijd op de redacties zijn. Met mijn belverslagen deed ik nooit structureel iets mee maar met ingang van dit seizoen ga ik de belverslagen die op maandag in de Ommelander Courant en op woensdag in de Oostermoer staan vanaf donderdag op Puurvoetbalonline plaatsen.Actief had zondagmiddag het uitduel tegen Groninger Boys moeten winnen. Maar in de slotfase liet de ploeg uit Eelde/Paterswolde de tegenstander twee keer scoren zodat het uiteindelijk een 2-1 nederlaag voor de mannen van Peter Slijfer werdActief kwam al in de twaalfde minuut, door een treffer van Stijn Jorna, op een vroege voorsprong. Na de openingstreffer kwam er vlot daarna een volgende kans op een tweede goal maar ook de thuisploeg kreeg de kans op de gelijkmaker. Tot aan de rust veranderde er vervolgens niets meer aan de stand zodat er op West End gerust werd met een 0-1 stand op het scorebord. Na de verplichte onderbreking gebeurde er eerst vrij weinig en zag het er naar uit dat Actief met een kleine zege huiswaarts zou keren. Maar vanaf de 78minuut veranderde alles voor de gasten. Met nog twaalf minuten te gaan scoorde de thuisploeg namelijk de gelijkmaker en vier minuten later moest Actief een tweede tegentreffer incasseren. In de nog resterende acht minuten probeerden de bezoekers nog wel om nog een gelijkspel uit het vuur te slepen maar toen de arbiter voor de laatste keer floot stond er nog steeds een 2-1 stand in het voordeel van de thuisclub op het scorebord. ,,We geven het in vier minuten weg en wat absoluut niet nodig was geweest. Maar wat ik vorige week ook zei, dit gebeurt wanneer je weer een klasse hoger voetbalt. Dan worden fouten nog sneller afgestraft,” aldus een duidelijk teleurgestelde Peter Slijfer-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annen verloor ook zijn tweede wedstrijd in het nog prille seizoen. In eigen huis werd het een 3-1 nederlaag tegen WKE’16 na een wedstrijd waarin het gebrek aan scorend vermogen aan de kant van de thuisploeg duidelijk zichtbaar was.Annen begon uitstekend aan zijn eerste thuiswedstrijd in het seizoen 2019-2020. De thuisploeg liet in de eerste helft prima veldspel zien en creëerde zich de nodige kansen op een openingstreffer. Maar ook zondag werd duidelijk dat het de Annenaren ontbreekt aan een spits die er ‘even’ tussen de vijftien en twintig doelpunten inlegt. Omdat ook de bezoekers voor de rust niet tot scoren kwamen brak de rust aan met een 0-0 stand. Direct na de pauze kreeg de thuisploeg twee dotten van kansen op de openingstreffer maar ook deze werden niet in een doelpunt omgezet. Waar de gastheren maar niet tot scoren kwamen deden de gasten dat in de 65minuut wel. Annen probeerde vervolgens wel om weer langszij te komen maar in de 81minuut was het WKE’16 dat op 0-2 kwam. In de slotseconden wisten de bezoekers nogmaals te scoren maar het slotakkoord was toch voor de thuisploeg toen Bart Kranenborg de eindstand op 1-3 bracht. ,,We voetballen beter dan vorig seizoen maar het gebrek aan scorend vermogen deed ons ook nu weer de das om. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen,” aldus een positieve Hemmo de Wal-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Fivel kreeg zaterdagmiddag een lesje in effectiviteit. Op sportpark West End wist Groninger Boys uit zijn vijf kansen drie keer te scoren en was daardoor met 3-1 te sterk voor de ploeg uit ZeerijpDe Fivel moest zaterdag op bezoek bij het door velen als dé titelkandidaat in zaterdag 5D geziene Groninger Boys. Maat op het kunstgrasveld van de thuisploeg was daar niet heel veel van te zien. Het was namelijk De Fivel dat het betere van het spel had tegen een thuisploeg die het van de individuele klasse van enkele spelers moest hebben. Ondanks dat de bezoekers het betere van het spel hadden kwamen de gastheren, door een doelpunt van Giovanni Slijngaard op 1-0. Na de rust zorgde Freddy de Grooth voor de 2-0 voordat Rindert Havinga de aansluitende 2-1 op het scorebord wist te schieten. Na deze aansluitingstreffer kreeg De Fivel zelfs de kans op de gelijkmaker maar helaas voor de gasten bleef het bij een kans. Waar het ook in de tweede helft beter voetballend De Fivel niet wist te scoren deed Vincent Koning dat voor de thuisploeg wel zodat er richting de slotfase een 3-1 stand op het scorebord kwam te staan. De Fivel bleef dapper proberen om wat aan de achterstand te doen maar echte mogelijkheden kwamen er in de slotfase niet meer. ,,We hebben een lesje in effectiviteit gekregen, Van de vijf kansen die ze kregen benut Groninger Boys er drie. En bij ons hield het helaas bij het strafschopgebied op,” was het commentaar van Nik Poortinga.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eenrum speelde zondagmiddag een wedstrijd met twee gezichten tegen Gieterveen. In het gelijknamige dorp modderde het voor de rust naar een 2-0 achterstand. Maar na de pauze wist Eenrum twee keer te scoren zodat het uiteindelijk met een punt huiswaarts keerde.Eenrum begon slecht aan het duel tegen Gieterveen. Al in de vierde minuut kwam de thuisploeg op 1-0 en zes minuten later stond het zelfs 2-0 in Gieterveen. Na deze twee snelle tegengoals bleef Eenrum maar wat aanmodderen en had de achterstand zelfs nog groter kunnen worden. Na een half uur herpakten de bezoekers zich echter een beetje en kwamen er ook wat kansjes op een treffer. Tot aan de rust werd er echter niet meer gescoord zodat beide ploegen met een 2-0 stand op het scorebord de kleedkamer opzochten. Na de thee kwam er vervolgens een ander Eenrum in het veld. De ploeg speelde nu met duidelijk meer zelfvertrouwen dan voor de pauze en wat in de 67minuut voor de aansluitingstreffer zorgde toen een vrije trap van Nick Rijzinga door Tim Spijk raak werd gekopt. Tien minuten later was het weer raak voor de gasten. Een aanval over rechts kwam bij Tim Spijk die zijn inzet half gekeerd zag worden door de doelman van de thuisclub. Maar als een duveltje uit een doosje was daar Sam Hanenburg die de stand op 2-2 bracht. Na deze gelijkmaker probeerde Eenrum nog wel door te drukken en kwamen er mogelijkheden op een derde treffer. Maar uiteindelijk bleef het bij 2-2 waar Klaas van der Ploeg toch wat gemengde gevoelens bij had. ,, Ons eerste half uur was gewoon slecht. Daarna herstelden we ons prima. Maar uiteindelijk overheerst toch het gevoel dat er voor ons meer in had gezeten.”