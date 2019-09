Eenrum ‘steelt’ punt van Engelbert: 2-2

Dat Eenrum zondagmiddag met 2-2 gelijk wist te spelen tegen Engelbert mag gerust als het ‘wonder van Eenrum’ worden gezien. Waren de bezoekers namelijk voor de rust wat zorgvuldiger met de kansen omgesprongen dan was een eindstand van 2-5 volstrekt normaal geweest.Eenrum kreeg voor zijn eerste competitieduel bezoek van Engelbert. Een bezoek dat nog heel wat voeten in de aarde had omdat de gasten het duel liever op een ander moment wilden spelen. Binnen de selectie van Engelbert waren een groot aantal afwezigen zodat men eigenlijk op zondag 22 september liever niet naar Eenrum wilde komen. Eenrum had daar echter geen boodschap aan zodat het duel zondagmiddag uiteindelijk ‘gewoon’ werd gespeeld. Door de renovatie van het sportpark moest het duel echter wel op het trainingsveld gespeeld worden wat gezien de staat van het veld niet ideaal was. Maar de thuisploeg zat echter niet te wachten op het ‘Warffum-scenario dat vorig seizoen een groot aantal thuisduels door de KNVB afgelast zag worden waardoor het een groot gedeelte van het seizoen tegen een achterstand in wedstrijden en punten aan zat te kijken. Direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Tuinstra uit Niebert kwam Engelbert al bijna op voorsprong. Een foutje van Sybolt Lindenbergh zorgde dat Henri Groenbroek vrij voor keeper Erwin Spanninga, hij verving de geblesseerde Alex Plat, kwam te staan. Maar Groenbroek schoot de bal echter huizenhoog over zodat een vroege achterstand de Eenrumers bespaard bleef. In de zevende minuut was daar opeens een voorsprong voor de gastheren. Engelbert-keeper Niek Bos kreeg op het knollenveld geen grip op de bal wat zorgde dat Tim Spijk de bal voor kon geven op Sam Hanenburg die de stand van dichtbij op 1-0 bracht. Na deze vroege openingstreffer voor de thuisploeg kwamen er een rits aan mogelijkheden voor de gasten. Zo braken Tyrell Olthoff en Henri Groenbroek met regelmaat door de defensie van de roodbaadjes maar deden daar voorlopig niets mee. Eenrum had tegen de aanvalsdrift van de bezoekers maar weinig in te brengen en moest proberen om met een goed uitgevoerde counter Engelbert pijn te doen. Maar het goed uitvoeren van een counter mocht zondagmiddag als een utopie worden gezien op het tijdelijk hoofdveld van de Eenrumers. Waar de gasten in het eerste half uur al zeker vier grote kansen om zeep hadden geholpen was het in de 38minuut wel raak. Een prima aanval van Engelbert zorgde dat de bal terecht kwam bij de goed mee opgekomen Hessel Veenstra. De middenvelder nam op links de bal goed aan om die vervolgens met rechts in de verre hoek te plaatsen: 1-1. Drie minuten later ging de bal op de stip toen Maarten Bakker een overtreding maakte op Engelbert-aanvoerder Mike Kroeze. De centrale verdediger ging weliswaar met het nodige theater naar de grond maar arbiter Tuinstra had gelijk met zijn beslissing om naar de stip te wijzen. Aan de kant van de gasten was het Tyrell Olthof die dit karweitje moest klaren maar het was Erwin Spanninga die met een prima safe de bal uit de linkerbenedenhoek tikte. Waar Engelbert niet op voorsprong kwam slaagde Eenrum daar drie minuten later wel in. Een corner van Sander Smit werd door Tim Spijk fraai achter een kansloze doelman Bos gekopt: 2-1. In de rust was iedereen het er wel over eens dat Eenrum over geluk geen klagen had want gezien de kansenverhouding was een ruststand van 2-5 niet vreemd geweest. Werd er voor de rust door beide ploegen nog een beetje gevoetbald, na de pauze was daar maar weinig meer van over. Eenrum probeerde met lange ballen de verdediging van de gasten onder druk te zetten maar slaagde daar niet echt in. En bij de bezoekers was bij veel spelers het beste er af al bleef het duo Olthoff en Groenbroek gevaarlijk voor het doel van Erwin Spanninga. Met nog vijfentwintig minuten te gaan kwam Engelbert toch op 2-2. Bij een dieptepass van Mike Kroeze ging Jurriën Mulder onder de bal door en waar Henri Groenbroek wel raad mee wist. De aanvaller stoomde op richting het vijandelijk doel waar hij Erwin Spanninga verraste met een schot in de verre hoek. Na de 2-2 werd het steeds meer een ‘hotseknotsbegoniawedstrijd’ tussen twee ploegen die alleen maar meer met de lange bal speelden. Was het veldspel van beide teams niet goed te noemen, spannend bleef het wel in Eenrum waar de supportersschare van de thuisploeg hoopte op een wonder in de vorm van een doelpunt voor hun favorieten. Iets wat in de 89minuut nog bijna werd verhoord toen de voor Maarten Bakker in het veld gekomen Nick Rijzinga een vrije trap op de lat schoot. Maar een derde treffer, en dus een bijna zekere zege, zou voor de Eenrumers ook teveel van het goede zijn geweest wist na afloop ook Klaas van der Ploeg. ,,Dit gelijkspel was het maximale wat we konden bereiken. In de beker ging het prima maar vandaag was het voetballend duidelijk minder tegen een sterk Engelbert. En vandaar dat we dit punt moeten koesteren waarbij duidelijk mag zijn dat er nog veel te verbeteren valt.”Eenrum-Engelbert: 2-2(2-1)7. Dijkstra 1-0, 38. Veenstra 1-1, 44. Spijk 2-1, 65. Groenbroek 2-2Scheidsrechter: R.K. Tuinstra(Niebert)Gele kaarten: Mulder(Eenrum), Pruim(Engelbert)Eenrum: Spanninga; Lindenbergh, De Klerk, Van der Tuuk, Mulder; Bakker(60. Rijzinga), Dijkstra, Smit, Hanenburg; Spijk, Miedema(Roelink)Engelbert: Bos; Veenstra, Kroeze, Koops, Groenbroek; Kleinstra, Pruim, Hoogstra, Kleefstra; Olthoff, Tempel.