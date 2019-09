Noordpool verassend winnaar van matige derby tegen ZEC.

Vijf goals, drie rode kaarten, matig veldspel en prima weersomstandigheden waren wel de belangrijkste ingrediënten in een verder matige derby tussen ZEC en Noordpool. Een derby die verassend met 2-3 door de ploeg uit Uithuizen werd gewonnen.Voor ZEC en Noordpool begon het seizoen zaterdag in Zandeweer met een derby wat een wat vreemde derby was. Waar de thuisploeg een ploeg in opbouw genoemd mag worden was dat voor de gasten duidelijk anders. In Zandeweer had men een aantal spelers mogen begroeten waar de van Winsum overgekomen Jelle Rozeboom, Vincent Zijlstra en Gijs Balkema wel de belangrijkste zijn. Voor Zijlstra en Balkema was het een pikant duel omdat beide vorig seizoen nog voor Noordpool actief waren. De overstap naar de buren van dit duo, en het vertrek van Martijs Delker naar De Heracliden zorgde dat de verwachtingen bij Noordpool niet echt hooggespannen waren. Waar Bert van der Meer als trainer van ZEC iets te kiezen had was het voor Willem Kluin. Onder prima weersomstandigheden begon het duel in Zandeweer onder leiding van scheidsrechter Gjalt van Duinen uit Delfzijl met een minuut stilte voor een overleden erelid van de Zandeweersters. Een minuut stilte die plaatsvond in een wolk van groene rook die de matadoren van beide ploegen welkom heette. In de beginfase was het de thuisploeg die zich een veldoverwicht creëerde wat in de tiende minuut voor een 1-0 voorsprong zorgde. Bij een wat onoverzichtelijke situatie was het Gijs Balkema die de openingstreffer achter Noordpool-keeper Swen Johannes wist te werken. Vijf minuten later had het vervolgens weer gelijk kunnen staan maar Stephano da Silva Piloto zag zijn schot voorlangs het doel van Jacco Knol gaan. Een minuut later moest Willem Kluin al een eerste wissel toepassen. Bij een wat wilde actie had Jan-Geert Huitsing zich enkele minuten eerder al verstapt en de rechtermiddenvelder gaf uiteindelijk aan dat hij niet meer verder kon. Binnen de lijnen kwam Sander van den Berg die in de 22minuut een prima voorzet afleverde maar zag dat Mark Bos de bal naast schoot. Een minuut later werd het toch gelijk in Zandeweer. Yoëll van der Meer wilde de bal terugspelen op zijn doelman maar had niet gezien dat Mark Bos nog in zijn nabijheid bevond, de bal oppikte en de goalie van ZEC kansloos liet: 1-1. Dit was uiteraard een domper voor de thuisploeg waar in de 27minuut Robert Bakker in de ploeg kwam en Yoëll van der Meer naar de kant ging. Weer tien minuten later moest Noordpool voor de tweede keer wisselen toen Sander van den Berg geblesseerd naar de kant moest. Voor de onfortuinlijke Van den Berg kwam routinier Arnoud de Graaf binnen de lijnen. Met nog vijf minuten in de eerste helft te gaan had Vincent Zijlstra de 2-1 op zijn schoen maar de middenvelder zag zijn schot naast het doel van Jacco Knol gaan. Drie minuten later was het toch Zijlstra die de stand op 2- 1 bracht. Bij een poging om zijn tegenstander Gijs Balkema te beletten een voorzet te geven maakte Bram Postma een overtreding die binnen de beruchte lijnen was. Dat zorgde dat scheidsrechter Van Duinen naar de elfmeterstip wees en Vincent Zijlstra even later raak wist te schieten. Na de pauze keerde aan de kant van de gastheren Jelle Rozeboom niet terug en hij werd vervangen door Ingmar Blaauw. De tweede helft was nog maar drie minuten onderweg of Mark Bos had Noordpool weer naast ZEC kunnen brengen. Maar de kleine dribbelaar zag zijn inzet gekeerd worden door Jacco Knol. In de 60minuut ging de bal voor de tweede keer op de stip maar was het nu Noordpool wat een strafschop kreeg. Op het randje van het strafschopgebied beging Pascal Koolhof een overtreding op Richard Haan. Waar de spelers van ZEC van mening waren dat de overtreding buiten de beruchte lijnen was bleef de goed leidende arbiter Van Duinen bij zijn besluit. Dat zorgde dat Mark Bos even later Jacco Knol kansloos liet en de 2-2 op het scorebord schoot. Vijf minuten kreeg Ronny Bakker een dot van een kans op de 3-2 maar de routinier kon de voorzet van een, evenals Gijs Balkema, wat flets spelende Vincent Zijlstra niet de juiste richting meegeven. Rond de zeventigste minuut werd het wat hectisch in Zandeweer. Eerst moest Jens Posthumus met een kuitblessure het veld verlaten, hij werd vervangen door Marnix Hol, en even later kreeg Stephano da Silva Piloto geel voor aanmerkingen op de leiding. Weer twee minuten later ging Pascal Koolhof had ik geel op zak maar kreeg voor een overtreding op Mark Bos zijn tweede gele kaart. Dat betekende dat ZEC met een man minder verder moest in zijn jacht naar een hernieuwde voorsprong. Maar het was niet de thuisploeg die op voorsprong kwam. In de tachtigste minuut zorgde Rick Bos er namelijk met een fantastisch afstand voor dat er een 2-3 stand op het scorebord kwam te staan. Twee minuten later had het 3-3 kunnen staan wanneer Ronny Bakker de kopbal van broer Robert niet over maar in het doel van de gasten had geknikt. Met nog vijf minuten aan zuivere speeltijd had vervolgens Angelo Sitaram de 2-4 op zijn schoen. Maar de jonge aanvaller faalde oog in oog met Jacco Knol hopeloos zodat het 2-3 bleef. Weer een minuut later moest de thuisploeg met negen man verder. Bij een uitbraak van Stephano da Silva Piloto probeerde Sander Kruit in te grijpen waarbij de Noordpool-speler ten val kwam. Scheidsrechter Van Duinen kende daar maar een straf voor en dat was direct rood. Een beslissing waar niet iedereen het mee eens was maar waar de stoïcijnse arbiter geen boodschap aan had. Nadat Mark Bos in de 89minuut ook nog een kans om zeep had geholpen viel er ook nog een derde rode kaart. Een kaart die Ingmar Blaauw kreeg voor het eigen rechter spelen bij een opstootje. Een domme actie van de invaller die dat deed onder de ogen van scheidsrechter Van Duinen. Een scheidsrechter die even later een zeer verstandige beslissing nam door de wedstrijd de geschiedenis in te fluiten en kwam er een einde aan een derby die een voor velen verrassende winnaar opleverde maar die als kijkspel geen voldoende scoorde.ZEC-Noordpool: 2-3(2-1)10. Balkema 1-0, 23. Mark Bos 1-1, 43. Zijlstra 2-1(str.), 62. Mark Bos 2-2(str.), 80. Rick Bos 2-3.Scheidsrechter G. van Duinen(Delfzijl)Gele kaart: Da Silva Piloto(Noordpool)Rode kaarten: Koolhof(2x geel), Kruit, Blaauw(allen ZEC)ZEC: Knol; Linstra, Rozeboom(46. Blaauw), Koolhof, Kruit; Bahar, Van der Meer(27. Robert Bakker), Zijlstra, Balkema; Ronny Bakker, Posthumus(70. Hol)Noorpool: Swen Johannes; Huitsing(16. Van den Berg, 37. De Graaf), Kluin, Hovenkamp, Van der Bijl, Postma; Haan, Da Silva Piloto, Rick Bos, Van der Bijl; Mark Bos, Sitaram.Terechte winnaarBert van der Meer was duidelijk: ,,We mogen ons schamen. De drie rode kaarten waren domme kaarten. Wat dat betreft zijn we weer terug bij af. Maar respect voor Noordpool want die ploeg toonde wel de nodige vechtlust en teamgeest om een goed resultaat te halen. En dat was iets wat bij ons totaal ontbrak.”Waar Bert van der Meer niet blij was gold dat natuurlijk wel voor de winnende coach, Willem Kluin. ,,Dit had ik op voorhand niet verwacht maar ben er natuurlijk heel erg blij mee. We hebben echt als team gespeeld en waar we ons met deze zege mooi voor hebben beloond.”