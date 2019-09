Zeges voor Middelstum en Yde maar geen punten voor VAKO en Tynaarlo

Nu het voetbalseizoen weer is begonnen zijn daar ook weer de belverslagen. Belverslagen die ik voor een gedeelte voor de Ommelander Courant en in zijn geheel voor de huis aan huiskrant de Oostermoer. Dat zorgt voor een leuke invulling van vooral de zondag en de maandag om te zorgen dat de ‘bellers’ op tijd op de redacties zijn. Met mijn belverslagen deed ik nooit structureel iets mee maar met ingang van dit seizoen ga ik de belverslagen die op maandag in de Ommelander Courant en op woensdag in de Oostermoer staan ook op Puurvoetbalonline plaatsen.Tynaarlo wist zondagmiddag zijn eerste competitieduel in het seizoen 2019-2020 niet te winnen. Op eigen terrein werd er namelijk met 3-1 van HH Combi verloren.In Tynaarlo begon de thuisploeg voortvarend aan het duel tegen HH Combi. Al in de tiende minuut kwamen de gastheren, door een goal van Jorn Boer, op een 1-0 voorsprong. Na deze snelle voorsprong werd het in het verdere verloop van de eerste helft een gelijkopgaand duel waarin de thuisclub nog een grote kans op een tweede treffer kreeg. Waar de gastheren echter verzuimden om deze mogelijkheid te verzilveren deden de gasten het vlak voor rust beter door uit een vrije trap de gelijkmaker te scoren. Ook na de pauze bleef het eerst een gelijkopgaand duel maar in de 55minuut waren het toch de bezoekers die de stand op 1-2 brachten. Na de tweede goal van HH Combi probeerde de thuisploeg weer langszij te komen maar in de 65minuut moest Tynaarlo een volgende tegengoal incasseren en wat zorgde dat het geloof in een goed resultaat nu nog meer achter de horizon verdween. De thuisploeg bleef het wel proberen maar het was HH Combi dat de gelederen goed gesloten hield en er met de drie punten vandoor ging. ,,Het was een gelijkopgaande wedstrijd waarin wij de doelpunten te gemakkelijk weggaven. Maar ik ben blij dat wij er wel een wedstrijd van hebben weten te maken,” was na afloop het commentaar van Roelof Rutgers.VAKO ging in de derby tegen Peize onderuit. In het gelijknamige dorp werd het een 2-0 nederlaag voor de Vriezenaren die daardoor slecht aan de competitie begonnen.De eerste twintig minuten van het duel tussen Peize en VAKO waren duidelijk voor de thuisploeg. De gasten begonnen namelijk slecht aan het duel en hadden het geluk dat het na twintig minuten nog geen 3-0 voor de thuisploeg stond. Na deze belabberde eerste twintig minuten herpakte VAKO zich en kreeg het ook wat kansjes op een treffer. In de veertigste minuut was het echter toch raak voor de gastheren zodat beide ploegen met een 1-0 stand op het scorebord de kleedkamer opzochten. Na de pauze bleef het een gelijkopgaand duel waarbij de iets betere kansen voor de Vriezenaren waren. Maar een beetje tegen de verhouding in was het Peize dat in de 75minuut de stand op 2-0 bracht. In het laatste kwartier probeerde VAKO nog wel om weer terug in de wedstrijd te komen maar de kansjes die er kwamen leverde de gasten geen goals op. ,,We hadden in de eerste twintig minuten, toen we heel erg slecht speelden, al op ruime achterstand kunnen staan. Maar gezien het beeld van de hele wedstrijd hadden we misschien wel een punt verdiend,” was na afloop het commentaar van VAKO-trainer Richard Poortman.Yde de Punt moest voor zijn eerste competitieduel naar Fochteloo waar de plaatselijke hoofdmacht de tegenstander was. In het mooie Fochteloo werd het een fraaie 2-1 zege voor Yde de Punt dat met het stoppen van Benno Harsevoort en het vertrek van Mark Koops toch aardig wat scorend vermogen had ingeleverd.De eerste helft in Fochteloo was er een uit de categorie, dit hadden we ook wel schriftelijk af kunnen doen. Beide ploegen kregen wel wat kleine mogelijkheden maar veel stelde dat allemaal niet voor. Het rustsignaal van scheidsrechter Koerntjes Smid mocht dan ook als het hoogtepunt van deze eerste helft worden gezien. In de tweede helft gebeurde er gelukkig wat meer want al snel kwamen de gasten op voorsprong toen Niels Hingstman de 0- 1 op het scorebord schoot. Tien minuten later stond het echter weer gelijk in Fochteloo maar richting de slotfase was het Rob Dekker die de bezoekers weer aan de leiding bracht. Na de 1-2 voor de gasten probeerde de thuisploeg van alles om minimaal de gelijkmaker te scoren. Maar met de nodige inzet en teamgeest wist Yde de Punt een verdiend maar zwaarbevochten mee naar huis te nemen.Middelstum boekte zaterdagmiddag een zwaarbevochten zege op promovendus Lycurgus. Op sportpark West End werd het een 3-2 overwinning voor de Middelstumers die eerst twee keer een achterstand goed wisten te maken.In Groningen begon promovendus Lycurgus goed aan het duel tegen Middelstum. De thuisploeg creëerde zich al snel een aantal kansen en kwam in de achttiende minuut op een op dat moment verdiende 1-0 voorsprong. Middelstum toonde echter karakter en in de 26minuut zorgde Gerard Bronsema voor de gelijkmaker. Een gelijkmaker waar de gasten maar vier minuten van konden genieten omdat de thuisclub in de 30minuut weer op voorsprong kwam. Maar nog voor het rustsignaal wist Wessel Oosterhof in de 39minuut de stand weer gelijk te trekken. In de tweede helft veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De thuisploeg bleef het iets betere van het spel houden tegen een Middelstum dat puur op karakter goed partij bleef geven. Waren er in het begin van de tweede helft direct al wat mogelijkheden voor de gastheren om tot scoren te komen, in de 55minuut kwam Middelstum op voorsprong. Een treffer die op naam kwam van Kristian die een prima aanval keurig afrondde. Na deze derde goal van de gasten ging de thuisploeg uiteraard fel op jacht naar de gelijkmaker. Maar de Middelstumers, met een uitblinkende Robert Bos op het middenveld, toonden karakter en lieten het niet gebeuren dat de thuisploeg langszij zou komen. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat Middelstum met een fraaie maar zwaarbevochten 2-3 zege huiswaarts keerde. ,,We hebben er hard voor moeten werken en daarom voelt deze zege tegen een qua veldspel misschien wel beter Lycurgus ook zo goed,” aldus een zeer tevreden Frank Konneman.