Winst voor Zeester, punt voor Kloosterburen en verlies voor Glimmen en SVZ

Nu het voetbalseizoen weer is begonnen zijn daar ook weer de belverslagen. Belverslagen die ik voor een gedeelte voor de Ommelander Courant en in zijn geheel voor de huis aan huiskrant de Oostermoer. Dat zorgt voor een leuke invulling van vooral de zondag en de maandag om te zorgen dat de ‘bellers’ op tijd op de redacties zijn. Met mijn belverslagen deed ik nooit structureel iets mee maar met ingang van dit seizoen ga ik de belverslagen die op maandag in de Ommelander Courant en op woensdag in de Oostermoer staan ook op Puurvoetbalonline plaatsen.Kloosterburen toonde zondagmiddag duidelijk veerkracht tegen Woltersum. In het gelijknamige dorp wist het namelijk met 2-2 gelijk te spelen nadat het na de eerste helft nog tegen een achterstand van 2-0 aankeek.In Woltersum ging het in het eerste half uur nog aardig gelijk op tussen de thuisploeg en Kloosterburen. Beide ploegen kregen wat mogelijkheden maar gescoord werd er nog niet. Iets waar in de dertigste minuut verandering in kwam toen de thuisploeg een strafschop mocht nemen. Een strafschop die werd veroorzaakt door Appie van der Laan die de bal binnen de beruchte lijnen met de hand beroerde. Voor Woltersum was het Jesse Bouwman die de bal feilloos achter doelman Patrick Heinstra, die de voorkeur heeft gekregen boven Sander Adema, schoot. Zeven minuten later viel de tweede goal voor de gastheren toen Gideon Steur de bal niet weg kon werken en Marco van Dijk de kans bood om de 2-0 te scoren. Dit was ook de stand na vijfenveertig minuten waar na zeven minuten in de tweede helft verandering in kwam. In de 52e minuut was het Niels Bolt die Woltersum-keeper Adem Secer met een bekeken schuiver wist te passeren. Iets waar de in de rust voor Appie van der Laan in de ploeg gekomen Kevin Kat in de zestigste minuut ook in slaagde zodat het met nog een half uur te gaan 2-2 stond. In de nog resterende minuten kreeg Kloosterburen tegen een vermoeid rakende Woltersum zelfs nog voldoende kansen op meer maar na negentig minuten stond er een eindstand van 2-2 op het scorebord. Een eindstand waar Wieger Kooistra een dubbel gevoel bij had. ,,Vooraf teken je misschien voor een punt maar gezien de kansen die vooral na de rust kregen denk ik dat er meer in had gezeten. “-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zeester won zaterdag maar nipt van een duidelijk versterkt DIO Groningen. In Groningen werd het door doelpunten van Vince van der Veen en Henri Nienhuis een 2-1 zege voor de ZoutkampersIn Groningen keek Zeester al in de 2e minuut tegen een achterstand aan toen doelman Veenstra een voorzet niet goed beoordeelde en de thuisploeg simpel kon scoren. Maar binnen het kwartier stond het weer gelijk op Kardinge toen Henri Nienhuis de goalie van de gastheren wist te passeren: 1-1. Rond de 25e minuut kwamen de bezoekers op een 2-1 voorsprong door een goal van de gelukkig voor Zeester weer herstelde Vince van der Veen. Dit werd vervolgens ook de ruststand na een helft waar in Zeester een sterker DIO Groningen dan die van het vorig seizoen tegenover zich had staan. Na de pauze bleef het een spannend duel tussen een thuisploeg die de nodige kansen op een of meerdere treffers kreeg en een Zeester dat ook voldoende mogelijkheden kreeg om de score verder op te voeren. Maar uiteindelijk werd er in het tweede bedrijf niet meer gescoord zodat Zeester met een nipte, maar volgens trainer Marinus Siekman wel verdiende, zege huiswaarts keerde. ,,DIO Groningen heeft zich duidelijk versterkt en daar hadden wij het knap lastig mee. Daarom ben ik ook blij met de drie punten maar wat mij nog meer tevreden stemt is dat Levi Veenstra en Robin Schulz twee jeugdspelers prima zijn ingevallen.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Glimmen ging zaterdagmiddag pijnlijk onderuit. In Hoogkerk werd er door de Glimmenaren met 2-1 verloren van HFC’15 wat gebeurde in een duel waarin Glimmen tachtig minuten de bovenliggende partij was.In Hoogkerk stond Glimmen binnen tien minuten al met 2-0 achter tegen het uit de tweede klasse gedegradeerde HFC’15. Dat was geen start die de Glimmenaren in gedachte hadden en wat zorgde dat de formatie van trainer Jorick de Haan direct al in de achtervolging moest en er al snel wat mogelijkheden voor de bezoekers kwamen maar waar het voorlopig bij bleef. De thuisploeg, die de snel verkregen voorsprong vanzelfsprekend koesterde, liet dat toe waar Glimmen echter te weinig mee deed. Voor de rust werd er in Hoogkerk echter niet meer gescoord zodat beide ploegen gingen rusten met een 2-0 stand op het scorebord. Na de pauze veranderde er niets aan het spelbeeld. Glimmen bleef de bovenliggende partij tegen een thuisploeg die het allemaal wel prima vond zolang de bezoekers maar niet scoorden. Maar in dat laatste kwam, met nog iets meer dan een half te gaan, toch verandering. Na een weer een prima kans zorgde Wiebe Mulder in de 59e minuut voor de aansluitende 2-1 voor Glimmen. Na de aansluitingstreffer gingen de roodhemden vol op jacht naar de gelijkmaker. Er kwamen kansen voor Rick en Tim Oosterhof maar wat men ook probeerde, de gelijkmaker wilde niet vallen. Dat zorgde dat Glimmen zijn eerste competitiewedstrijd niet in een overwinning om wist te zetten en waar Glimmen-trainer Jorick de Haan niet blij mee was. ,,We begonnen niet scherp en liepen daardoor achter de feiten aan. We hebben mogelijkheden genoeg gehad maar helaas waren we niet goed in de afwerking.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVZ verloor zondag zijn ‘thuisduel’ van Groninger Boys. Op sportpark West End werd het een 2-1 nederlaag voor Zeijenaren die in Ryan Subaeswaran hun doelpuntenmaker hadden.SVZ moest voor zijn eerste thuisduel in het seizoen 2019-2020 uitwijken naar Groningen omdat het eigen hoofdveld nog niet bespeelbaar was. Het veld in Zeijen was opnieuw ingezaaid en wat zorgde dat het door de gemeente Tynaarlo nog niet was vrijgegeven. Dat zorgde weer dat het thuisduel van de Zeijenaren tegen Groninger Boys nu in Groningen gespeeld werd. In Groningen keek SVZ al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aan maar in de vijftiende minuut zorgde Ryan Subaeswaran dat er weer een gelijke stand op het scorebord kwam te staan. In het verdere verloop van de eerste helft bleef het een gelijkopgaande strijd en kregen beide ploegen de kans op een of meerdere goals. Maar van die mogelijkheden werd er niet een benut zodat de rust aanbrak met een stand van 1- 1 op het scorebord. In de rust moest SVZ noodgedwongen twee wissels doorvoeren zodat het in de tweede helft aan de kant van de bezoekers wat moeizamer ging. Het was uiteindelijk Groninger Boys dat in de 72minuut voor de tweede keer scoorde en wat de op eigen terrein spelende Groningers een eerste zege opleverde. ,,We speelden in Groningen op kunstgras wat niet direct de ondergrond is wat ons goed ligt. Daarnaast moesten we noodgedwongen in de rust al twee wissels toepassen. Dus wat dat betreft was het een wat ongelukkige middag,” aldus SVZ-trainer Max Hulsinga.