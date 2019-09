Zeges voor De Fivel en FC Zuidlaren, verlies voor Actief en Annen

Nu het voetbalseizoen weer is begonnen zijn daar ook weer de belverslagen. Belverslagen die ik voor een gedeelte voor de Ommelander Courant en in zijn geheel voor de huis aan huiskrant de Oostermoer. Dat zorgt voor een leuke invulling van vooral de zondag en de maandag om te zorgen dat de ‘bellers’ op tijd op de redacties zijn. Met mijn belverslagen deed ik nooit structureel iets mee maar met ingang van dit seizoen ga ik de belverslagen die op maandag in deen op woensdag in destaan ook op Puurvoetbalonline plaatsen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actief is met een nederlaag aan het seizoen begonnen. In eigen huis werd er namelijk met 3-1 van Forward verloren maar wat gezien het aantal gemiste kansen door de thuisploeg niet nodig was geweest.Actief kreeg zondagmiddag bij zijn rentree in de derde klasse bezoek van Forward. In Eelde/Paterswolde waren al snel de eerste kansen voor de thuisploeg maar helaas bleef het bij kansen. Waar de gastheren niet effectief waren deden de gasten dat beter want bij de eerste de beste kans was het raak. Na de 0-1 kreeg de thuisploeg niet veel later de mogelijkheid om vanaf elf meter te scoren maar ook dat was niet aan Actief besteed. Waar de thuisploeg in de eerste helft al de nodige opgelegde kansen niet wist te benutten was dat in de tweede helft niet veel beter. Ook nu waren de mogelijkheden niet aan de thuisploeg besteed want uit een van de kansen wist alleen Ermin Imelman een keer te scoren. Helaas voor de thuisploeg waren de gasten duidelijk effectiever want de studenten schoten na de pauze nog twee keer raak. Dat zorgde dat Actief zijn eerste competitietreffen met 3-1 verloor en wat volgens Peter Slijfer niet nodig was geweest. ,,We zijn even welkom geheten in de derde klasse. Wij missen duidelijk opgelegde kansen en de tegenstander schiet ‘drie ‘ keer op doel en het zijn drie doelpunten. Maar dat zijn de wetten van het voetbal, wanneer jij niet scoort doet de tegenpartij dat wel.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annen is het seizoen als tweedeklasser met een nederlaag begonnen. In een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende ging het uitduel tegen GVAV Rapiditas, door een late treffer voor de thuisploeg met 1-0 verloren.Het duel op Kardinge tussen GVAV Rapiditas en promovendus Annen was een wedstrijd waarin beide teams in de eerste helft geen uitgespeelde kans wisten te creëren. Dat zorgde dat de rust op Kardinge aanbrak met een 0-0 stand op het scorebord. In de tweede helft veranderde er niet heel veel aan het spelbeeld maar waren het de gasten die een grote kans op de openingstreffer kregen. Maar helaas voor de bezoekers werd een 2 tegen 1 situatie niet goed uitgespeeld zodat het 0-0 bleef. Een stand die na negentig minuten ook nog op het scorebord stond. Maar ruim in de extratijd viel er toch nog een treffer voor de gastheren te noteren zodat Annen zijn eerste competitiewedstrijd nipt verloor. ,,Dit duel verdiende echt geen winnaar want daar waren beide ploegen teveel aan elkaar gewaagd. Maar helaas zijn we niet beloond voor onze inzet maar ook dat is voetbal,” aldus een teleurgestelde Hemmo de Wal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Fivel wist zaterdag ruim te winnen van Oosterparkers. In eigen huis werd het een 5-0 zege voor de Riepsters die echter verzuimden om de gasten op een nederlaag met dubbele cijfers te trakteren.De Fivel begon zaterdagmiddag voortvarend aan het duel tegen Oosterparkers. Al in de vijfde minuut was het Rindert Havinga die de stand op 1-0 bracht en in de 25minuut zorgde Mark Kramers voor een 2-0 stand op het scorebord. De Fivel, dat geen kind had aan het zwakke Oosterparkers, stoomde al voor de rust door naar een nog ruimere voorsprong want in de 38minuut zorgde Corné Bos voor de 3-0. Dezelfde speler was er op slag van rust ook verantwoordelijk voor dat beide ploegen met een 4-0 stand de kleedkamers op konden zoeken. Liet de thuisploeg voor de pauze nog prima veldspel zien, na de thee was daar niet veel meer van over. Teveel spelers gingen voor eigen succes en wat het spel van het ‘andere Oranje’ duidelijk niet ten goede kwam. Het matige spel van De Fivel zorgde dat de tweede helft van een bedenkelijk niveau werd waarin alleen Mark Kramers het net nog een keer wist te vinden. Dat zorgde uiteindelijk voor een eindstand van 5-0 waar De Fivel-trainer Nik Poortinga alles behalve tevreden mee was. ,,Tegen een zwak Oosterparkers hadden we veel ruimer moeten winnen. Dat had ook prima gekund wanneer we in de tweede helft niet voor eigen succes waren gegaan waardoor het een waardeloze tweede helft werd-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FC Zuidlaren moest als promovendus op bezoek bij SC Stadspark. In Groningen werd het een 4-3 overwinning voor de ploeg uit Zuidlaren die binnen acht minuten al tegen een achterstand van 3-0 aankeek.Voordat FC Zuidlaren zaterdagmiddag wist wat er aan de hand was stond het al met 3-0 achter tegen een goed beginnende SC Stadspark. Na deze slechte start herpakten de gasten zich wat en in de 28minuut zorgde Bas Boersma voor de 3-1. Nog voor de thee scoorde FC Zuidlaren vervolgens nog een keer. Want in de 33minuut zorgde Koen Eshuis voor 3-2. Bij de thuisploeg, die een matige voorbereiding hadden, vloeiden de krachten al wat weg maar tot aan het rustsignaal kwam er geen verandering meer in de stand. Na de pauze was het vervolgens FC Zuidlaren dat de regie volledig in handen kreeg en in de 62minuut zorgde Jordi Hamming voor de gelijkmaker. De thuisploeg moest nu helemaal alle zeilen bijzetten tegen de bezoekers die in de gaten kregen dat er nog meer te halen viel. Iets wat ook daadwerkelijk gebeurde want in de 76minuut wist Bas Boersma met zijn tweede goal van de middag de stand op 3-4 te brengen. Een stand wat niet veel later ook de eindstand werd in een wedstrijd waar Edwin Prins van vond dat zijn ploeg de terechte winnaar was. ,Wij begonnen ongelofelijk slap aan de wedstrijd. Daar hebben we ons goed van weten te herstellen. Want vanaf het moment dat wij terugkomen tot 3-1 is er maar een ploeg die nog voetbalt.”