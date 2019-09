Noordpool-Warffum.. een zwaluw maakt nog geen zomer maar .....

Na een aantal weekenden met bekerduels die door velen als oefenduels worden gezien staat het komend weekend de tweede speelronde voor de deur. Een tweede speelronde waarin de ene ploeg een vervolg wil geven aan een goed begin en een ander wil zich herstellen van een mindere start.Zaterdag gaat de reis naar Uithuizen waar Noordpool bezoek krijgt van Warffum. De thuisploeg speelde zijn eerste competitieduel in Zandeweer waar het verrassend met 3-2 wist te winnen van ZEC. Een overwinning waar niemand zijn geld op gezet had maar waar men binnen het geplaagde Noordpool ongelofelijk blij mee was. Na een paar seizoenen van ellende wil men in Uithuizen gaan bouwen aan een ‘nieuw’ Noordpool. Met Willem Kluin en oud-speler Ronald Klip als staf moet er weer nieuw elan in Noordpool komen en waar een zege in het eerste competitieduel natuurlijk een steentje in bijdraagt. Maar gelukkig zijn Willem Kluin en Ronald Klip realistisch en weten ze dat een zwaluw geen zomer maakt en er dus ook andere wedstrijden gaan komen. Wedstrijden waarin de tegenstanders sterker zullen zijn en die daardoor verloren zullen gaan. Of dat zaterdag al gaat gebeuren is natuurlijk de vraag want tegenstander Warffum begon met een stevige 8-3 nederlaag tegen Ezinge aan het seizoen. Welkom in het zaterdagvoetbal kun je wel zeggen want daar wordt in de vijfde klasse toch even anders, en misschien ook wel beter, gevoetbald dan in de vijfde klasse op zondag. Want met alle respect voor de ploegen in de vijfde klasse van het zondagvoetbal, qua spel zag dat er vaak niet echt uit. Of Warffum zich beter raad weet met Noordpool dan met Ezinge is de vraag maar een ding is zeker, Warffum-trainer Jur Smit kent de opponent als zijn broekzak. De Winsumer stond de laatste drie seizoen nog voor de groep in Uithuizen waar hij enkele wedstrijden voor het einde op non-actief werd gezet. Wat het duel verder bijzonder maakt is dat er van dit duel nog geen historie is. Wel toen beide verenigingen op zondag actief waren maar niet op zaterdag. Dat zorgt dat CIX-prognose laat weten dat een 3-3 stand weleens de eindstand kan worden. Iets wat natuurlijk kan maar wat ik niet verwacht. Om heel eerlijk te zijn denk ik dat de thuisploeg het nodige vertrouwen uit de uitzege in Zandeweer heeft geput en dat Warffum nog even tijd nodig heeft om aan het zaterdagvoetbal te wennen en daardoor ‘gok’ ik op een kleine zege voor de thuisclub.