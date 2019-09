Middelstum door ruime zege op Stedum door naar volgende bekerronde

Door een duidelijke 6-0 zege op Stedum heeft Middelstum zich weten te plaatsen voor de volgende ronde van het bekertoernooi. De Middelstumers lieten zaterdag vooral in de tweede helft zien dat ze een maatje te groot waren voor de Stedumers die door het vertrek van Diederik Dijk en het stoppen van Siebrand Dijkema behoorlijk aan kwaliteit hebben ingeboet.Voor Middelstum was het verhaal duidelijk. De Middelstumers hadden in het bekerduel tegen gemeentegenoot Stedum aan een gelijkspel genoeg om de volgende bekerronde te bereiken. De thuisploeg had namelijk met 0-2 van derdeklasser Omlandia en met 10-2 van vijfdeklasser Siddeburen weten te winnen. Dat zorgde dat het doelsaldo van Middelstum duidelijk beter was dan van Omlandia dat een week eerder met 2-0 van de Stedumers had weten te winnen. Zelfs een kleine nederlaag zou nog voldoende kunnen zijn maar zo ver wilde Frank Konneman het niet laten komen. ,,We spelen om te winnen en willen met een goed gevoel de competitie ingaan en daar past een nederlaag tegen een, en met alle respect vijfdeklasser niet bij.” Waar Konneman met een goed gevoel de competitie in wilde gaan gold dat ook voor Stedum-trainer Robert Benes. ,,We hebben vorige week tegen Omlandia goed gepresteerd en daar willen we vandaag een goed vervolg aan geven. Helaas moeten we het doen zonder Jaap Dijkema en Yannick van den Bergen en daarom zal het een lastig duel voor ons worden maar we gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen.” Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Alex Vegter uit Loppersum waren er direct wat mogelijkheden voor de thuisploeg. Maar ook Stedum, dat zeer compact spelend aan het duel begon, wist een paar keer in de buurt van Middelstum-doelman Nick Verkerk, doelman Jeroen Smit was na zijn rode kaart van een week eerder tegen Siddeburen voor een duel geschorst, te komen. Het eerste kwartier leverde beide ploegen echter geen treffer op maar waar vier minuten later verandering in kwam. Op de rechtervleugel kwam Gerard Bronsema in balbezit. De rechterspits produceerde vervolgens iets waar Stedum-doelman Bert-Jan Zijlema van dacht dat het een voorzet was. Toen de goalie er achter kwam dat Bronsema de bal richting de verre hoek schoot was hij te laat met zijn reactie en verdween de bal in het doel: 1-0. Rond de twintigste minuut volgde er aan de kant van de thuisploeg een aantal positiewisselingen. Zo ging rechtermiddenvelder Robert Bos naar links, Rutger Schuiling werd centrale verdediger en Chiel Hoeksema schoof vanuit de defensie door naar het middenveld. Even was het vervolgens zoeken voor de gastheren wat zorgde dat Stedum in de 23minuut een dot van een kans op de gelijkmaker kreeg. Aanvoerder Matthijs Colstee, door de afwezigheid van Yannick van den Berg en Jaap Dijkema droeg hij de band, brak door de defensie van de gastheren maar zag zijn inzet half gekeerd worden door doelman Nick Verkerk. De bal kwam vervolgens bij Tim Ypey maar ook de middenvelder slaagde er niet in om de bal in het doel te krijgen. Twee minuten later was het aan de andere kant wel raak. Een prima pass van Wessel Oosterhoff werd fraai aangenomen door Gerard Bronsema. De vleugelspits speelde zich met de nodige draai en kapwerk keurig vrij en het schot wat volgde hoorde doelman Zijlema waarschijnlijk alleen maar voorbij komen en wat een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg betekende. Even later had Jan Spijk alle geluk van de wereld. De Stedumer maakte een overtreding op Chiel Hoeksema die absoluut met rood bestraft had moeten worden. Scheidsrechter Vegter volstond echter met een gele prent wat een belachelijke beslissing was. In de 35minuut was het duel voor Thijs Hoeksema afgelopen toen de linksback bij het aannemen van de bal zijn knie verdraaide en zich moest laten vervangen door Dennis Verkerk. Na de pauze keerde aan de kant van de thuisploeg Xander Anema niet meer terug. De van vv Winsum teruggekeerde aanvaller had namelijk nog een schorsing staan en was daarom volgende week voor het duel tegen Lycurgus geschorst. Voor Anema kwam Allert Moeken binnen de lijnen. Ook Stedum had gewisseld want daar was Wolter van Zanten in de kleedkamer gebleven en voor hem speelde Bard Dekker. Waar de Stedumers in de eerste helft nog redelijk compact speelden was dat na de rust duidelijk minder. Dat zorgde dat er meer ruimte kwam voor de thuisploeg die in de 55minuut op 3-0 kwam toen Dennis Verkerk een corner van Mateo Milkovic fraai achter een kansloze doelman Zijlema kopte. En minuut later viel de vierde treffer van de Middelstumers toen Mateo Milkovic prima anticipeerde op een dieptepass van de goed ingevallen Allert Moeken. Met nog iets minder dan een half uur te spelen werd het vervolgens 5-0 voor de gastheren. Goed voorbereidend werk van Kristian Boelema bracht Gerard Bronsema in scoringspositie. De Middelstumer liet zien dat hij zaterdagmiddag ‘on fire’ was want ook nu was doelman Zijlema kansloos op het schot van Bronsema. Het duel in Middelstum was nu gespeeld want aan de kant van Stedum was duidelijk te zien dat de eerste helft het nodige aan kracht had gekost. Na de vijfde treffer van de thuisploeg kabbelde het duel nog wat voort en in de slotfase viel er nog een zesde treffer voor de thuisploeg te noteren. Nadat Kristian Boelema vier minuten eerder nog een fraaie lob op de paal zag belanden wist de middenvelder de bal in de 79minuut over de lijn te frommelen. Iets waar de meningen over verdeeld waren omdat er Stedum-spelers, en toeschouwers, waren die daar ander over dachten en dat ook duidelijk lieten horen. Maar arbiter Vegter bleef bij zijn besluit en daardoor kwam er een 6-0 stand op het scorebord te staan. Een stand wat na negentig minuten ook de eindstand was na een wedstrijd waarin vierdeklasser Middelstum duidelijk een maatje te groot was voor het een klasse lager uitkomende Stedum.Middelstum-Stedum: 6-0 (2-0)18. Bronsema 1-0, 25. Bronsema 2-0, 55. Dennis Verkerk 3-0, 56. Milkovic 4-0, 61. Bronsema 5-0, 79. Boelema 6-0.Scheidsrechter: A. Vegter (Loppersum)Gele kaarten: Spijk, Spitsbaard, Hofman(allen Stedum)Middelstum: Nick Verkerk; Van Dam, Chiel Hoeksema, Oosterhoff, Thijs Hoeksema(35.Dennis Verkerk); Bos, Schuiling, Boelema; Bronsema(62.Eek), Anema(46. Moeken), MilkovicStedum: Zijlema; Ter Harkel, Spitsbaard, Hofman, Tillema; Spijk, Slager, Van Zanten(46. Dekker), Ypey; Santing(57. Bansberg), Colstee (85. Maring )