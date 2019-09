Eenrum en Engelbert zijn aardig aan elkaar gewaagd

Na een aantal weekenden met bekerduels die door velen als oefenduels worden gezien gaat het komend weekend het seizoen echt beginnen. Dan gaat het weer om de punten die voor de een als belangrijk en voor een ander als minder belangrijk worden gezien. Maar voor mij is het komend weekend de echte start van een hopelijk mooi seizoen.Staat zaterdag het duel ZEC-Noordpool op het programma, zondag wordt het een bezoek aan Eenrum waar de plaatselijke voetbalvereniging het op gaat nemen tegen Engelbert. In Eenrum is er niet alleen op het sportpark een grootscheepse renovatie gaande, ook op het sportieve vlak vind er een stevige verbouwing plaats. Na het vertrek van een brok routine, en door het vertrek van David Albert Villalta, ook van het nodige scorend vermogen moet er in Eenrum gebouwd worden aan een nieuw team. Iets wat moet gebeuren om een sportpark dat steeds mooier gaat worden. Want het hoofdveld en het nog te renoveren trainingsveld zullen veld 1 en 2 worden en binnen in de grasbaan waar zomers de motoren razen en de paarden draven komt het trainingsveld te liggen. Tot die tijd is het nog even wat behelpen voor de Eenrumers maar wat men graag over heeft voor een sportcomplex dat richting de toekomst gebouwd is. Een toekomst waarin de roodbaadjes hopen nog een groot aantal jaren in zeker de vierde klasse van het zondagvoetbal te kunnen spelen. Een situatie waar men bij het begin van de zomer een zwaar hoofd in had toen bekend werd dat er wat spelers Eenrum gingen verlaten. Met het verdwijnen van een vijftal spelers kwam er ruimte voor jeugdig elan en waar de nieuwe trainer, Klaas van der Ploeg, na de zomer mee aan de slag ging. Ging het in het eerste oefenduel tegen FC LEO nog bagger met een 0-8 nederlaag tot gevolg, het VVSV’09-toernooi ging al iets beter. Dat zorgde dat er met weinig vertrouwen aan het bekergebeuren werd begonnen. Maar het eerste duel tegen vijfdeklasser WEO werd gewonnen en een week later werd vierdeklasser De Walden aan de zegekar gebonden. En zondag was Eenrum ook te sterk voor derdeklasser Geel Wit dat gezien de geluiden die ik vanaf Ameland ontving een moeilijk seizoen gaat beleven. Of dat ook voor Eenrum geldt, moet worden afgewacht maar het zo niet reëel zijn wanneer er verwacht wordt dat dit jonge Eenrum wel ‘even’ bovenin de vierde klasse gaat meedoen. Wanneer ‘mijn’ cluppie zich zonder nacompetitiefratsen in de vierde klasse weet te handhaven zou ik dat een prima prestatie vinden. En alles wat er meer gebeurt, is mooi meegenomen. Zondag begint voor Eenrum het seizoen met een thuisduel tegen Engelbert. Een duel dat nog wat voeten in de aarde had omdat de gasten het duel graag op een andere dag hadden gezien. Dit om het feit dat er een groot aantal spelers niet beschikbaar was voor het eerste competitieduel. Maar uiteindelijk schijnt het aantal afwezigen wat mee te vallen en komt Engelbert zondag naar Eenrum voor zijn eerste competitieduel. Wanneer we naar de historie van het duel Eenrum-Engelbert kijken dan won Eenrum van de laatste vijftien duels er zeven, werd er niet gelijkgespeeld en wonnen de gasten acht keer. Dus wat dat betreft zijn beide ploegen aan elkaar gewaagd en wat zondagmiddag ook best het geval zou kunnen zijn.