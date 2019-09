EKC dames winnen laatste bekerwedstrijd

De derde en laatste bekerwedstrijd in de poule speelden de voetbaldames van EKC uit Eenrum/Kloosterburen zaterdagmiddag 14 september in Winsum tegen derdeklasser vv Winsum 2.In de eerste helft was EKC de dominerende ploeg. Terwijl Winsum meer een afwachtende houding aannam was het EKC dat aanviel. Het was dan ook na 3 minuten raak voor de gasten. Nicky Knol werd neergelegd en de goed leidende scheidsrechter C. Pol kende EKC een vrije trap toe. Deze werd genomen door Emma Postma en belandde via de muur bij Marjon Bos die haar schot via een Winsumse in het doel zag verdwijnen: 0-1. Winsum deed wel wat pogingen om iets terug te doen maar moest toch meer het initiatief aan EKC laten. Dit betaalde zich in de 17e minuut opnieuw uit. Gretha Annema vond Marjon Bos die vanaf de rechterflank voorzette waarna Sarah Rijzinga het leer achter doelvrouwe Marissa Kloosterman deponeerde: 0-2. EKC ging door en in de 23e minuut was het andermaal raak. Sarah Rijzinga onderschepte de bal en knalde deze in één keer binnen: 0-3. De thuisploeg liet zich niet helemaal wegdrukken maar als ze er eens doorkwam stond daar keepster Marieke Wilpstra in de weg. Het was wederom EKC dat voor de rust nogmaals toesloeg. In de 44e minuut belandde de bal via Emma Postma en Wendy Reitsma andermaal bij Sarah Rijzinga die opnieuw raak schoot: 0-4. Dit werd ook de ruststand.Na de rust had coach Niels Woltman van Winsum zijn team een andere speelwijze opgelegd en liep het nu wat anders. Weliswaar trok ook nu EKC ten aanval maar het liep allemaal niet zo soepel meer als in de eerste helft. De gasten lieten nu ook meer gaten vallen achterin waar Winsum aanvankelijk nog geen gebruik wist te maken. Bij EKC liet Desie Tjoelker zich na 3 minuten vervangen door Chantal Hofman. EKC kwam er voorin niet meer door. Winsum kwam al meer dreigend opzetten wat zich in de 66e minuut uitbetaalde. De defensie van EKC was even niet oplettend en Daniëlle Mulder profiteerde gelijk: 1-4. Echter voor Winsum zou het daar ook bij blijven. Weliswaar bleef de thuisploeg het wel proberen maar de EKC-defensie onder leiding van libero Wendy Reitsma en keepster Marieke Wilpstra gaven niets meer weg. Aan de andere kant lukte het ook EKC niet meer om de stand nog te veranderen. In de 89e minuut viel de eerste invalster Chantal Hofman uit en kwam Nina Korhorn nog in het veld. Het bleef echter bij 1-4 waarmee EKC op de tweede plaats achter winnaar SIOS in de bekerpoule eindigde en waarmee haar bekeravontuur ten einde was. Komende zaterdag start de competitie met een uitwedstrijd tegen degradant Nieuw Roden.