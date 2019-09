Jong Eenrum op overtuigende wijze langs De Walden: 3-1

Een sterk verjongde Eenrum is nog steeds in de race voor het bereiken van de volgende ronde van het bekertoernooi. Op eigen veld wisten de Eenrumers namelijk met 3-1 van het eveneens in de vierde klasse uitkomende De Walden te winnen. Een zege die gezien de kansen die te thuisploeg kreeg ook nog hoger had kunnen uitvallen.Eenrum had tegen WEO zijn eerste bekerduel gewonnen. Maar Klaas van der Ploeg zag de bekerduels toch meer als voorbereiding op het komende seizoen. De Eenrumers hadden namelijk met vooral de gestopte doelman Anton Brontsema en Siebrand Solinger(nu trainer Groen Geel-zondag) twee sterkhouders verloren. En daarnaast waren David Albert Villalta, Mattheus Nube en Lammert Brinkhuizen naar elders vertrokken. Dat zorgt dat Van der Ploeg moet bouwen aan een ‘nieuw’ Eenrum zodat hij het duel tegen De Walden gebruikte om wat te experimenteren. Zo stonden Jurriën Mulder, Sam Hanenburg en Maarten Bakker als drie tieners in de basis en zaten er met Mathijs Voos en Devi de Klerk ook nog eens twee op de bank. Maar de Winsumer staat er om bekend dat hij jeugd een kans durft te geven en is dat ook bij Eenrum van plan. ,,Dat is wel het streven en dan ligt het aan de spelers zelf hoe snel dat gaat. Maar ook verder is het, op onze doelman Alex Plat, Sander Smit en Sybolt Lindenbergh na, allemaal jong. Dat zorgt dat de prestaties nog wat wisselvallig zullen zijn. Maar ook dat weten we en daar gaan we dus mee aan de slag,” aldus Klaas van der Ploeg die zag dat zijn ploeg het in de eerste tien minuten knap lastig had tegen een fysiek sterker De Walden. De defensie, onder leiding van aanvoerder Sybolt Lindenbergh, moest in het begin alle zeilen bijzetten om de bezoekers van het scoren af te houden. Maar na de eerste tien minuten kreeg Eenrum wat meer grip op het duel en kwam het in de vijftiende minuut zelfs op voorsprong. Vanaf de linkervleugel nam de van vv Winsum overgekomen Quincy Dijkstra het doel van De Walden onder vuur. Het schot van de Winsumer, die als een aanwinst voor de Eenrumers mag worden gezien, kon maar half gekeerd worden door De Walden-keeper Hendrik Visser. De bal kwam vervolgens voor de voeten van Douwe van der Meulen die 1-0 de achter de nu kansloze Visser schoot. Drie minuten later was het weer raak voor de thuisploeg. Sander Smit stuurde met een prima pass Bobo Miedema op avontuur. De lange spits zocht op snelheid de achterlijn op en uit zijn fraaie voorzet wist Tim Spijk de 2-0 achter doelman Visser te tikken. Zo stond het jonge Eenrum opeens op een ruime voorsprong en wat gezien het spel maar vooral door de bereidheid om voor elkaar te werken zeer terecht was. Rond de vijfentwintigste minuut kwamen de gasten terug in de wedstrijd toen een zeer matig fluitende arbiter Beekhuis naar de stip wees. Het was Douwe van der Meulen die binnen de beruchte lijnen een overtreding maakte op Wieger Sikkema. De beslissing van de onpartijdige was dan ook terecht en het was Sikkema zelf die doelman Alex Plat kansloos liet: 2-1. Drie minuten kwam er een volgende verandering in de score. Op de linkervleugel speelde de jonge Maarten Bakker zich goed vrij en uit zijn prima voorzet knikte Tim Spijk de 3-1 tegen het net. Nadat Sam Hanenburg tegen een onnodige, en dus domme, gele kaart was opgelopen ging even later Sander Smit door het lint. De routinier werd duidelijk zichtbaar voor iedereen nagetrapt door Robbin van der Hoek. Maar onpartijdige Beekhuis had op dat moment waarschijnlijk in beide ogen een vuiltje zitten. Want anders was het onverklaarbaar waarom hij Van der Hoek niet minimaal op een gele kaart trakteerde. Voor Klaas van der Ploeg was het een reden om Smit naar de kant te halen om de Winsumer tegen zichzelf in bescherming te nemen. Als vervanger van Sander Smit kwam Mathijs Voos in het veld. Na de rust kwamen bij Eenrum Devi de Klerk en Sigmar van der Tuuk binnen de lijnen voor Tim Spijk en Tim Roelink. Ook met deze twee verse krachten in de gelederen hield Eenrum het beste van het spel. Door de komst van vooral Devi de Klerk zat er nu wat meer rust in de defensie van de thuisploeg waarbij gezegd moet worden dat de aanvallende escapades van de gasten niet veel voorstelden. Dat zorgde dat de tweede helft wat voortkabbelde op het tot ‘hoofdveld’ omgetoverde trainingsveld van Eenrum. Duidelijk zichtbaar waren echter al de eerste contouren van de verbouwingen in en rond de kantine. En ook de velden waren al opnieuw ingezaaid zodat men van verwacht dat ze binnen afzienbare tijd weer bespeelbaar zijn. Richting de slotfase van het duel tussen de twee vierdeklassers werd steeds duidelijker dat de bezoekers de nodige moeite hadden om tot scoren te komen. Zelfs een kopkans, waarbij Niek Boelens bijna op de doellijn stond, was aan de gasten niet besteed. Maar ook de thuisploeg lukte het niet meer om tot scoren te komen. Zo stuurde de prima spelende Quincy Dijkstra in de 85minuut Bobo Miedema nog een keer op avontuur. Maar de lange aanvaller kwam verkeerd uit met zijn passen om doelman Visser te kunnen passeren. In de 90minuut dacht De Walden nog even dat het tot scoren zou komen. Maar arbiter Beekhuis had echter buitenspel geconstateerd zodat dit feestje voor de Friezen niet doorging. Zo bleef het uiteindelijk bij een 3-1 zege voor de Eenrumers. Een zege die gezien het vertoonde spel en inzet volgens Klaas van der Ploeg volkomen terecht was. ,,We hebben als team een prima prestatie geleverd tegen een fysiek sterk De Walden. Dat is iets waar deze jonge groep het nodige vertrouwen uit mag putten. Maar er is nog voldoende wat beter moet en kan en daar gaan we de komende tijd hard aan werken .”Eenrum-De Walden: 3-1(3-1)15. Van der Meulen 1-0, 18. Spijk 2-0, 25. Sikkema 2-1(str), 28. Spijk 3-1.Scheidsrechter: E. Beekhuis (Groningen)Gele kaarten: Hanenburg, Van der Meulen(Eenrum)Eenrum: Plat; Lindenbergh, Van der Meulen, Mulder, Roelink(46. De Klerk); Dijkstra, Hanenburg, Bakker, Smit(40.Voos); Miedema, Spijk(46. Van der Tuuk)De Walden: Visser; Bergsma, Swart, Mesic, Hellinga; Achammachi, Sikkema, Spijksma, Bits; Boelens, Van der Ploeg