SIOS krijgt te weinig tegen Groen Geel: 3-4

Zeven goals, een rits aan ‘praatkaarten en een arbiter die geen ‘kerel’ durfde te zijn waren wel de belangrijkste ingrediënten in het duel tussen SIOS en Groen Geel. Een duel dat door SIOS met 3-4 werd verloren maar liet dat ploeg uit Sauwerd in de competitie weleens een rol van betekenis kan gaan spelen.Voorafgaand aan het duel tegen derdeklasser Groen Geel was SIOS-trainer Henk Alssema duidelijk. ,,Wij zijn vandaag natuurlijk geen favoriet. Ik zie dit duel daarom ook meer als een conditionele prikkel. Daar komt bij dat wij het vandaag een paar spelers missen. Maar dat is zoals het is want er staan gewoon elf spelers binnen de lijnen. ” Elf spelers die na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Wijnstra uit Drachten lieten dat SIOS zien niet van plan was om zich in te graven. De thuisploeg trok namelijk direct ten aanval en de van de jeugd van GVAV Rapiditas overgekomen Willem Nieweg liet zien dat hij het deze middag de defensie van Groen Geel weleens knap lastig kon gaan maken. In de zesde minuut kwamen de gasten eigenlijk vanuit het niets op 0-1. Een pass van Danny Kok werd op de rechtervleugel goed opgepikt door Tonnis de Vries die de bal in het strafschopgebied van de thuisploeg zwiepte. Daar was het aanvoerder Jelle Teitsma die even teveel vrijheid kreeg en de bal simpel achter doelman Hidde Boer kon tikken. Maar de thuisploeg liet zich door deze snelle tegentreffer niet uit het veld slaan want tien minuten later stond het weer gelijk. Nadat Willem Nieweg in de dertiende minuut nog een schot voorlangs zag gaan was het drie minuten later wel raak. De nog maar 17jarige aanvaller begon op het middenveld aan een indrukwekkende rush waar de te statisch opererende defensie van de bezoekers geen antwoord op had. Dat zorgde dat de spits ongehinderd richting het strafschopgebied kon oprukken om vervolgens vanaf twintig meter Groen Geel-goalie Indy Roode kansloos te laten: 1-1. Weer drie minuten later werd het nog mooier voor de gastheren toen Danny Kok een voorzet van Willem Nieweg achter zijn eigen doelman Roode schoot waardoor SIOS op een meer dan verdiende 2-1 voorsprong kwam. De thuisploeg speelde namelijk fris en fruitig tegen de derdeklasser uit Groningen waar sommige spelers over het veld sjokten alsof ze voorafgaand aan het duel in Sauwerd nog een marathon hadden gelopen. Met volgens het elektronisch scorebord nog twee minuten te gaan in een eerste helft, waarin Stefan Bultena na een half uur geblesseerd naar de kant was gegaan en werd vervangen door Jochem Kasper, kwamen de gasten toch nog langszij de thuisclub. Op de rechtervleugel werd de gevaarlijke Tonnis de Vries, wanneer hij in balbezit kwam gebeurde er tenminste wat bij Groen Geel, nu een keer goed aangespeeld door Henk Strijker. Wat volgde was een streep richting de verre hoek waar doelman Boer het antwoord op schuldig moest blijven. Dat zorgde dat beide ploegen even later de kleedkamer opzochten met een 2-2 stand op het scorebord. Waar het voor de rust qua irritatie nog een beetje binnen de perken bleef, alleen Steven Knotters kreeg een ‘praatkaart’ van scheidsrechter Wijnstra, was dat in het tweede bedrijf duidelijk anders. De ‘ellende’ begon toen scheidsrechter Wijnstra op advies van zijn assistent Dijk een goal van Groen Geel afkeurde. Dat zorgde uiteraard voor protesten aan de kant van de bezoekers waar aanvoerder Jelle Teitsma een gele kaart voor gepresenteerd kreeg. Niet veel later kon er weer een ‘praatkaart’ genoteerd worden. Nu was Willem Nieweg de klos want de jonge aanvaller liet even horen dat hij het onpartijdige maar warrig vond fluiten. In de 58minuut spelde de leidsman uit Drachten zich een brevet van onvermogen op. Bij een uitbraak van Willem Nieweg werd de aanvaller duidelijk onderuit getrokken. Bij Wijnstra ging vervolgens het fluitje wel richting zijn mond maar de arbiter toonde zich geen ‘kerel’ want een fluitsignaal bleef achterwege. Zo werd de thuisploeg een strafschop onthouden en hadden de stadjers over geluk niet te klagen. Twee minuten later kwam SIOS toch op voorsprong. Willem Nieweg werd weer eens onderuit gehaald, zodat de thuisploeg op ongeveer vijfentwintig meter van het vijandelijk doel een vrije trap mocht nemen. De jonge aanvaller nam zelf plaats achter de bal en de fraaie trap die volgde kon door keeper Roode maar half gekeerd worden. Dat zorgde dat de bal voor de voeten voor Rohan Dijk stuiterde en die met dit buitenkansje wel raad wist: 3-2. Nadat ook de voor Jacob Hoekstra in het veld gekomen Ruben Ludwig een ‘praatkaart’ had ontvangen was er in de 70minuut een gele kaart omdat Willem den Hartogh zijn tegenstander Willem Nieweg weer eens onderuit schoffelde. Richting de slotfase voerde Groen Geel de druk toch wat verder op en dat zorgde in de 76minuut voor de gelijkmaker. Een gelijkmaker die op naam kwam van de voor Henk Strijker in de ploeg gekomen Matthijs Fledderus. Na de 3-3 kregen beide teams nog de nodige mogelijkheden op een vierde treffer die er voor Groen Geel wel en voor SIOS niet kwam. In de 85minuut pikte Tonnis de Vries de bal op het middenveld op. De aanvaller bedacht zich vervolgens niet en joeg de bal linea recta richting het doel van SIOS. Waar velen er op rekenden dat het schot van De Vries simpel door Hidde Boer zou worden gekeerd was dat niet het geval. De goalie moest namelijk het antwoord schuldig op het schot van De Vries zodat er een 3-4 stand op het scorebord kwam te staan. Een stand waar ook geen verandering meer in kwam zodat Henk Alssema na een afloop met een dubbel gevoel op het duel terugkeek. ,,We mogen trots zijn dat we Groen Geel prima partij konden geven maar uiteindelijk geven we in het laatste kwartier onze voorsprong weg. Dat is gewoon jammer want gezien ons spel hadden we minimaal een punt verdiend.”SIOS-Groen Geel 3-4(2-2)6. Teitsma 0-1, 16. Nieweg 1-1, 19. Kok 2-1(Ed.), 43. De Vries 2-2, 60. Dijk 3-2, 76. Fledderus 3-3, 85. De Vries 3-4.Scheidsrechter R. Wijnstra (Drachten)Gele kaarten Nieweg(SIOS), Teitsma, Roode, Ludwig, Den Hartogh, Knotters(Groen Geel)SIOS: Boer; Zwakenberg, Brinkhuizen(82. Rutger Bultena ), Nanninga, Reinder de Haan; Sander Bultena, Allert de Haan(67. Wijma), Dijk, Berghuis; Stefan Bultena(30. Kasper), Willem NiewegGroen Geel: Roode; Den Hartogh, Knotters, Kok, Knipmeijer; Olde Monnikhof, Strijker(46. Fledderus), Hoekstra(55. Ludwig), Westenberg; Teitsma, De Vries.