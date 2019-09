EKC klopt SV Bedum

De tweede bekerwedstrijd van de voetbaldames van EKC (Eenrum/Kloosterburen) vond zaterdag 7 september in Bedum plaats tegen derdeklasser SV Bedum VR1.Al direct vanaf het beginsignaal toog EKC naar voren. Weliswaar liet ook SV Bedum zich niet onbetuigd doch het initiatief lag toch meer bij de gasten. Nadat er enkele kansen onbenut bleven was het in de 17e minuut wel raak voor EKC zij het met wat hulp van de thuisploeg. Een hoekschop van Sarah Rijzinga zorgde voor verwarring voor het Bedumer doel waardoor een verdedigster het leer in eigen doel kopte: 0-1. Nu wilde EKC meer maar het liet ook steken vallen waardoor SV Bedum toch dreigend kon opkomen. Gelukkig was keepster Marieke Wilpstra goed op dreef en gaf zij de gastdames geen kans op succes. Het was wederom EKC dat in de 30e minuut haar voorsprong verdubbelde. Na het voorbereidende werk van Sarah Rijzinga kwam de bal bij back Nicky Knol die Marjon Bos de diepte in stuurde. Bos ging op snelheid door, speelde een overigens goed keepende Aniek Batema uit en schoof de 0-2 binnen. Hierna waren de betere kansen nog wel voor EKC maar Sarah Rijzinga, Wendy Reitsma (lat na een corner van Judith Zuidersma) en Marjon Bos waren onfortuinlijk. Ook SV Bedum wist er niets meer tegenover te stellen zodat 0-2 ook de ruststand werd.Ook na de rust was het EKC dat wel meer naar voren speelde maar ook meer momenten van concentratieverlies kende waardoor SV Bedum toch meer kon komen opzetten. In de 53e minuut kon Marjon Bos niet verder en kwam Chantal Hofman in het veld. Zij zag haar inzet in de 62e minuut gestopt. SV Bedum kwam meer opzetten maar nochtans leverde hun dat niets op. Corners werden niet benut en door goed uitkomen van keepster Wilpstra schoot een doorgebroken speelster de bal over het doel. Maaike Remijn liet zich in de 73e minuut vervangen door Marije Roelink. Chantal Hofman en Sarah Rijzinga wisten hun kansen niet in doelpunten om te zetten maar ook SV Bedum produceerde niets meer. In de 92e minuut kwam Marlies Tammens er nog in voor Judith Zuidersma maar vlak daarna floot scheidsrechter M. Boonstra, die redelijk floot maar toch meer voordeel gaf aan de thuisploeg in bepaalde situaties, af zodat het bij 0-2 bleef en EKC de eerste drie bekerpunten binnen had. Komende zaterdag gaat het naar eveneens derdeklasser vv Winsum 2.SV Bedum – EKC 0-2 (0-2). 17. SV Bedum e.d. 0-1; 30. Marjon Bos 0-2.Scheidsrechter: M. Boonstra (Bedum)EKC: Maaike Remijn (73. Marije Roelink), Emma Postma, Rebecca Postma, Sarah Rijzinga, Marieke Wilpstra, Judith Zuidersma (92. Marlies Tammens), Nicky Knol, Gretha Annema, Marjon Bos (53. Chantal Hofman), Wendy Reitsma, Desie Tjoelker.