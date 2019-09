Kloosterburen verliest ruim van Farmsum: 0-6

Kloosterburen ging in zijn eerste bekerwedstrijd stevig onderuit tegen het naar de vierde klasse gepromoveerde Farmsum. Op het eigen sportpark Westerklooster werd het een 6-0 nederlaag voor de ploeg van trainer Wieger Kooistra die nog wel wat aan het team moet sleutelen om beter te presteren dan in het seizoen dat achter ons ligt.Kloosterburen-trainer Wieger Kooistra had voor het eerste bekerduel tegen Farmsum een ruime selectie tot zijn beschikking. De oefenmeester uit Groningen had namelijk niet alleen drie veldspelers maar ook een doelman op de bank zitten. ,,Dat van de doelman is een luxe maar ook wat de spelers betreft. Er zijn namelijk nog wat jongens geblesseerd of op vakantie. En wat de keepers betreft, op dit moment kan ik over drie keepers beschikken. Die laat ik in de voorbereiding rouleren om straks richting de competitie een keuze te maken,” aldus Kooistra die zijn spelers een stevige warming-up liet doen in aanloop naar het duel tegen Farmsum. Een duel dat op het tweede veld van sportpark Westerklooster gespeeld moest worden omdat de doelgebieden van het hoofdveld sinds kort van nieuwe graszoden waren voorzien. Op precies 14.00 uur gaf scheidsrechter Jacob Cleveringa het eerste fluitsignaal in Kloosterburen. Direct vanaf het begin werd duidelijk dat de gasten het betere van het spel hadden. Er kwamen direct wat kansjes voor de gasten en dat de Farmsumers in de vijfde minuut op voorsprong kwamen was dan ook terecht. Op de rechtervleugel werd Jeroen Holman eruit gelopen door Robert Veenhuis. De rechterspits van de bezoekers gaf de bal vervolgens goed voor op Teun Westerhuis die de 0-1 simpel achter doelman Rick Seelen mocht tikken Na de eerste treffer van Farmsum ontstond er wat irritatie binnen de lijnen. Te vaak waren de spelers het niet eens met een beslissing van onpartijdige Cleveringa die zeker wel eens een foutje maakte. Maar het aantal fouten van de Bafloër lag duidelijk lager dan het gemiddelde aantal wat de tweeëntwintig spelers deze middag aan fouten produceerden. Na iets meer dan vijfentwintig minuten was Robert Veenhuis zijn directe tegenstander Jeroen Holman weer eens te snel af. En weer volgde een prima voorzet die ook nu door Teun Westerhuis tot doelpunt werd gepromoveerd: 0-2. Twee minuten later had het eigenlijk 0-3 moeten staan. Een fantastische crosspass van Ruben Stam werd door Herbert van Brugge in een keer op de slof genomen. Jammer voor Van Brugge maar gelukkig voor de thuisploeg ging het schot net naast. Met nog een minuut in de eerste helft te gaan werd het toch nog 0-3 voor de bezoekers. Na weer een voorzet van Robert Veenhuis was het nu Ruben Stam die met een geplaatste kopbal doelman Seelen het nakijken gaf. Na de pauze kwam aan de kant van de thuisploeg Patrick Heinstra doelman Rick Seelen vervangen en bleef ook Bas Bolt in de kleedkamer achter. Voor hem kwam Kevin Kat binnen de lijnen. Viel er voor de rust nog een beetje te genieten, na de pauze was daar niet veel meer van over. Bij het nog steeds jonge Kloosterburen ontbrak het duidelijk aan stootkracht en aan de kant van de vierdeklasser uit Farmsum moest het echt van een bevlieging van Ruben Stam, Robert Veenhuis of Herbert van Brugge komen. Zo kabbelde de tweede helft wat voort in Kloosterburen waar het merendeel van de toeschouwers op deze eerste septemberdag nog even heerlijk van het zonnetje genoot. In de 73minuut viel er eindelijk weer eens wat te beleven op sportpark Westerklooster. De in de 70minuut voor Vanres Latupeirissa in het veld gekomen Alwin Nap wist met een prima voorzet Teun Westerhuis te bereiken. De spits wist vervolgens met zijn derde goal van de middag de stand op 0-4 te brengen. Was Nap bij de vierde goal van Farmsum de aangever, twee minuten later zorgde de invaller voor de 0-5 toen hij wat onzeker ingrijpen van doelman Heinstra koelbloedig afstrafte. Vijf minuten later was het weer raak in het duel tussen Kloosterburen en Farmsum en was het Alwin Nap die met zijn tweede goal het half dozijn aan goals voor de bezoekers vol schoot. Een zestal treffers dat voor een 0-6 eindstand zorgde en dus door arbiter Cleveringa op het wedstrijdformulier ingevuld kon worden. Een eindstand die Kloosterburen-trainer Wieger Kooistra wat aan de hoge kant vond. ,, Een uitslag van 0-4 had ik mee kunnen leven. We probeerden echt zo goed mogelijk partij te geven maar dat lukte ons maar bij vlagen. Defensief stond het niet altijd goed en aanvallend kwamen we stootkracht te kort. Maar ik zie onze bekerduels als voorbereiding op het komende seizoen. Want dan moeten we absoluut beter voor de dag komen dan vandaag.”Kloosterburen- Farmsum 0-6(0-3)5. Westerhuis 0-1, 26. Westerhuis 0-2, 44. Stam 0-3, 73. Westerhuis 0-4, 75. Nap 0-5, 80. Nap 0-6.Scheidsrechter: J. Cleveringa(Baflo)Kloosterburen: Seelen(46. Heinstra), Steur, Van der Laan, Van der Maar, Holman; Bas Bolt(46. Kat), Jorn Bolt, Van Dijk(60. Stuursma), Jelte Toxopeus, Niels BoltFarmsum: Vos; Visser, Strijbos, Andre Toxopeus, De Vries; Latuparissa(70. Nap), Veenhuis, Stam, Bisschop; Westerhuis, Van Brugge.