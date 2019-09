De Heracliden onderuit tegen derdeklasser Grijpskerk

De Heracliden ging zaterdagmiddag in het bekertoernooi onderuit tegen derdeklasser Grijpskerk. In eigen huis werd het een 3-1 nederlaag voor de gastheren die lieten zien dat er voor trainer Raymond Scholtens nog een hoop werk te doen is om zijn team naar zijn idee te laten voetballen.De Heracliden kreeg voor zijn eerste bekerwedstrijd in het seizoen 2019-2020 bezoek van derdeklasser Grijpskerk. Een ambitieus Grijpskerk want gezien de verhalen die er op sportpark ‘Meij’ rondgingen hadden de Grijpskerkers diep in de buidel moeten tasten om Rinie Jurna als hoofdtrainer binnen te halen. Ook De Heracliden had in de persoon van Raymond Scholtens een nieuwe trainer gecontracteerd omdat de vorige trainer, Ronald Bouwman, had besloten om bij zijn grote liefde Woltersum aan de slag te gaan. Nieuwe trainers maken vaak nieuwe wetten en dat was zaterdagmiddag in Uithuizermeeden niet anders. Zo had Scholtens nog geen basisplaats voor Frank en Mark de Boer en moest ook Jeroen Oosterhuis in de eerste helft toekijken. Wie wel een basisplaats had was de van Noordpool overgekomen Martijs Delker die bij De Heracliden dit seizoen voor de doelpunten moet zorgen zolang de met hartproblemen kampende Mark Knol nog niet weer terug is op het voetbalveld. Nadat scheidsrechter Pascal Sanders uit Emmen het eerste fluitsignaal had gegeven ging het duel in de eerste tien minuten nog aardig gelijk op. Een gelijkopgaande beginfase die er echter niet voor zorgde dat er voor een van beide ploegen een echte kans viel te noteren. Die eerste kans kwam er wel na iets meer dan een kwartier toen Grijpskerker Jorin de Boer de bal net naast het doel van de thuisploeg schoot. In de 24minuut kwamen de gasten wat gelukkig op voorsprong. Bij een onduidelijke situatie voor het doel van de gastheren verdween de bal via het scheenbeen van Stefan Haan achter een uit positie zijnde doelman Pieter Buikema: 0-1. Ondertussen was arbiter Sanders zo verstandig om een drinkpauze in te gelasten want op deze laatste dag van augustus was het tropisch warm in Nederland. Was de openingsgoal van Grijpskerk een mazzelgoal, de tweede goal van de Grijpskerkers was dat niet. Op de rechtervleugel liep Jarno Eeuwema zijn opponent, Jeroen Linstra, wel heel gemakkelijk voorbij. Uit de voorzet die volgde was het een volledig vrijstaande Raymond Pietens die de bal in een keer op de slof nam om die vervolgens stijf in het kruis te jagen: 0-2. Richting het rustsignaal viel er in de 43minuut een eerste kans voor de thuisploeg te noteren die de plaatselijke hoofdmacht ook direct een treffer opleverde. Op de linkervleugel brak Yuri Jaarsma door de defensie van de gasten. Op dat moment werd er zo links en rechts al wat geappelleerd voor buitenspel maar onpartijdige Sanders liet doorspelen en Jaarsma de bal naar de bij de tweede paal volledig vrijstaande Martijs Delker door kon tikken. Voor Delker was het vervolgens een koud kunstje om de stand op 1-2 te brengen. In het kader van, we gaan zuinig met duurzame energie om, was het scorebord bij het begin van de tweede helft op zwart gezet. Maar ook zonder scorebord veranderde er niets aan de stand want die was bij het begin van het tweede deel van de wedstrijd nog steeds 1-2. Was de eerste helft bij vlagen qua kijkspel nog redelijk, de tweede helft werd steeds meer eentje uit de categorie ‘niet om aan te gluren’. Zowel bij De Heracliden als Grijpskerk was duidelijk te zien dat men qua voorbereiding nog maar een paar weken onderweg was. Een pass over meer dan vijf meter geven werd voor sommige spelers al een moeilijk verhaal en het naar iemand met hetzelfde kleur shirt spelen werd in het tweede part ook steeds lastiger. In de 67minuut moest scheidsrechter Sanders opeens naar zijn borstzak grijpen toen Danny Khoenkhoen zijn tegenstander Jeroen Oosterhuis onderuit schoffelde. De 27-jarige, maar ouder ogende, middenvelder speelde even voor eigen rechter en werd daar met een gele kaart voor beloond. Met nog iets minder dan een kwartier te spelen gooiden de gasten het duel op slot. In de defensie van de thuisploeg werd de bal onvoldoende weggewerkt. Via Erdem Yeni kwam de bal voor de voeten van Jesse Broeils die de bal vervolgens snoeihard in de verre hoek schoot: 1-3. Drie minuten had het nog even spannend kunnen worden toen Jeroen Oosterhuis met een prima pass Frank de Boer op avontuur stuurde. Helaas voor de invaller was Grijpskerk-keeper Dirkjan Postma net even eerder bij de bal. Maar De Boer zag toch nog kans om de bal goed voor te geven op Martijs Delker die zijn kopbal rakelings over zag gaan. Dat was ook direct het laatste wapenfeit in een wedstrijd die duidelijk liet zien dat beide teams in de verste verte nog niet klaar zijn voor de competitie die voor De Heracliden met een thuiswedstrijd tegen het uit de derde klasse gedegradeerde DVC Appingedam begint.De Heracliden-Grijpskerk: 1-3(1-2)25. Haan 0-1(ed), 32. Pietens 0-2, 43. Delker 1-2, 77. Broeils 1-3Scheidsrechter Sanders (Emmen)Gele kaart: Khoenkhoen(Grijpskerk)De Heracliden: Buikema; La Crois(46. Oosterhuis), Hoff, De Vries, Smit; Wieringa, Haan(46. Mark de Boer), Jaarsma (65. Frank de Boer), Linstra, Ramtour; Delker.Grijpskerk: Postma; Broeils, Van der Wilt, Reker, Tillema; Khoenkhoen, Yeni, Eeuwema, De Boer; Pietens, Penninga.