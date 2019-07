Mareille Meijering sterkste in de Ronde van Kloosterburen.

Mareille Meijering was zaterdagavond de sterkste bij de dames in de Ronde van Kloosterburen. De renster uit het Utrechtse De Meern won de sprint van een kopgroep dat er door een vroege ontsnapping voor zorgde dat het helaas geen koers werd waarin er van veel spanning en strijd sprake was.Bij de dames in de categorieen Elite/Beloften,/Amateur/Junioren hadden zich zaterdag voor de Ronde van Kloosterburen in totaal zesentwintig deelneemsters aangemeld. Dat was niet het aantal wat men in Kloosterburen gewend was. Want sinds 2011, toen de Ronde weer op de wielerkalender kwam te staan, waren er steeds ruim veertig wielrensters die voor de dameskoers naar het Marnedorp kwamen. Maar zoals voorzitter Jan Gerdez en bestuurslid Jeroen Scholtens enkele weken geleden in deal lieten weten had Kloosterburen dit jaar stevige concurrentie van de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier die in de week voorafgaand aan de veertigste editie van de Ronde van Kloosterburen verreden werd. Zesentwintig rensters vertrokken er om 19.00 voor de veertig rondjes van 1150 meter. In de beginfase gebeurde er nog weinig in de koers. Er waren wat voorzichtige pogingen maar met nog tweeëndertig ronden te gaan ging Mareille Meijering er alleen vandoor. De renster van de Wielervereniging De Kannibaal nam een al snel een paar honderd meter voorsprong en wist dat uit te bouwen naar bijna tien seconden. Maar het peloton liet Meijering niet echt gaan want vier ronden later was alles weer samen. Met nog iets meer dan de helft van het aantal toeren te koersen was er opeens een ontsnapping van een viertal. Het kwartet bestond uit Mareille Meijering, Berit Huizing, Janneke Kalfsbeek en Fianna Stenveld. Dit viertal, dat uitstekend samenwerkte, wist al snel een ruime marge op te bouwen op de groep achtervolgers waar een prima samenwerking ver te zoeken was. Met nog vijftien ronden te gaan kreeg het kwartet Meijering, Huizing, Kalfsbeek, Stenveld de staart van het peloton zelfs al in zicht en een ronde later werd het peloton op een ronde achterstand gezet. Een peloton waar ondertussen Marieke Driesprong en Manon de Boer uit weggereden waren en wat later ook Anneke Dijkstra deed. Maar echt druk hoefde het leidend viertal zich niet te maken om deze ontsnappingen want ook de koplopers gingen er weer samen vandoor. Dat zorgde voor een koers waarin er wat groepjes door de straten van Kloosterburen reden waarbij de grootste groep het allemaal wel prima vond en geen aanstalten maakte om te proberen het trio Driesprong, De Boer en Dijkstra terug te pakken. Zo ging het richting een slotfase met vier koplopers, drie rensters in de achtervolging en een groep die later in de koers mocht gaan uitmaken wie de sprint van het peloton ging winnen. Met nog tien toeren op het rondenbord was er maar weinig verandering in de koers te bespeuren. De vier aan de leiding wisten dat ze het onderling moesten uitvechten wie de Ronde van Kloosterburen 2019 op haar naam mocht schrijven. Ronde nummer vijfendertig was de ronde dat speaker Rikus Bartol aan de rensters liet weten dat het voor de grote groep nog twee ronden koersen was zodat er in de laatste drie rondjes nog zeven rensters in koers waren. Van de groep achterblijvers was Aniek Sikma de snelste en zij werd op de voet gevolgd door Kimberly Hoekstra en Marthe Roose. Na het afsprinten van de achterblijfsters ging microfonist Rikus Bartol verder in op wie de grootste favoriet voor de eindzege was. Bartol zette zijn geld op de rappe Mareille Meijring maar zag ook in Fianna Stenveld wel een kandidaat voor de eindzege al moest de renster uit Enschede het dan niet op een eindsprint aan laten komen. Met nog een ronde te gaan was het viertal echter nog steeds compleet zodat de twee rensters van WV De Kannibaal, Janneke Kalfsbeek en Mareille Meijering, de beste papieren voor de winst hadden. Bij het uitkomen van de flauwe bocht voor de Sint-Willibrorduskerk was het inderdaad Marielle Meijering die aan de leiding lag en op de voet gevolgd werd door Berit Huizing uit Rolde. Wat Huizing ook probeerde, het was Mareille Meijering die als eerste over de meet kwam voor Berit Huizing die op haar beurt Janneke Kalfsbeek naar de derde plaats verwees waardoor Fianna Stenveld als nummer vier naast een podiumplaats greep.Uitslag Dames 40editie Ronde van Kloosterburen1 Mareille Meijering De Meern2 Berit Huiting Rolde3 Janneke Kalfsbeek Leeuwarden4 Fianna Stenveld Enschede5 Manon de Boer Leeuwarden6 Marieke Driesprong Dwingeloo7 Anneke Dijkstra Olterterp8 Aniek Sikma Buitenpost9 Kimberly Hoekstra Assen10Marthe Roose Enumatil