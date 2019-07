Tim Weerkamp winnaar dernykoers Ronde van Kloosterburen.

Tim Weerkamp was zaterdagavond de sterkste in de dernykoers van de Ronde van Kloosterburen. Een dernykoers die werd georganiseerd om te vieren dat de er voor de veertigste keer een wielerkoers in Kloosterburen werd georganiseerd .Voor het vieren van het feit dat de Ronde van Kloosterburen voor de veertigste keer werd verreden had het bestuur besloten om het criterium voor de mannen te vervangen door een wedstrijd achter Derny’s. Voorafgaand aan het criterium voor de vrouwen waren er eerst twee series waar de organisatie twintig coureurs voor had gecontracteerd maar waar uiteindelijk achttien van naar Kloosterburen waren gekomen. Een van de afwezigen was Peter Merx waar in de media nog duidelijk melding van werd gemaakt dat hij naar Kloosterburen zou komen. Helaas voor de organisatie dus geen Kolibrie uit Warfhuizen aan de start maar gelukkig waren Taeke Oppewal, Frank Visser, Martin van Dijken en Bas Seldenrijk, als winnaars van eerdere edities, wel van de partij. In de eerste serie, die ging over vijftien minuten en twee ronden, waren het Frank Visser, Tim Hiemstra, Tim Weerkamp Luuk Loohuis en Bas Seldenrijk die zich voor de grote finale wisten te plaatsen wat betekende dat de in Wehe-den Hoorn woonachtige Albert Lieuwes zich later op de avond voor de kleine finale mocht melden. In de tweede serie waren het Luuk Jansen, Wessel Lange, Taeke Oppewal Robert Zuidema en Marco van Dijken die als beste vijf naar de grote finale gingen en dat zorgde dat de Winsumers Oene Veenwijk en Jeroen Engels naar de kleine finale werden verwezen. Werden de twee series voor het damescriterium verreden, om 20.30 uur stond direct na afloop van de dameskoers, eerst de kleine finale achter de derny’s op het programma. In de eerste minuten was het Oene Veenwijk die zich duidelijk van voren liet zien. De Winsumer bleef een drietal ronden aan de leiding rijden voordat de koppositie werd overgenomen door Wout Marinus uit Surhuisterveen. De Fries kreeg in zijn spoor Jeroen Engels mee en ook Oene Veenwijk bleef op het vinkentouw zitten. Maar ook Marinus wist zijn koppositie niet vast te houden want het was de sterk rijdende Oene Veenwijk die, met als gangmaker Richard Konijn, toch weer aan de leiding kwam. Ondertussen begon ook Raymond Koch uit Zwolle zich wat meer met de strijd om de eerste drie plaatsen te bemoeien. Maar uiteindelijk lukte het de Zwollenaar niet om voorbij Wouter Marinus en Oene Veenwijk te komen waar ook Jeroen Engels niet in slaagde. De Winsumer stelde echt alles in het werk om zijn eigen fanclub blij te maken maar uiteindelijk moest hij toch genoegen nemen met een vierde plaats achter winnaar Oene Veenwijk, nummer twee Wouter Marinus en Raymond Koch die als derde eindigde in deze kleine finale. Stonden er voor de kleine finale acht combinaties aan de start, voor de grote finale waren dat er uiteraard tien. Nadat alle tien de coureurs hun stayers hadden opgepakt ging Wessel Lange er direct vandoor. De in Feerwerd woonachtige Lange was bekend met het parcours in Kloosterburen want ooit begon hij zijn wielerloopbaan in de Dikke Banden Race van de Ronde van Kloosterburen. Na vijf rondjes om de Sint-Willibrorduskerk kwam opeens Luuk Loohuis uit Groningen als eerste over start en finish met in zijn spoor Wessel Lange en Tim Weerkamp uit Groningen. Ondertussen kwamen ook Robert Zuidema uit Siddeburen en Taeke Oppewal uit Sneek wat meer naar voren zodat er halverwege koers een duidelijke afscheiding zichtbaar was. Een vijftal, Lange, Weerkamp, Loohuis, Zuidema en Oppewal wat voor een podiumplaats streed en een vijftal, Frank Visser, Luuk Jansen, Martin van Dijken, Tim Hiemstra en Bas Seldenrijk, die voor de bekende spek en bonen zijn rondjes door Kloosterburen reed. In dat achterveld probeerde Luuk Jansen uit Arnhem, die werd gestayerd door zijn partner Angela, nog wel om bij het vijftal te komen maar helaas voor de Arnhemmer werd daar het tempo steeds meer opgevoerd. Met nog twee minuten op de klok van juryvoorzitter Jacob Nieborg ging Tim Weerkamp, met als gangmaker Richard Konijn, er alleen vandoor. De Groninger pakte al snel een duidelijke voorsprong op Wessel Lange en Luuk Loohuis en een nog grotere op Taeke Oppewal en Robert Zuidema. Met nog twee toeren te gaan werd duidelijk dat het duo Konijn/Weerkamp het tempo er goed in had want de voorsprong werd alleen maar groter. Waar de spanning voor plaats een wel een beetje weg was gold dat niet voor de overige podiumplaatsen. Waar Wessel Lange lang in een kansrijke positie voor de tweede plaats lag moest de coureur uit Feerwerd uiteindelijk toch Luuk Loohuis en Robert Zuidema voor laten gaan en ook Taeke Oppewal wist in de laatste ronde Lange nog te passeren. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat Tim Weerkamp rond 21.30 uur als eerste over de streep kwam in een hoofdstraat van Kloosterburen waar helaas maar weinig publiek langs de kant stond. Weerkamp werd ruim een halve minuut later gevolgd door Luuk Loohuis die op zijn beurt Robert Zuidema weer een paar seconden voorbleef in een grote finale van de dernykoers in de veertigste editie van de Ronde van Kloosterburen.Uitslag Dernykoers Ronde van KloosterburenGrote Finale1 Tim Weerkamp Groningen2 Luuk Loohuis Groningen3 Robert Zuidema Siddeburen4 Taeke Oppewal Sneek5 Wessel Lange Feerwerd6 Frank Visser Utrecht7 Luuk Jansen Arnhem8 Marco van Dijken Appingedam9 Bas Seldenrijk Assen10 Tim Hiemstra DrachtenKleine Finale1 Oene Veenwijk Winsum2 Wouter Marinus Surhuisterveen3 Raymond Koch Zwolle