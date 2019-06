Bedrijvenvoetbal Bedum: Een feest voor iedereen.

De dertigste editie van het Bedrijvenvoetbaltoernooi werd bij de elftallen een prooi voor Multipromo dat de finale na twintig strafschoppen wist te winnen van Gert Zijlstra timmer en onderhoud/SIB Installaties. In het 7x7-toernooi nam het team van Problicity de penalty’s beter dan de mannen van Gonny Smit hypotheken en in het damestoernooi waren de dames van Kooistra Tuin & Dier de sterkste.Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni was het sportcomplex van de SV Bedum niet alleen het strijdtoneel voor de 30editie van het Bedrijvenvoetbaltoernooi. Naast het sportieve gedeelte was er op de zaterdag ook ruimte gemaakt voor lokale muzikanten die er als ‘Bedum Broest’ voor zorgden dat er ook op muzikaal gebied voldoende te genieten viel. Voor de elftallen die aan de dertigste editie van het Bedrijvenvoetbaltoernooi deelnamen waren de eerste poulewedstrijden al op vrijdagavond vastgesteld. Iets wat met vijfentwintig deelnemende teams geen overbodige luxe was omdat daar op de zaterdag voor het 7x7 toernooi nog eens vijf dames en tien herenteams bijkwamen en dat, zo vertelde bestuurslid Hans Gras, is ook wel het maximum. ,,Qua teams kunnen we niet groter worden. Dat kan alleen maar wanneer we er een derde dag aan vast zouden plakken. Maar dat is voor ons als bestuur geen optie. We maken dit evenement samen met onze vrijwilligers ieder jaar weer tot een groot succes maar we moeten geen roofbouw op mensen gaan plegen. Als je dat gaat doen omdat je denkt dat het nog groter moet worden ben je verkeerd bezig,” aldus Gras die als bestuurslid facilitaire zaken op vrijdag met een enorme tegenvaller werd geconfronteerd toen bleek dat Ali B wegens ziekte niet naar Bedum kon komen. ,,Toen dat bericht kwam was het heel even slikken maar daarna moet je dingen direct regelen. Er zijn altijd mensen die speciaal voor artiesten van dit kaliber komen en die misschien wel teleurgesteld reageren waar je dan op een gepaste wijze mee om moet gaan. Maar gelukkig werd ons met Ronnie Flex direct een prima vervanger aangeboden zodat het vanavond allemaal vast goed gaat komen en we de 1800 bezoekers die in de feesttent kunnen wel gaan halen.” Maar voordat het zo ver was moest er vanaf twaalf uur eerst nog gevoetbald worden in Bedum waar vanaf het middaguur dus ook door diverse lokale artiesten werd opgetreden. Als eerste band kwam Room2Roam op het podium die het publiek mocht vermaken terwijl er ondertussen op alle vijf de velden werd gevoetbald in het 11x11-toernooi. Nadat er een eerste speelronde op de zaterdag door de elftallen was afgewerkt waren het vervolgens de 7-tallen die hun wedstrijden voor de rest van de dag op het kunstgras af mochten werken. Zeventallen waar diverse spelers, zoals Middelstumer Ronnie Medema, al een groot aantal jaren aan het toernooi in Bedum meedoen. ,, Ik denk dat ik tot nu toe zeker twintig keer van de partij ben geweest. Eerder was dat o.a. met het team van Accountantskantoor Groeneveld, waar we toernooi in 2013 nog mee hebben gewonnen, maar tegenwoordig speel ik met een groot aantal Middelstumers in het 7x7-team van Steakhouse De Kleine Munt. En dat is prima want we worden allemaal een jaartje ouder en dan wordt het spelen van wedstrijden op een groot veld steeds moeilijker,” besluit Medema zijn verhaal. Waren er bij de mannen tien zeventallen die zich hadden aangemeld, bij de dames was dat helaas anders. Daar waren er ruim een week voor het toernooi nog maar vier teams over omdat een team zich had teruggetrokken. Doordat haar moeder, Petra Makkes-Venhuizen, de voorzittershamer van Rob van der Werf over gaat nemen hoorde Maiken Venhuizen van de afzegging van een team. Dat zorgde dat de scholiere direct aan de slag ging om een vijfde team te formeren. ,,Ik vond het jammer dat er maar vier damesteams meededen. Het vrouwenvoetbal leeft enorm en daarom moest er op het bedrijvenvoetbal nog zeker een team bij. Ik voetbal zelf in SV Bedum Meisjes O-17 en ben toen iedereen gaan vragen of wij niet met een team mee konden doen. Hoewel we het allemaal druk hebben met tentamens, daardoor heb ik bijvoorbeeld nog niets van de Oranje Leeuwinnen gezien, wilde iedereen wel even voetballen zodat wij als team Tandheelkundig Centrum Bedum bij de dames het vijfde team zijn,” aldus een vrolijke Maiken die verder nog verteld dat ze bij de Meisjes O-17 ‘links-mid’ speelt en dat Lieke Martens haar favoriete speelster is. Maar helaas gaat het in het eerste duel niet zo goed het team. Want in het openingsduel tegen Groenvoorziening v/d Werf wordt er door Maiken en haar teamgenootjes met 2-0 verloren. Maar haar toekijkende oma, Dineke Venhuizen, geeft met haar opmerking, ze zijn nog jong en dan kun je van een ouder team verliezen, een haarfijne analyse voor deze eervolle nederlaag. Ondertussen zorgt de band Thiossane Afrique voor het muzikale gedeelte waar ook Erica van Lente duidelijk van geniet. De burgermeester van de gemeente Dalfsen was even teruggekeerd in haar ‘oude’ gemeente om net als velen de nodige bekenden te spreken en er dus bijna van een reünie gesproken kon worden. Dat laatste is ook wat scheidsrechter Bert Volders het bijzondere aan het bedrijvenvoetbaltoernooi vindt. ,,Ik denk dat ik hier nu acht of negen keer als scheidsrechter actief ben. En wat mij opvalt, is dat het niveau ieder jaar hoger wordt maar de gezelligheid daar niet onder te lijden heeft. Er wordt door de teams duidelijk voor de winst gespeeld maar de sfeer blijft goed. Voor velen is het namelijk een weerzien met bekenden en dat maakt het ieder jaar weer tot een prachtig evenement.” Dat laatst is ook het gevoel wat Edwin van Zanten, oud-voorzitter van SV Bedum, bij het toernooi heeft, maar die dit jaar niet als speler actief zal zijn. ,,Je moet soms keuzes maken en voor deze ene keer heb ik gekozen voor de eerste editie van Stadspark Live. Daar treden o.a. Anouk en Sting op maar nu ik hier sta te kijken kriebelt het wel en vind ik het jammer dat ik niet mee kan doen. Ik ben al jarenlang deelnemer en was dan ook blij toen de organisatie, die trouwens een enorm compliment verdient voor wat men hier laat zien, een paar jaar geleden met het idee kwam om niet alleen met elftallen te spelen maar om er ook een toernooi voor zeventallen aan toe te voegen. En gezien aan het aantal deelnemende teams is dat een juiste beslissing geweest,” aldus Van Zanten die vervolgens het sportterrein waar ondertussen nog steeds de nodige muzikale klanken te horen zijn, er nog steeds het nodige wordt bijgepraat en er op de vijf velden nog steeds gevoetbald wordt tijdens een toernooi dat al dertig jaar garant staat voor feest en waar, gezien de alleen maar positieve reacties, ongetwijfeld nog een groot aantal jaren bij gaan komen.