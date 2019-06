Ezinge blijft door geflatteerde nederlaag tegen GSVV vijfdeklasser.

Ezinge blijft door het verloren finaleduel in de nacompetitie tegen GSVV uit Gerkesklooster vijfdeklasser. In Grootegast werd het voor de Ezingers, waar Daan Douwsma de absolute uitblinker was, een 3-0 nederlaag. Een nederlaag die door het bij vlagen uitstekend veldspel van de ploeg van trainer Leendert Nieborg als geflatteerd mag worden gezien.Ezinge-trainer Leendert Nieborg kon zaterdag voor het de nacompetitiefinale tegen GSVV geen beroep doen op de al langer geblesseerde Ricardo de Wit en zieke Paul Broekhuizen. De middenvelder had een dag eerder nog veertig graden koorts zodat uitgesloten was dat hij een dag later tot de wedstrijdselectie van de Ezingers kon behoren. ,,In eerste instantie is dat natuurlijk voor beide jongens heel vervelend. Maar voor ons als ploeg is het ook een enorme aderlating. Ricardo is voor ons belangrijk in de verdediging en Paul heeft zich na zijn komst in de winterstop opgewerkt tot onze motor op het middenveld,” aldus Leendert Nieborg die niet alleen De Wit en Broekhuizen moest missen maar ook wist dat Wiebe Leistra en Dennis Abbas niet volledig fit waren. ,,Wiebe heeft al een aantal weken last van een hamstringblessure en Dennis sukkelt al geruime tijd met liesklachten. Dus om nu te zeggen dat we met een fitte selectie aan deze finale beginnen zou de waarheid niet zijn. Maar, en dat heb ik aan begin van de nacompetitie al gezegd, wij hoeven niks en vandaaruit hebben we nu al twee vierdeklassers uitgeschakeld. En wie weet pakken we vandaag ook de winst tegen GSVV hoewel dat geen gemakkelijke opgave gaat worden.” Waar het in Ezinge rond 13. 00 uur nog prima weer was, een half uur later was dat in Grootegast duidelijk anders. Een enorme regenbui en een stevige wind zorgden dat de omstandigheden op dat moment nog niet echt geweldig waren voor het duel tussen GSVV en Ezinge. Maar, zo werd in de bestuurskamer van Fc Grootegast verteld, tegen half drie zou het stoppen met regenen. Iets wat inderdaad klopte waardoor alleen de stevige wind nog een hinderlijke factor was. Helaas voor het als uitteam spelende Ezinge waren zij het team dat in de eerste helft tegen de sterke wind in moest spelen en dat zorgde dat GSVV direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jens Rutgers een optisch veldoverwicht had. Ondanks de hinderlijke tegenwind creëerde Ezinge zich in het eerste kwartier ook een paar mogelijkheden zodat de beginfase als aantrekkelijk mocht worden betitteld. In de 18minuut was daar een eerste echte kans voor de ploeg uit Gerkesklooster toen doelman John Nooren een schot van Ietze-Durk Keuning met het nodige geluk maar net onschadelijk kon maken. Was het schot van Keuning een waarschuwing, vijf minuten later kwam GSVV op voorsprong. Een dieptepass van Lars Niewijk richting Wichard Aling werd door de aanvaller fraai over een kansloze doelman John Nooren gekopt: 1-0. Na deze toch wat ongelukkige tegentreffer moest Ezinge zich even weer herstellen omdat de ploeg voetballend zeker niet de mindere was dan de ploeg uit Gerkesklooster maar de wind ze wel heel veel parten speelde. Zo was daar in de 39minuut een vrije trap van Lars Niewijk die door de wind steeds meer vaart kreeg maar door goalie John Nooren uitstekend werd verwerkt. In de voorlaatste minuut van een aantrekkelijke eerste helft zag het er even naar uit dat Ezinge op gelijke hoogte met GSVV kwam. Een prima voorzet van de uitstekend spelende rechtsback Jordy Huizing werd door Wiebe Leistra richting het vijandelijk doel gekopt. Waar de in groten getale aanwezige aanhang van Ezinge dacht dat de bal in het doel verdween ging de kopbal van Leistra echter in het zijnet. Zo brak de rust aan met een 1-0 achterstand voor de Ezingers die gezien het vertoonde spel in deze eerste helft nog alle kans hadden om het duel naar zich toe te trekken. In de beginfase van de tweede helft waren de eerste mogelijkheden voor GSVV. In de 47minuut moest doelman Nooren al redding brengen op een inzet van Oeds Kuipers en in de 53minuut wist de jonge goalie prima redding te brengen op een kopbal van Wichard Alink. Maar vanaf dat moment was het Ezinge wat de klok sloeg en was het wachten op de aansluitingstreffer van de Ezingers. Een aansluitingstreffer waar men volop kansen voor kreeg maar Ewart Gerritsen, Sil Douwsma en Nick Rosema waren niet gelukkig in de afwerking. In de 66minuut was er nog wel een grote kans voor Dennis Abbas maar de goaltjesdief van Ezinge, die duidelijk niet fit was, zag zijn vrije trap gepareerd worden door GSVV-keeper Van der Meer. Rond de 70minuut probeerde Leendert Nieborg met een aanvallende wissel nog wat te forceren. In het veld kwam Julian Kemkers en ging centrale verdediger Melle Gerritsen naar de kant. En vijf minuten later verliet ook de moegestreden Sil Douwsma het veld. Voor de aanvaller kwam verdediger Jelle Huizing zodat Jasper Dijkstra naar de frontlinie vertrok in een poging om daar nog wat te forceren. Maar helaas voor de withemden pakte deze wissel faliekant verkeert uit want door niet goed ingrijpen op het middenveld wist Marco Kooistra een minuut later de stand op 2-0 te brengen. Nu werd het voor Ezinge helemaal een loodzware klus om nog met een goed resultaat huiswaarts te keren zodat Leendert Nieborg met het inbrengen van Ben Douwsma in de 85minuut voor Nick Rosema nog wat probeerde te forceren. Maar helaas zorgde ook deze wissel niet voor het gewenste resultaat want in de 87minuut kwam de 3-0 op het scorebord te staan. Een vrije trap van Lars Niewijk kreeg John Nooren niet onder controle en dat zorgde dat Marco Kooistra met zijn tweede goal van de middag het duel definitief op slot gooide. Dat zorgde er dan ook voor dat een prima fluitende scheidsrechter Jens Rutgers na negentig minuten een einde aan een als kijkspel prima wedstrijd besloot te maken. En eindsignaal wat betekende dat Ezinge, dat voetballend beter was dan GSVV, ook volgend seizoen in de vijfde klasse zal uitkomen maar uiteindelijk kan terugkijken op een meer dan voortreffelijk seizoen.GSVV-Ezinge: 3-0(1-0)23. Alink 1-0, 76. Kooistra 2-0, 87. Kooistra 3-0Scheidsrechter : J. Rutgers (Coevorden)Assistenten: J. Swart, L. LeenknegtGele kaarten: Melle Gerritsen, Abbas (Ezinge)Ezinge: Nooren; Jordy Huizing, Melle Gerritsen(70. Kemkers), Daan Douwsma, Dijkstra; Vergeer, Leistra, Rosema(85. Ben Douwsma), Abbas; Sil Douwsma(75. Jelle Huizing), Ewart Gerritsen.GSVV: Van der Meer; Niewijk, Hoeksma, Laanstra, Keuning; Storm, Kuipers, Kootstra, Jagersma; Alink, Kooistra.Te weinig gekregen.Na afloop van de nacompetitiefinale tegen GSVV was Ezinge-trainer Leendert Nieborg duidelijk teleurgesteld. ,,We zijn geklopt doordat we zelf de goals te gemakkelijk weg hebben gegeven. Want zeker in de tweede helft waren wij eigenlijk heer en meester. En daarom was het ook doodzonde dat Paul en Ricardo niet konden spelen en Dennis en Wiebe niet echt fit waren. Maar we kunnen verder trots zijn op ons seizoen maar toch overheerst het gevoel dat we vandaag te weinig hebben gekregen.”