Ezinge door zege op ASC’75 nog een stap verwijderd van promotie.

Ezinge wist zaterdagmiddag voor een hernieuwde stunt te zorgen door in de tweede ronde van de nacompetitie van vierde klasser ASC’75 te winnen. In Augustinusga werd het een 3-1 voor de Ezingers die zich nu mogen gaan opmaken voor de finale tegen GSVV uit Gerkesklooster.Voor Ezinge stond zaterdagmiddag de tweede ronde in de nacompetitie om een plaats in de vierde klasse op het programma. De tegenstander was ASC’75 dat in zaterdag 4C het seizoen op een tiende plaats beëindigde. Een tiende plaats voor de ploeg uit het Friese Augustinusga dat er voor zorgde dat zij het thuisvoordeel hadden waar Ezinge-trainer Leendert Nieborg duidelijk zijn vraagtekens bij had. ,,Persoonlijk had ik liever een uit en thuisduel gehad zodat beide verenigingen er ook qua kantineomzet wat aan zouden hebben. Maar helaas is dat niet het geval omdat het nacompetitieformat voor de zoveelste keer weer is veranderd en wij als vijfdeklasser twee keer uit moeten spelen, aldus Nieborg die voor het duel tegen ASC’75 zijn topscoorder Dennis Abbas weer in de basis zag terugkeren. ,,Dennis wil ondanks liesklachten zelf graag starten en vandaar uit zien we wel waar het schip strandt.” Al in de vijfde minuut was het al raak voor Ezinge. Na eerst een miskleun van verdediger Nico Brandsma ging ook ASC-doelman Henk Witte in de fout. Wat de goalie van de Friesen precies van plan was werd niet helemaal duidelijk maar zijn foutieve timing zorgde er voor dat Wiebe Leistra de bal rustig in het doel van de gastheren kon koppen: 0-1. Twee minuten later had het al 0-2 kunnen staan. Een prima pass van Sil Douwsma bracht Dennis Abbas in scoringspositie. Helaas voor de Ezingers had hun goaltjesdief het vizier nog niet op scherp staan zodat het 0-1 bleef. In de tiende minuut was het weer raak voor de bezoekers. Na een prima combinatie van de in het rood spelende Ezinge kopte Wiebe Leistra de bal slim door op Dennis Abbas. De Winsumer zag in een flits dat ASC-keeper Henk Witte weer niet de juiste keuze maakte waardoor het voor Abbas een koud kunstje was om de bal in het vijandelijk doel te tikken. Drie minuten later stond het opeens 1-2. Niet goed ingrijpen op het middenveld zorgde dat aan de kant van ASC’75 Nick van den Berg in balbezit kwam. Toen de oud-inwoner van Warffum, met afstand de beste speler aan de kant van de thuisploeg, vervolgens geen strobreed in de weg werd gelegd werd zijn doelpoging beloond met de aansluitingstreffer. Een aansluitingstreffer die doelman John Nooren zich ook mocht aanrekenen omdat het schot van grote afstand richting het doel werd geschoten. Twee minuten later had het ook 2-2 kunnen staan maar nu lag doelman Nooren wel goed in de baan van het schot van weer Nick van den Berg. Zo bleef het in de eerste helft een duel waarin het nog alle kanten op kon gaan en waar de sterke wind zeker invloed op had. Zo kon doelman Nooren in de dertigste minuut maar met heel veel moeite een vrije trap uit de bovenhoek tikken omdat de bal, gedragen door de wind, steeds meer snelheid kreeg. Ondertussen werd het duel ook wat steviger wat eerst Hille Wijma, aan de kant van de thuisploeg, en Sil Douwsma een gele kaart opleverde. Tot aan de rust veranderde er verder niets meer aan de stand zodat beide ploegen met een 1-2 stand op het scorebord de kleedkamer opzochten. Na de thee was er in de 52minuut een eerste kans voor Wiebe Leistra. Maar helaas voor Ezinge ging het schot van de middenvelder rakelings over het doel van de gastheren. Vier minuten later was het wel raak voor de bezoekers. Paul Broekhuizen stuurde met een fraaie pass Nick Rosema op avontuur. De ook zaterdag weer prima spelende Nick Rosema moet even gedacht hebben dat hij op een onbewoond eiland liep want in de verste verte was geen verdediger van de thuisploeg te bekennen. De eerste die hij tegenkwam was doelman Henk Witte. De keeper van ASC’75 wist het schot echter maar half te keren zodat Rosema via de rebound alsnog de 1-3 op het scorebord schoot. Een minuut later had Sil Douwsma de 1-4 op zijn schoen. Maar de wat ongelukkig spelende, maar veel werk verzettende linkeraanvaller, kreeg de bal echter niet langs doelman Witte. Nadat aan de kant van Ezinge Wiebe Leistra en Dennis Abbas naar de kant waren gegaan, hun vervangers waren Julian Kemkers en Jordy Huizing, mocht er verwacht worden dat de thuisploeg wat meer risico’s zou gaan nemen. Maar vanaf de bank van de thuisploeg gebeurde er maar weinig waar men zich bij Ezinge ongerust over hoefde te maken. Bij de thuisploeg kwamen voor de slotfase Thomas de Haan, Marco de Haan en Erik Posthumus nog in het veld voor Hielke van Dijk, Auke Alma en Remko Hofman. Maar ook met drie verse krachten in de gelederen stelde het aanvallend niet veel voor wat ASC ’75 liet zien. Waar de thuisploeg maar niet tot scoren kwam, en daardoor richting degradatie ging, kreeg Ezinge in de 83minuut nog een dot van een kans om op 1-4 te komen. In het eigen strafschopgebied pikte Paul Broekhuizen de bal op. Wat volgde was een indrukwekkende solo waarbij hij een vijftal tegenstanders het nakijken gaf. Maar alleen voor doelman Witte besloot de middenvelder te schieten i.p.v. dat hij ook de doelwachter passeerde. Want nu ging het schot van de zaterdag weer uitstekend spelende Broekhuizen net naast het vijandelijk doel. Maar uiteindelijk mocht dat de pret niet drukken voor de gasten . Want in de nog resterende minuten gaf de defensie, met een hoofdrol voor Daan Douwsma, niets meer weg zodat er na iets meer dan negentig minuten een 1-3 stand op het scorebord stond. Een stand wat er voor zorgde dat ASC’75 afdaalde naar de vijfde klasse en Ezinge nog steeds in de race is voor promotie naar de vierde klasse. En dat alleen al noemde trainer Leendert Nieborg een prestatie van formaat. ,,Wanneer ik terugkijk op dit duel dan moet ik zeggen dat we het eerder hadden moeten beslissen. Nu lieten we ASC’75 toch weer terug in de wedstrijd komen en dat was jammer. Maar het is natuurlijk prachtig waar we nu staan en wie weet wat voor moois er nog gaat gebeuren. Maar een ding is zeker, dit pakken ze ons al niet meer af.”ASC’75-Ezinge: 1-3 (1-2)5. Leistra 0-1, 10. Abbas 0-2, 13. Van den Berg 1-2, 56. Rosema 1-3Scheidsrechter: H. Bulthuis (Siddeburen)Assistenten: A. Adema, AJ. Op ’t HoltGele kaarten: Zwart, Wijma, Alma (ASC’75), Douwsma, Kemkers, Staal(Ezinge)ASC’75: Witte, Van Dijk(80.Posthumus), Weening, Brandsma, Alma(82. Thomas de Haan); Teijema, Hofman(80. Marco de Haan), Wijma, Van den Berg; De Jong, ZwartEzinge: Nooren; Vergeer; Melle Gerritsen, Daan Douwsma, Dijkstra; Rosema, Leistra(62. Huizing), Abbas(70. Kemkers), Broekhuizen; Ewart Gerritsen(85. Staal), Sil Douwsma