TLC op alle fronten afgetroefd door FVV: 1-5

TLC op alle fronten afgetroefd door FVV: 1-5Voor TLC liep het nacompetitieduel tegen FVV uit op een enorme deceptie. Op sportpark De Koepel werd het een 5- 1 nederlaag voor de ploeg uit Leek dat op alle fronten zijn meerdere moest erkennen in een slim spelende FVV.Sportpark De Koepel was het strijdtoneel voor het nacompetitieduel tussen TLC en FVV. Een duel wat voor de winnaar promotie naar de derde klasse zou betekenen en de verliezer nog een herkansing zou bieden. TLC en FVV zaten dit seizoen in dezelfde competitie en de onderlinge resultaten waren, met een zege en een gelijkspel, in het voordeel van de in Haren als uitteam spelend FVV. Naast dat de ploeg uit Foxhol in de onderlinge duels beter uit de verf was gekomen moest de formatie uit Leek het ook nog eens zonder zijn geblesseerde doelman Thom Aalders doen. De goalie was enkele weken eerder geblesseerd geraakt aan zijn scheenbeen en werd vervangen door A-junior Tom Degen. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Stefan Aalders uit Assen was de eerste kans in de derde minuut voor TLC. Maar helaas voor de ‘thuisploeg’ ging het schot van Delano Dussel voorlangs het doel van FVV. Nadat de tweede mogelijkheid van TLC door Frank Driessen, de aanvoerder aaide de bal i.p.v. flink uit te halen, om zeep werd geholpen was er in de dertiende minuut een eerste mogelijkheid voor de Foxholsters. Goed voorbereidend werk van Arnold Slagter bracht de bal bij Glenn Pietens. Maar i.p.v. de bal te drukken schoot de middenvelder van FVV de bal via de lat over het doel van TLC. Na dit eerste kwartier met wat mogelijkheden voor beide ploegen kakte het duel wat in wat mede kwam door het warme weer. Werd Nederland een dag eerder nog geplaagd door heel veel wind en stevige regenbuien, pinksterzondag stond in het teken van zonneschijn en hoge temperaturen. In de 29minuut viel er voor de supportersschare van FVV wat te juichen. Na een afgeslagen aanval van TLC namen de ‘gasten’ de aanval razendsnel over. De bal werd vanaf het middenveld goed doorgespeeld naar de op de rechtervleugel vrijstaande Thomas van Kalfsbeek. Wat volgde was een prima voorzet die door Sven Addens achter TLC-keeper Tom Degen werd getikt:0- 1. Drie minuten later had het alweer gelijk kunnen staan. Bij een aanval van de Leeksters kwam FVV-doelman Martijn Brondijk te laat zijn doel uit. Maar de goalie had vervolgens het geluk dat de lob van Delano Dussel over het doel verdween. Met nog zes minuten tot aan de rust was het TLC dat toch de gelijkmaker wist te scoren. Een snelle 1/2 combinatie tussen Stefan van Leeuwen en Rick Renkema zorgde dat Van Leeuwen doelman Brondijk van dichtbij kansloos liet: 1-1.Dit werd zes minuten later ook de ruststand na een eerste helft die als kijkspel geen voldoende had gescoord. Bij aanvang van de tweede helft werd snel duidelijk dat de ploeg van trainer Wander Balkema niet goed uit de kleedkamer was gekomen. Het was FVV wat direct de regie pakte en in de 56minuut op een verdiende 1-2 voorsprong kwam. Slecht uitverdedigen van de Leeksters zorgde dat Gerry Snip wel heel gemakkelijk doelman Degen wist te passeren. Vijf minuten later kon er een volgende treffer voor de Foxholsters genoteerd worden. Op ongeveer twintig meter van het doel van de withemden mocht FVV een vrije bal nemen. Een vrije trap die door Glenn Pietens richting doelman Tom Degen werd getrapt. De goalie van TLC leek de bal simpel te kunnen pakken maar wat volgde was een blunder die je als doelman niet wilt meemaken. Want tot afgrijzen van allen die voor TLC waren gleed de bal door de handen van Degen en rolde vervolgens tergend langzaam over de lijn: 1-3. Deze curieuze goal was het breekpunt voor TLC, dat zeker in de tweede helft absoluut niet in de wedstrijd zat. De Leeksters moesten namelijk twee keer scoren om in ieder geval nog een verlenging uit het vuur te slepen. Dat zorgde dat in de 63minuut Jetse Tuithof bij de Leeksters in de ploeg kwam voor Janniek Topper. Door de komst van Tuithof, en het wat meer risico’s nemen van de Leeksters, kwam er wat meer strijd in een tot dan wat tam duel. Daardoor werden ook de duels wat grimmiger maar een uitstekend fluitende Stefan Aalders had het duel prima onder controle. In de 72minuut was het over en uit voor TLC. Op de linkervleugel werd de snelle Arnold Slagter weggestuurd. De vleugelflitser van FVV leek wel op de brommer te zitten want zijn directe tegenstander ‘Edje’ Sanroesdi was in geen velden of wegen te bekennen. Met de bal aan de voet stormde Slagter vervolgens het strafschopgebied in om doelman Degen met een schot in de verre hoek kansloos te laten. De 1-4 was uiteraard de voorbeslissing van een wedstrijd waarin TLC geen moment echt goed in zijn spel kwam. De gasten uit Foxhol speelden het namelijk heel slim door zeer compact te spelen en met snelle uitvallen de formatie uit Leek pijn probeerde te doen. Iets waar de ploeg van trainer Henk de Koe, en zeker in de tweede helft, steeds vaker in slaagde. Na de vierde treffer was het geloof in een goed resultaat bij TLC wel verdwenen en keek men al voorzichtig vooruit naar de herkansing die voor donderdagavond op het programma staat. Want ook in de slotfase werd het steeds meer duidelijk dat een op alle fronten beter FVV beter er met de promotie naar de derde klasse vandoor zou gaan. Iets wat helemaal duidelijk werd toen invaller Sarwar Khan er in de 85minuut ook nog eens 1-5 van wist te maken. Zo werd het uiteindelijk een duidelijke deceptie voor de Leeksters die donderdagavond in eigen huis het mogen gaan opnemen tegen Ruinerwold in een herkansing om toch nog de derde klasse te bereiken. Maar gezien het spel tegen FVV zal de ploeg enige oplapactiviteiten nog bitterhard nodig hebben om na een eventueel goed resultaat tegen Ruinerwold ook het duel tegen de winnaar van het duel Westerwolde-Titan winnend af te sluiten.TLC-FVV: 1-5(1-1)Scheidsrechter : S Aalders (Assen)Assistenten: R. Meints en J de VriesTLC: Degen; Sanroesdi, Topper, Renkema, Spaan; Renkema, Tjoelker, Driessen; Rozema, Van Leeuwen, DusselFVV: Brondijk; Sambre, Djukic, Snip, Jansen; Akdemir, Slagter, Pietens, Slagter; Van Kalfsbeek, Addens, Maros.