Zeester na strafschoppenserie ook volgend seizoen vijfdeklasser.

Zeester was zaterdagmiddag dicht bij het bereiken van de tweede ronde van de nacompetitie. Maar om een onverklaarbare reden kwam arbiter Alex Vegter terug op een genomen beslissing en werd een goal van de thuisploeg alsnog afgekeurd. Dat zorgde dat strafschoppen de beslissing moesten brengen waar Veendam 1894 het meest gelukkig mee was door de strafschoppenserie met 4-1 te winnen.Aan de kant van Zeester was niet iedereen fit voor het nacompetitieduel tegen Veendam 1894. Zo ondervond Henri Nienhuis hinder van een knieblessure en had broer Jasper last van een blessure aan zijn hak. Verder was Stefan Knol nog maar net weer hersteld van een hamstringblessure en dat zorgde dat Marinus Siekman er voor had gekozen om met Stefan Knol en Jasper Nienhuis te beginnen en Jeffrey Brink vanaf het middenveld te laten spelen zodat Henri Nienhuis op de bank begon. ,,Het is een te groot risico om met alle drie te beginnen want als we een ronde verder komen dan hebben we iedereen nodig,” aldus Siekman die uiteraard wat informatie had ingewonnen over de Veendammers. ,,Het is al een wat oudere ploeg met het nodige aan routine. In Armin Sabic en Roy Muurman heeft het twee prima aanvallers maar toch heb ik er alle vertrouwen in dat wij de volgende ronde bereiken. Het zal niet gemakkelijk worden maar we gaan ze direct vanaf het begin onze wil proberen op te leggen.” Rond 14.30 uur kwamen de spelers en het arbitrale trio in wolk van rook uit de diverse fakkels het veld op. Iets wat liet zien dat er in Zoutkamp wat op het spel stond in het duel tussen Zeester en Veendam 1894 maar waar in de eerste helft maar weinig van te merken was. Beide ploegen kregen wel wat mogelijkheden maar veel stelde dat niet voor. De enige kans voor de thuisploeg was in de 29minuut toen Danny Beerda een vrije trap richting de tweede paal krulde. Daar was Jan Wouter Zwart echter net te laat om de 1-0 achter doelman Rob Olijve te knikken. Bij zijn actie leek het alsof de verdediger in aanraking kwam met de doelpaal maar gelukkig viel de schade voor de Zoutkamper mee. Nadat Zeester-keeper Daniel Veenstra in de 39minuut nog een schot van Mark van der Laan fraai onschadelijk had gemaakt brak de rust aan zonder dat er in Zoutkamp was gescoord. Waar de eerste helft maar een tamme bedoening was gebeurde er direct na de rust meer. In de 50minuut hadden de gasten op 0- 1 kunnen komen maar Daniel Veenstra wist een prima schot van Roy Muurman tot corner te tikken. Drie minuten later moest Marinus Siekman een eerste wissel toepassen. Voor de geblesseerd geraakte Danny Beerda kwam de nog maar nauwelijks van een knieblessure herstelde Henri Nienhuis in het veld. In de 55minuut was er weer een formidabele redding van Daniel Veenstra te bewonderen. De jonge doelman plukte met een geweldige safe een schot van Mehmet Karticioglu uit de benedenhoek. Weer een minuut later ging Cees de Jong geblesseerd naar de kant. Voor De Jong kwam Ruben Postma in het veld. Ondertussen werd het steeds meer een slijtageslag in een tweede helft waarin de gasten de iets bovenliggende partij waren. Aan de andere kant kreeg de thuisploeg ook de nodige kansen om tot scoren te komen maar Vince van der Veen en Chris Noordhof konden onvoldoende los komen van hun directe tegenstander. In de 65minuut zag het er naar uit dat de bezoekers op voorsprong zouden komen. Maar op advies van zijn assistent Suresh Wagenaar keurde scheidsrechter Alex Vegter de goal van Roy Muurman af wegens buitenspel. Vijf minuten na de afgekeurde goal van de gasten ging bij de thuisploeg Chris Noordhof naar de kant. De jonge spits, die ook zaterdag weer liet zien dat hij in de toekomst een vaste waarde voor de Zoutkampers kan worden, was moegestreden en werd vervangen door Alex Zijlstra. Met nog iets meer dan een kwartier te gaan was daar opeens het moment dat ‘heel’ Zeester om een strafschop schreeuwde. Bij een aanval van de Zoutkampers drong Vince van der Veen het strafschopgebied van de gasten binnen en werd binnen de beruchte lijnen aangetikt door een van de Veendammers. Maar scheidsrechter Vegter zag hier geen overtreding in. Vanaf dat moment kwam er steeds meer spanning te staan op een duel die meer spannend dan goed was en waar het warme weer en een gortdroge grasmat debet aan waren. In de slotfase was het eerst Mark van der Laan die voorlangs het doel van de thuisploeg schoot en in de 83minuut moest Daniel Veenstra voor de zoveelste keer zijn niet geringe kwaliteiten aanspreken om een schot van de mee opgerukte Mehmet Karticioglu onschadelijk te maken. Ondertussen strompelde aan de kant van de gastheren Vince van der Veen over het veld. De spits ging rond de 80minuut opeens naar de grond en gezien de behandeling die volgde was een blessure aan het bovenbeen de oorzaak. De spits moest echter door want Marinus Siekman had zijn drie wissels al moeten gebruiken en kon alleen maar meer wisselen wanneer er verlengd moest worden. Want dat was een nieuwe regel, bij een verlenging mocht er nog een vierde keer gewisseld worden. Een verlenging die er steeds meer aan zat te komen en die tegen de klok van half vijf ook daadwerkelijk daar was. Dat zorgde dat aan de kant van de Zoutkampers Vince van der Veen uit zijn lijden verlost kon worden en Simon Postma de withemden kwam versterken. Met een nog fitte Postma in de gelederen probeerde Zeester in de eerste helft van de verlenging wat meer kansen te creëren. Omdat ook de Veendammers dezelfde plannen hadden werd het ook in de eerste helft van de verlenging een duel die nog alle kanten op kon gaan. Maar met nog vijf minuten in het eerste deel van de verlenging te gaan leken de kansen voor de Zoutkampers toe te nemen omdat Veendam 1894 met een man minder verder moest. Bij een aanval van de gasten kreeg Roy Muurman een zwieper van Ruben Postma. Waar de aanvaller van de gasten een vlagsignaal had verwacht, assistent-scheidsrechter Suresh Wagenaar stond er met zijn neus bovenop, bleef deze uit. Wat volgde was een tirade van Muurman die daar direct rood voor kreeg van scheidsrechter Vegter. Dit akkefietje zorgde al voor aardig wat oponthoud maar wat in de tweede helft van de verlenging nog gekker zou worden. Waar in de eerste vijftien minuten van de verlenging Jan Wouter Zwart tot twee keer toe dicht bij de 1-0 was zorgde Jeffrey Brink dat sportpark Toercamp in de 115minuut ontplofte door zijn ploeg naar een 1-0 voorsprong te schieten. Waar de Zoutkampers gek van vreugde werden vlogen ondertussen de spelers van Veendam 1894 als dolle stieren richting assistent-scheidsrechter Wagenaar. Een assistent die niet gevlagd had voor iets onreglementairs maar wel werd aangevallen door alles wat Veendam was. Dat zorgde dat Alex Vegter zijn collega kwam steunen door de spelers van de gasten weg te sturen. Wat volgde was een gesprek tussen Wagenaar en Vegter wat er na een aantal minuten van overleg voor zorgde dat de goal toch werd afgekeurd. Een beslissing die door velen als een zwaktebod van het duo Vegter/Wagenaar werd gezien. Na de beslissing dreigde het vervolgens in Zoutkamp even helemaal uit de hand te lopen toen er wat Zoutkampers en Veendammers achter het doel van Veendam 1894 met elkaar op de vuist gingen. Toen dit binnenbrandje ook geblust was ging het weer verder en floot de leidsman rond 17.15 ook de verlenging de geschiedenis in. Het laatste fluitsignaal zorgde dat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Strafschoppen die Zeester geen geluk brachten. In het ABBA-systeem begon Niels Alt maar die wist niet te scoren. Veendam deed dat in zijn twee beurten wel en dat zorgde voor een tussenstand van 0-2. Jan Willem Zwart bracht de spanning weer terug door zijn strafschop te benutten. Iets waar Henri Nienhuis niet in slaagde zodat de stand 1-2 bleef. Toen Veendam 1894 zijn twee volgende elfmetertrappen ook wist te benutten was het over voor Zeester en wist het dan men ook het volgend seizoen weer in de vijfde klasse uit zal moeten komen.Zeester-Veendam 1894: 1-4 (na strafschoppen)Scheidsrechter A. Vegter (Loppersum)Assistenten: Franzky en WagenaarGele kaarten: Jasper Nienhuis(Zeester), Meijer(Veendam1894)Rode kaart: Muurman (Veendam1894)Zeester: Veenstra; Schultz, Alt, Zwart, De Jong(58. Ruben Postma); Jasper Nienhuis, Beerda(55. Henri Nienhuis), Brink, Stefan Knol, Chris Noordhof(70. Zijlstra); Van der Veen( 92. Simon Postma)Veendam 1894: Olijve; Keereweer, Karticioglu, Venema, Bydar; Meijer, Hollander, Van der Laan; Kenny Slagter(90. Sabic), Muurman, AkgulBestolenTrainer Marinus Siekman was na afloop van het duel tegen Veendam 1894 woedend. ,, We zijn bestolen want hij keurt de goal van ons eerst goed en er was ook geen vlagsignaal. Dan gaat Veendam 1894 protesteren en wordt de goal alsnog afgekeurd. Wat dat betreft wordt het steeds erger. Scheidsrechters worden steeds banger want ook deze werd geïntimideerd vanaf de kant van Veendam, en dan krijg je dit soort waardeloze beslissingen.”