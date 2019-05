Ezinge door gelijkspel winnaar derde periode

Ezinge heeft zich zaterdagmiddag weten te plaatsen voor de nacompetitie. In een wedstrijd die meer spanning bracht dan dat er van goed voetbal sprake was speelden de Ezingers met 1-1 gelijk tegen kampioen Lycurgus en dat was voldoende om de derde periode te winnen.Een punt zou in het thuisduel tegen kampioen Lycurgus voor Ezinge al voldoende kunnen zijn om de derde periode te winnen. De ploeg uit Feerwerd had een voorsprong van twee punten op VVK en GRC Groningen maar het doelsaldo van de Ezingers was veel beter dan dat van de beide concurrenten. Op VVK bedroeg de voorsprong zeventien en op GRC Groningen zelfs tweeëntwintig goals. Wat dat betreft stonden de zaken er voor Ezinge dus goed voor al was trainer Leendert Nieborg voor aanvang van het duel tegen Lycurgus nog niet echt gerust op een voor zijn ploeg goede afloop. ,,Lycurgus heeft tot toe alleen het uitduel tegen Zeester verloren. Dat betekent dat we het vandaag niet cadeau gaan krijgen. Mocht het vandaag mis gaan dan denk ik nog wel even terug aan het uitduel tegen VVK. Die verloren we maar toen hadden we minimaal een punt uit het vuur moeten slepen,” aldus Nieborg die zaterdag geen beroep kon doen op de geblesseerden Ricardo de Wit en Julian Kempkers. Direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Vonk uit Surhuisterveen was het al snel raak in Feerwerd. In de tweede minuut zorgde Nick Rosema er met een fraaie pass voor dat Sil Douwsma op de linkervleugel in balbezit kwam. Wat volgde was een prima voorzet van de linkerspits die bij de tweede paal door Ewart Gerritsen achter Lycurgus-keeper Jeffrey Raatjes werd getikt: 1-0. Na deze snelle openingsgoal was het vervolgens Lycurgus dat steeds meer grip op het duel kreeg. Aan de kant van de kampioen konden de spelers elkaar duidelijk beter vinden dan bij de thuisploeg die hun handen dan ook steeds meer vol hadden om Lycurgus van het scoren af te houden. Waar het de gasten echter maar niet lukte om tot scoren te komen slaagde Ezinge daar in de 23minuut bijna voor de tweede keer in. Op een prima pass van Sil Douwsma werd goed gereageerd door Dennis Abbas. Maar helaas voor Ezinge ging de lob van de goaltjesdief niet alleen over doelman Raatjes maar ook over het doel van de bezoekers. Zo bleef het dus 1-0 in Feerwerd waar het keihard hoofdveld er voor zorgde het voor de spelers bijna onmogelijk was om een goed uitgevoerde aanval op de mat te leggen. Nadat aan de kant van de bezoekers Ryan Flierman in de 35minuut was vervangen door Bart Penninga stond het vier minuten later gelijk in Feerwerd toen een prima voorzet van Robby van der Veen door Hein Wuite achter een kansloze John Nooren werd gekopt: 1-1. Dit was ruim vijf minuten later ook de ruststand na een helft die meer spannend dan goed te noemen was. Waar er in de eerste helft nog redelijk wat schermutselingen voor beide doelen te zien waren was dat na de pauze anders. Het duurde namelijk tot aan de 65minuut voordat een van beide keepers in actie moest komen toen John Nooren een schot van Hein Wuite keurig tot corner wist te tikken. Nadat Lycurgus in de 70minuut een tweede wissel had toegepast, Sven Bootsma kwam voor Matthijs Pijper, wisselde de thuisploeg even later ook. In de 72minuut kwam Jordy Huizing namelijk in het veld voor de moegestreden Ewart Gerritsen. Ondertussen voerde Lycurgus de druk steeds verder op en begon de verdediging van de thuisploeg steeds meer te wankelen. Maar de withemden hadden zaterdagmiddag met John Nooren een prima doelman onder de lat staan. De jonge doelwachter maakte in alles wat hij deed een meer dan zekere indruk en was, samen met Nick Rosema en Daan Douwsma, een van de uitblinkers aan de zijde van de thuisploeg. Richting het laatste kwartier kwamen er echter steeds meer hachelijke situaties voor het doel van Ezinge. Maar met het nodige aan kunst en vliegwerk wisten de Ezingers een tweede treffer van de gasten nog steeds te verijdelen. In de 80minuut gingen de aangeslagen Sil Douwsma en Dennis Abbas naar de kant en werden vervangen door Ewold Staal en Jan-Henk Hoekstra. Door het verdwijnen van de twee aanvallers schoof Wiebe Leistra door naar de punt van de aanval maar ook bij Leistra was het beste er wel af. Iets wat voor meer spelers van de thuisploeg gold want ook Nick Rosema maakte in de slotfase geen fitte indruk meer. Dat laatste zorgde dat het voor de thuisploeg steeds meer ‘billen knijpen’ werd. Een tweede treffer van de bezoekers zou namelijk bijna zeker het einde van het seizoen betekenen. Want de kans dat de gastheren een achterstand nog goed zouden maken mocht gezien de pijntjes bijna als nihil gezien worden. Richting de negentigste minuut stond het echter nog steeds gelijk en dat betekende dat Ezinge nog steeds op nacompetitiekoers lag. . Maar het lot lag wat dat betreft een beetje in de handen van een prima fluitende scheidsrechter Vonk die er simpelweg niet onderuit kon om nog een paar extra minuten te laten spelen. Maar na vierennegentig minuten was het dan toch eindelijk klaar in Feerwerd en dat zorgde voor een eindstand van 1-1 waar Ezinge dolblij mee was en waar men, gezien de reacties na afloop, men bij Lycurgus ook wel kon leven.Ezinge-Lycurgus: 1-1(1-1)2. Ewart Gerritsen 1-0, 39. Wuite 1-1Scheidsrechter: R. Vonk (Surhuisterveen)Ezinge: Nooren; Vergeer; Melle Gerritsen, Daan Douwsma, Dijkstra; Rosema, Leistra, Abbas(80. Hoekstra), Broekhuizen; Ewart Gerritsen(72. Huizing), Sil Douwsma(80. Staal)Lycurgus: Raatjes; Bolt, Flierman, Kleef, Pijper(70. Bootsma); Van Oosten, Geraedts, Beijne(63. Penninga); Zwarts, Wuite, Van der Veen.Terechte beloningLeendert Nieborg sprak na afloop van het duel tussen Ezinge en Lycurgus van een terechte beloning. ,,We hebben er vandaag tegen een fantastisch Lycurgus heel erg hard voor moeten werken. Natuurlijk was Lycurgus veel meer in balbezit en waren er zeker in de tweede helft wat hachelijke situaties. Maar aan de andere kant hadden we voor de rust ook op 2-0 kunnen komen,” aldus Nieborg die verder wist dat de eerste tegenstander in de nacompetitie De Lauwers zal zijn en waar de Ezingers bij op bezoek zullen gaan.