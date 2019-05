EKC 2 dames verliezen laatste competitiewedstrijd

De voetbalreserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) wisten hun laatste competitiewedstrijd op zaterdag 25 mei niet in winst om te zetten.In Uithuizermeeden was laagvlieger ST De Heracliden/Corenos 2 de tegenstander waarvan thuis nog met 4-1 gewonnen werd. In de eerste helft ging het nog aardig gelijk op. Maaike Remijn zette EKC op een 0-1 voorsprong. Echter nog voor de rust kwam De Heracliden/Corenos eerst langszij om vervolgens een 2-1 voorsprong te pakken. Dit bleef het tot de rust.Na de rust kwam de thuisploeg op 3-1 waarna Chantal Hofman weer verkleinde naar 3-2. Echter bij EKC was de echte beleving na een lang seizoen niet aanwezig. De Heracliden/Corenos kon weer uitlopen naar 4-2 alvorens EKC nog eenmaal terug kwam. Wederom was Chantal Hofman de doelpuntenmaakster. Daarna was het heilig vuur gedoofd bij EKC en wist De Heracliden/Corenos nog éénmaal de weg naar het doel te vinden wat een 5-3 eindstand opleverde. Omdat het voor keepster Maaike Adema haar laatste wedstrijd was kreeg zij een publiekswissel. Door dit resultaat eindigde EKC 2 op een 5plaats met 34 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 86 voor en 61 tegen. De doelpunten kwamen op naam van Chantal Hofman 39, Nina Korhorn 9, Maaike Remijn 8, Marjon Bos 6, Johanna van de Steeg 5, Inge Mulder 4, Loes Korhorn 3, Yaël Folkers 2, Iris Knol 2, Annika Werkman 2, Maaike Adema 1, Mila Bolt 1, Charlotte van Dort 1, Michelle Koster 1, Romy Rijzinga 1, tegenstander 1.